Проклятие снято? Без Гогниева аутсайдер РПЛ прервал ужасную серию

Свершилось! «Химки» одержали первую победу в РПЛ с 7 августа. В 16-м туре подмосковная команда справилась на своём поле с «Оренбургом».

Хозяева вышли на матчи без Спартака Гогниева и Дениса Глушакова. Тренера забанили на три игры из-за скандального поведения во встрече с «Динамо» (1:6). Тогда Гогниев получил красную карточку за пререкания с арбитром, а в перерыве в грубой форме поговорил с одним из комментаторов игры. Всё это попало на камеры, и КДК вынес суровый вердикт.

По отсутствию Глушакова было куда больше вопросов. Неделю назад тренер заменил ветерана ещё в первом тайме, и тот сразу убежал в раздевалку. Гогниев прокричал вслед несколько матерных слов, а после матча объяснил замену неважной игрой Дениса. Глушаков не попал в заявку на игру с «Оренбургом» и рассказал «Чемпионату», с чем это связано: «С физической формой всё нормально, но есть небольшой ушиб. Как раз по этой причине и не играю с «Оренбургом». Думаю, ещё пару дней пропущу».

«Химки» — «Оренбург» Фото: vk.com/fckhimki_official

Первый голевой момент создали хозяева — Долгов оказался совершенно неприкрытым, но из прекрасной позиции направил мяч рядом со штангой. После такого оставалось только схватиться за голову. В целом «Оренбург» провёл первый тайм лучше соперника. Гости нанесли 12 ударов (пять — в створ), а у «Химок» за 45 минут было всего три удара (ни одного в створ).

А через пять минут после возобновления игры «Химки» открыли счёт. Любопытно, что гол организовали три Александра. Зуев навесил с фланга, первый удар Руденко не получился, Ломовицкий навязал борьбу, мяч снова отскочил к Руденко, который мощно пальнул под перекладину. А первым с голом партнёра поздравил Долгов. Кстати, тоже Александр.

А чуть позже хозяева укрепили преимущество. Руденко скинул назад на Магомедова, а Бутта нанёс роскошный удар. Мяч по красивой траектории залетел в сетку рикошетом от штанги. После того как показалось, что «Химки» уже не упустят победу. Это был второй и последний удар в створ в матче от хозяев.

Правда, «Оренбург» сразу после этого едва не отыграл один гол — хозяев спасла реакция Лантратова. Илья вернулся в стартовый состав «Химок», в предыдущих матчах место в воротах занимал Виталий Гудиев. В целом Лантратов выглядел довольно солидно и, видимо, застолбил за собой место в старте на следующую игру.

«Химки» прервали серию из 15 матчей без побед во всех турнирах. Подмосковный клуб набрал 12 очков и догнал в таблице «Локомотив». Судя во всему, дисквалификация главного тренера благоприятно сказалась на команде.