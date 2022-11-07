Лучший гол в карьере — в 37 лет! Легендарный немецкий форвард до сих пор отжигает. Видео

Уже несколько лет кажется, что Лукаш Подольски заканчивает карьеру. Начиная примерно с 2017 года, когда немец ушёл из «Галатасарая» в «Виссел Кобе». Вешать бутсы на гвоздь в Японии он не стал, вернулся в Турцию, немного поиграл за «Антальяспор». И летом 2021-го отправился в Польшу играть за «Гурник». Теперь-то уж точно заканчивает, было ощущение. Да, но нет.

В последнем туре чемпионата Польши Подольски положил такую красоту со своей половины поля. Спойлер: обратите внимание на реакцию вратаря «Гурника» Даниэля Бьелицы:

Права на видео принадлежат официальному каналу Ekstraklasa.

Всего в этом сезоне у Подольски два гола и шесть голевых передач в 12 играх чемпионата. Плюс дубль в матче Кубка Польши. «4+6» за 13 игр – солидно для ветерана. При этом Лукаш – вполне основной нападающий. Восемь раз выходил в старте. Точнее, в атаке он играет и форварда, и «десятку».



Если брать все лиги планеты, Подольски входит в топ-10 по «гол+пас» среди игроков старше 35 лет. Он делит 6–7-е место с вингером румынского «ЧФР Клуж» Чиприаном Дяком – у них по восемь очков.