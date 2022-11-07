Лучший гол в карьере — в 37 лет! Легендарный немецкий форвард до сих пор отжигает. Видео

Уже несколько лет кажется, что Лукаш Подольски заканчивает карьеру. Начиная примерно с 2017 года, когда немец ушёл из «Галатасарая» в «Виссел Кобе». Вешать бутсы на гвоздь в Японии он не стал, вернулся в Турцию, немного поиграл за «Антальяспор». И летом 2021-го отправился в Польшу играть за «Гурник». Теперь-то уж точно заканчивает, было ощущение. Да, но нет.
В последнем туре чемпионата Польши Подольски положил такую красоту со своей половины поля. Спойлер: обратите внимание на реакцию вратаря «Гурника» Даниэля Бьелицы:
Права на видео принадлежат официальному каналу Ekstraklasa.
Всего в этом сезоне у Подольски два гола и шесть голевых передач в 12 играх чемпионата. Плюс дубль в матче Кубка Польши. «4+6» за 13 игр – солидно для ветерана. При этом Лукаш – вполне основной нападающий. Восемь раз выходил в старте. Точнее, в атаке он играет и форварда, и «десятку».
Если брать все лиги планеты, Подольски входит в топ-10 по «гол+пас» среди игроков старше 35 лет. Он делит 6–7-е место с вингером румынского «ЧФР Клуж» Чиприаном Дяком – у них по восемь очков.
|Место
|Футболист
|Возраст
|Клуб, страна
|Матчи
|Очки («гол+пас»)
|1
|Кристиан Нобоа
|37 лет
|«Сочи», Россия
|15
|11 (10+1)
|2
|Андре-Пьер Жиньяк
|36 лет
|«Тигрес», Мексика
|17
|10 (8+2)
|3
|Рэндалл Асофейфа
|37
|«Спортинг», Коста-Рика
|15
|10 (5+5)
|4
|Майкл Уайлд
|39
|«Коннас-Ки», Уэльс
|13
|9 (7+2)
|5
|Лиор Рафаэлов
|36
|«Андерлехт», Бельгия
|15
|9 (4+5)
|6
|Лукаш Подольски
|37
|«Гурник», Польша
|12
|8 (2+6)
|7
|Чиприан Дяк
|36
|«ЧФР»
|13
|3+5 (8)
|8
|Флавиу Пайшау
|38
|«Легия Гданьск», Польша
|13
|7 (6+1)
|9
|Оливье Жиру
|36
|«Милан», Италия
|12
|7 (5+2)
|10
|Луис Анхель Ландин
|37
|«Комуникасионес», Аргентина
|14
|6 (6+0)
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