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Лукаш Подольски, нападающий из Германии до сих пор играет, положил лучший гол в карьере, видео, где он сейчас, фото

Лучший гол в карьере — в 37 лет! Легендарный немецкий форвард до сих пор отжигает. Видео
Анатолий Романов
Лукаш Подольски
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Лукаш Подольски положил красоту в последнем туре чемпионата Польши.

Уже несколько лет кажется, что Лукаш Подольски заканчивает карьеру. Начиная примерно с 2017 года, когда немец ушёл из «Галатасарая» в «Виссел Кобе». Вешать бутсы на гвоздь в Японии он не стал, вернулся в Турцию, немного поиграл за «Антальяспор». И летом 2021-го отправился в Польшу играть за «Гурник». Теперь-то уж точно заканчивает, было ощущение. Да, но нет.

В последнем туре чемпионата Польши Подольски положил такую красоту со своей половины поля. Спойлер: обратите внимание на реакцию вратаря «Гурника» Даниэля Бьелицы:

Права на видео принадлежат официальному каналу Ekstraklasa.

Всего в этом сезоне у Подольски два гола и шесть голевых передач в 12 играх чемпионата. Плюс дубль в матче Кубка Польши. «4+6» за 13 игр – солидно для ветерана. При этом Лукаш – вполне основной нападающий. Восемь раз выходил в старте. Точнее, в атаке он играет и форварда, и «десятку».

Если брать все лиги планеты, Подольски входит в топ-10 по «гол+пас» среди игроков старше 35 лет. Он делит 6–7-е место с вингером румынского «ЧФР Клуж» Чиприаном Дяком – у них по восемь очков.

МестоФутболистВозрастКлуб, странаМатчиОчки («гол+пас»)
1Кристиан Нобоа37 лет«Сочи», Россия1511 (10+1)
2Андре-Пьер Жиньяк36 лет«Тигрес», Мексика1710 (8+2)
3Рэндалл Асофейфа37«Спортинг», Коста-Рика1510 (5+5)
4Майкл Уайлд39«Коннас-Ки», Уэльс139 (7+2)
5Лиор Рафаэлов36«Андерлехт», Бельгия159 (4+5)
6Лукаш Подольски37«Гурник», Польша128 (2+6)
7Чиприан Дяк36«ЧФР»133+5 (8)
8Флавиу Пайшау38«Легия Гданьск», Польша137 (6+1)
9Оливье Жиру36«Милан», Италия127 (5+2)
10Луис Анхель Ландин37«Комуникасионес», Аргентина146 (6+0)
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Теги Футбол Германия Лукаш Подольски •••

Заглавное фото: gornikzabrze.pl

Источник: «Чемпионат»

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