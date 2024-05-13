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Экс-менеджер «Зенита» назвал тренера, который мог бы сменить Сергея Семака

Экс-менеджер «Зенита» назвал тренера, который мог бы сменить Сергея Семака
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Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини поделился мыслями о том, какой специалист мог бы сменить Сергея Семака на посту главного тренера сине-бело-голубых. Ранее в СМИ появились слухи о возможной отставке российского специалиста после того, как «Зенит» потерпел три поражения в четырёх матчах РПЛ.

«Я думаю, что Семак справится со всеми сложностями, но если руководство примет решение расстаться… Думаю, Жозе Моуринью подойдёт Петербург. Почему нет? Он любит интересные вызовы. Петербург подойдёт ему», — приводит слова Чинквини «Советский спорт».

Напомним, Сергей Семак занимает пост главного тренера сине-бело-голубых с 2018 года. Под его руководством «Зенит» завоевал 10 трофеев, включая пять подряд побед в РПЛ.

После 28 матчей «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ с 51 набранным очком. Петербуржцы уступают лидирующему «Динамо» два очка. Для выхода в Суперфинал Кубка России «Зениту» необходимо обыграть ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ.

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Источник: Миллер пригрозил игрокам «Зенита» лишением бонусов, был разговор с Семаком
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