«О сборной России думать глупо. Играть должны россияне». Интервью с Клаудиньо из «Зенита»

Прошлый сезон для Клаудиньо получился крутым. Он стал лучшим игроком «Зенита» по разным опросам и выбил 8+4 в 23 матчах РПЛ – очень неплохо для дебюта. А в этом сезоне засверкал Малком – его ближайший друг, с которым они вместе с детства. Сам Клаудиньо чуть притормозил. В том числе и потому, что словил травму в начале сезона. Но теперь он снова в порядке. Доказательство – гол в ворота «Пари НН» с двойным обыгрышем защитников. Просто мастер.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» бразилец рассказал о старте «Зенита» в новом сезоне, разъяснил позицию по получению российского гражданства и поделился целями до 2027 года — когда истечёт его обновлённый контракт с петербургским клубом.

Клаудиньо Фото: Клаудиньо

Самый равный соперник – «Спартак»

– У «Зенита» шесть очков преимущества перед ближайшим преследователем. Вы уже чемпионы?

– Разумеется, нет. Впереди почти весь второй круг, множество матчей, в которых нам ни в коем случае нельзя терять концентрацию и давать слабину. Мы прошли первую половину чемпионата без поражений, это здорово, но нам есть в чём прибавлять. Перед нами стоит чёткая и понятная задача, мы шаг за шагом движемся к ней. Но вешать медали на шею ещё слишком рано.

— У команды феноменальная статистика. В чём «Зенит» прибавил по сравнению с прошлым сезоном?

— Думаю, мы точно прибавили, потому что летом команда усилилась отличными футболистами, которые добавили качества во всех линиях. Состав стал ещё более сыгранным, все отдают на поле свой максимум: и основные игроки, и те, кто выходит на замену — все помогают и делают общее дело. Нынешний сезон — особенный, когда мы можем завоевать вторую звезду, и это тоже влияет на мотивацию, даёт дополнительный настрой.

— Какая команда из тех, с кем вы играли, близка по уровню к «Зениту»?

— В России очень конкурентный чемпионат, слабых команд нет, на игру с «Зенитом» все настраиваются как на последнюю. Было тяжело играть и с ЦСКА, и с «Ростовом», и со «Спартаком». Наверное, матчи со «Спартаком» по их накалу, по всему, что окружает их, по истории противостояния, были самыми равными и непростыми.

— Гол в ворота «Пари НН» после красивого обыгрыша – самый красивый в карьере?

— Думаю, это главный претендент на премию Пушкаша! (Смеётся.) Я забил немало красивых мячей, и гол в Нижнем Новгороде — точно один из самых крутых. А ещё он один из самых сложных, потому что технически выполнить тот удар было непросто. Счастлив, что мне это удалось.

— Часть матчей этого сезона ты пропустил – это тяжело психологически?

— Конечно. С точки зрения эмоций сложно пропускать один матч и даже просто оставаться в запасе. У меня ведь и травм таких никогда в жизни не было, чтобы надолго выбыть из игры. И когда такое (травма двухглавой мышцы бедра. – Прим. «Чемпионата») происходит впервые, а рядом даже нет семьи и самых близких друзей, чтобы как-то облегчить процесс восстановления и разделить с ними все сложности, это очень тяжело. Морально я был опустошён, потому что мне хотелось быть на поле, рядом с партнёрами по команде, делать то, что я люблю больше всего на свете — играть в футбол. Но это было невозможно.

— После возвращения не всё получалось сразу. Казалось, это тебя раздражало, ты спорил с судьями, с соперниками.

— Всему требуется время, особенно когда ты впервые сталкиваешься с травмой, которая оставляет тебя без футбола на продолжительный срок. Я выпал из игрового ритма, поэтому потребовалось время, чтобы вернуться в него и вновь начать получать удовольствие от игры. Пока шло восстановление, я постоянно говорил родным и близким, что вернусь, что все ещё увидят на поле того Клаудиньо, к которому привыкли. И сейчас чувствую, что это постепенно происходит. Я испытал огромное облегчение и счастье, забив «Пари НН», потому что голы всегда приносят уверенность в себе и своих силах. Так что теперь — от игры к игре — радость от футбола во мне разгорается всё ярче, и я не перестаю благодарить бога за то, что он послал мне это испытание, и за то, что я его прошёл — и теперь вновь могу помогать команде, отдавая всего себя и показывая максимум того, на что способен.

О новом контракте с «Зенитом» и российском паспорте

— Летом ты переподписал контракт с «Зенитом». У тебя были другие предложения?

— Да, были предложения и из европейских чемпионатов, и из Бразилии. Не буду называть клубы, это не очень корректно. Но я изначально был настроен отработать до конца контракт с «Зенитом», а потому, когда клуб предложил нам с Малкомом и Венделом продлить наши соглашения, мы быстро приняли это решение, потому что нам здесь хорошо и мы очень хотим помочь «Зениту» получить вторую звезду на эмблему.

— Сомневался прежде чем подписывать новый контракт, ведь Россия отстранена от еврокубков?

— Само собой, очень грустно, что мы не можем выступать в Лиге чемпионов или Лиге Европы, хотя полностью заслужили это право по спортивному принципу. Но я — профессиональный футболист, у меня был действующий контракт, я должен был отработать его до конца. А когда в «Зените» сказали, что хотят, чтобы я остался на более продолжительный срок, потому что впереди очень важный сезон, знаковый для клуба, я понял, что и мне очень хочется остаться, хочется вписать своё имя в историю. Я чувствую себя здесь как дома и хочу отблагодарить клуб своей игрой.

Клаудиньо и Малком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Новый контракт перечеркивает амбиции играть в больших клубах Европы?

— Когда я играл в Бразилии, у меня была мечта — выступать в Европе, играть и забивать в Лиге чемпионов. Потом я перешёл в «Зенит» — и исполнил эту мечту, испытал все эти эмоции и мурашки по коже от гимна Лиги чемпионов, выхода на поле и гола в матчах такого уровня. Сейчас у меня контракт с «Зенитом», и все мои мысли только о нём, я не думаю о других клубах и чемпионатах.

— Главный вопрос: почему вы с Малкомом решили принять российское гражданство?

— Давайте проясним ситуацию. От многих я слышу этот вопрос. Слышу, что мы с Малкомом можем получить гражданство РФ, и, если так будет лучше для клуба, никаких проблем, чтобы получить российский паспорт, для нас нет. Ведь это освободит несколько мест для легионеров и даст клубу возможность пригласить других иностранных футболистов. Но говорить, что я хочу играть за сборную России, было бы неправильно. Наоборот, я считаю, что за российскую сборную должны играть российские футболисты. В данный момент я вообще об этом не думаю.

— В каком статусе сейчас находятся ваши документы?

— Мне нечего сказать по этому поводу, потому что с моими документами пока ничего не происходит. Повторюсь, это вопрос, который обсуждался с нами относительно какого-то неопределенного будущего.

— Говорили ли вы по этому поводу с Венделом, Дугласом или Родригао?

— Нет.

— Ты хочешь играть за сборную России?

— Прямо сейчас мне глупо даже просто иметь такое желание, потому что сборная России пока не выступает ни в одном официальном турнире. Так что не вижу ни одной причины, по которой меня решили бы вызвать в сборную России. Поэтому сейчас об этом не думаю.

Планы до 2027 года и прогноз на ЧМ-2022

— Остаться в РПЛ до 2027 года – это реалистичный сценарий?

— Думаю, да. У меня есть действующий контракт до 2027-го, я собираюсь полностью отработать его, в каждом матче показывая лучшее, на что способен. Конечно, возможен вариант, при котором клуб получит выгодное предложение, и дальше уже ему решать, примет он его или нет. Что касается моих планов, летом я принял решение остаться в «Зените» и буду стараться приносить максимальную пользу в каждой игре.

— Ты уже становился лучшим игроком месяца в «Зените», признавался лучшим в сезоне. Каких ещё целей желаешь достичь?

— Я хочу побеждать каждый год во всех турнирах, в которых мы принимаем участие, и выиграть с клубом максимально возможное количество трофеев.

— Вероятно, со следующего года на всех российских стадионах появится Fan ID. И уйдёт большая фанатская поддержка – в том числе «Виража». Твоё отношение к этому?

— Я не очень понимаю суть всего этого, но мне будет очень грустно, если большая часть поддерживающих нас людей уйдёт со стадиона. Наши болельщики — это 12-й игрок, они помогают нам побеждать и точно являются одной из причин всех наших последних успехов. Мы играем для них и выигрываем для них, и без их поддержки нам будет непросто.

Клаудиньо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— И два финальных вопроса. Бразилия выиграет чемпионат мира?

— Надеюсь, что да! У нашей сборной есть для этого все необходимое.

— А какие фавориты, кроме неё?

— Пожалуй, Франция и Германия, наравне с бразильцами. Они одни из главных претендентов на Кубок мира.