До старта ЧМ-2022 меньше двух недель! Какие сборные уже объявили составы на турнир? LIVE

Привет, друзья! 20 ноября стартует очередной чемпионат мира по футболу. На этот раз он пройдёт в Катаре, в связи с чем организаторы вынесли его на непривычное время года. Все 32 сборные должны объявить составы на турнир до 14 ноября включительно. Максимальное количество футболистов в заявке — 26.
Какие сборные уже объявили окончательные составы: Япония, Коста-Рика, Бразилии, Дания (частично, назвали состав из 21 человека) и Австралия.
Какие сборные сделают это в ближайшие дни:
9 ноября: Швейцария, Уэльс, Хорватия, Франция, США.
10 ноября: Англия, Португалия, Польша, Бельгия, Германия.
11 ноября: Нидерланды, Испания, Сенегал.
12 ноября: Южная Корея.
13 ноября: Аргентина, Канада.
14 ноября: Мексика, Тунис, Марокко, Гана.
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
🇶🇦 Катар
Заявка появится позднее.
🇪🇨 Эквадор
Заявка появится позднее.
🇸🇳 Сенегал
Заявка появится 11 ноября.
🇳🇱 Нидерланды
В октябре главный тренер сборной Луи ван Гал назвал расширенный состав сборной, в котором 39 фамилий. В списке нет спартаковца Квинси Промеса. Окончательный состав назовут 11 ноября.
Вратари: Яспер Силлессен («НЕК Неймеген»), Юстин Бейло («Фейеноорд»), Ремко Пасвер («Аякс»), Марк Флеккен («Фрайбург»), Андрис Нопперт («Херенвен»);
Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Митчел Баккер, Джереми Фримпонг (оба — «Байер»), Девин Ренс, Юрриен Тимбер, Дейли Блинд (все — «Аякс»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба — «Интер»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Паскаль Стрёйк («Лидс»), Микки ван де Вен («Вольфсбург»);
Полузащитники: Стивен Бергёйс, Стивен Бергвейн, Кеннет Тейлор, Дави Классен (все — «Аякс»), Райан Гравенберх («Бавария»), Френки де Йонг («Барселона»), Мартен де Рон, Тён Копмейнерс (оба — «Аталанта»), Хави Симонс, Гус Тиль (оба — ПСВ), Йорди Класи («АЗ»);
Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Мемфис Депай («Барселона»), Винсент Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг, Коди Гакпо (оба — ПСВ), Ваут Вегорст («Бешикташ»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Ноа Ланг («Брюгге»), Арно Данжума («Вильярреал»).
Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс
🏴 Англия
Заявка появится 10 ноября.
🇮🇷 Иран
Заявка появится позднее.
🇺🇸 США
Заявка появится 9 ноября.
🏴 Уэльс
Заявка появится 9 ноября.
Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
🇦🇷 Аргентина
В расширенном составе сборной 32 человека. К дедлайну Лионель Скалони уберёт шесть футболистов.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Хуан Муссо («Аталанта»), Франко Армани («Ривер Плейт»).
Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Факундо Медина («Ланс»), Неуэн Перес («Удинезе»).
Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер») и Николас Гонсалес («Фиорентина»).
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Хоакин Корреа («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Анхель Корреа («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»).
🇸🇦 Саудовская Аравия
Заявка появится позднее.
🇲🇽 Мексика
Тренерский штаб сборной Мексики огласил список, в котором 31 футболист. Эти ребята будут готовятся к предстоящим контрольным матчам. 14 ноября из состава уберут пять человек.
Вратари: Гильермо Очоа («Америка»), Альфредо Талавера («Хуарес»), Родольфо Кота («Леон»).
Защитники: Эктор Морено («Монтеррей»), Хесус Гальярдо («Монтеррей»), Нестор Араухо («Америка»), Сесар Монтес («Монтеррей»), Хорхе Санчес («Аякс»), Херардо Артеага («Генк»), Хесус Ангуло («Тигрес»), Кевин Альварес («Пачука»), Йохан Васкес («Кремонезе»).
Полузащитники: Андрес Гуардадо («Реал Бетис»), Эктор Эррера («Хьюстон Динамо»), Хесус Корона («Севилья»), Эдсон Альварес («Аякс»), Орбелин Пинеда (АЕК), Уриэль Антунья («Крус Асуль»), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Карлос Родригес («Крус Асуль»), Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Луис Ромо («Монтеррей»), Диего Лайнес («Брага»), Алексис Вега («Гвадалахара»), Эрик Санчес («Пачука»), Луис Чавес («Пачука»).
Нападающие: Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Энри Мартин («Америка»), Рохелио Фунес Мори («Монтеррей»), Сантьяго Хименес («Фейеноорд»).
🇵🇱 Польша
Окончательный состав появится 10 ноября, в расширенном — 47 фамилий.
Вратари: Войцех Щенсны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Бартоломей Дранговски («Специя»), Радослав Маецки («Серкль Брюгге»), Камиль Грабара («Копенгаген»).
Защитники: Ян Беднарек («Астон Вилла»), Павел Бохневич («Херенвен»), Камиль Глик («Беневенто»), Никола Залевски («Рома»), Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Якуб Кивиор («Специя»), Павел Давидович («Верона»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Роберт Гумны («Аугсбург»), Томаш Кендзёра («Динамо» Киев), Михал Карбовник («Фортуна» Дюссельдорф), Аркадиуш Реца («Специя»), Матеуш Ветеска («Клермон»), Михал Хелик («Хаддерсфилд»), Маик Навроцки («Легия»), Тимотеуш Пухач («Унион» Берлин), Артур Ейнджейчик («Легия»)
Полузащитники: Патрик Кун («Ракув»), Матеуш Ленговски («Погонь»), Кацпер Козловски («Витесс»), Гжегож Крыховяк («Аль-Шабаб»), Михал Скораш («Лех»), Матеуш Клих («Лидс»), Пётр Зелиньски («Наполи»), Кароль Линетти («Торино»), Кристиан Бьелик («Бирмингем»), Камиль Гросицки («Погонь»), Пшемыслав Франковски («Ланс»), Себастьян Шиманьски («Фейеноорд»), Дамиан Шиманьски (АЕК), Шимон Журковски («Фиорентина»), Якуб Каминьски («Вольфсбург»), Патрик Дзичек («Пяст»), Якуб Петровски («Лудогорец»), Камиль Юзвяк («Шарлотт»), Яцек Горальски («Бохум»).
Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кароль Свидерски («Шарлотт»), Давид Ковнацки («Лех»), Кшиштоф Пёнтек («Салернитана»), Адам Букса («Ланс»).
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис
🇫🇷 Франция:
Заявка появится 9 ноября.
🇦🇺 Австралия (окончательная заявка)
Вратари: Мэтью Райан («Копенгаген»), Дэнни Вукович («Сентрал Кост Маринерс»), Эндрю Редмэйн («Сидней»);
Защитники: Гарри Суттар («Сток Сити», Милош Дегенек («Коламбус Крю»), Бейли Райт («Сандерленд»), Томас Денг («Альбирекс Ниигата»), Фран Карачич («Брешиа»), Натаниэль Аткинсон («Харт оф Мидлотиан»), Азиз Бехич («Данди Юнайтед»), Кай Роулс («Харт оф Мидлотиан»), Джоэл Кинг («Оденсе»);
Полузащитники: Аарон Муй («Селтик»), Джексон Ирвин («Санкт-Паули»), Айдин Хрустич («Эллас Верона»), Кэмерон Девлин («Харт оф Мидлотиан»), Райли Макгри («Мидлсбро»), Киану Баккус («Сент-Миррен»);
Нападающие: Джейми Макларен («Мельбурн Сити»), Митчелл Дюк («Фаджано Окаяма»), Джейсон Каммингс («Сентрал Кост Маринерс»), Гаранг Куол («Сентрал Кост Маринерс»), Авер Мабил («Кадис»), Мэттью Леки («Мельбурн Сити»), Крейг Гудвин («Аделаида Юнайтед»), Мартин Бойл («Хиберниан»).
🇩🇰 Дания (заявка из 21 игрока, позднее добавят ещё пять человек)
Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца», Франция), Оливер Кристенсен («Герта», Германия).
Защитники: Симон Кьер («Милан», Италия), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас», Англия), Йоаким Мехле («Аталанта», Италия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Расмус Кристенсен («Лидс», Англия), Йенс Ларсен («Трабзонспор», Турция), Виктор Нельссон («Галатасарай», Турция), Даниэль Васс («Брондбю).
Полузащитники: Томас Дилейни («Севилья», Испания), Матиас Йенсен («Брентфорд», Англия), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед», Англия), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм», Англия).
Нападающие: Андреас Сков Ольсен («Брюгге», Бельгия), Йеспер Линдстрём («Айнтрахт», Германия), Андреас Корнелиус («Копенгаген»), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол», Испания), Каспер Дольберг («Севилья», Испания), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия).
🇹🇳 Тунис:
Заявка появится 14 ноября.
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония
🇪🇸 Испания
Заявка появится 11 ноября.
🇨🇷 Коста-Рика (окончательная заявка)
Вратари: Кейлор Навас («ПСЖ»), Эстебан Альварадо («Эредиано»), Патрик Секейра («Луго»).
Защитники: Франсиско Кальво («Коньяспор»), Хуан Пабло Варгас («Мильонарис»), Кендалл Уастон («Саприсса»), Оскар Дуарте («Аль-Вахда»), Даниэль Чакон («Колорадо Рэпидз»), Кейшер Фуллер («Эредиано»), Карлос Мартинес («Сан-Карлос»), Брайан Овьедо («Реал Солт-Лейк»), Рональд Матаррита («Цинциннати»).
Полузащитники: Ельцин Техеда («Эредиано»), Сельсо Борхес («Алахуэленсе»), Юст Салас («Саприсса»), Роан Уилсон («Гресия»), Джерсон Торрес («Эредиано»), Дуглас Лопес («Эредиано»), Джуинсон Беннетт («Сандерленд»), Альваро Самора («Саприсса»), Энтони Фернандес («Пунтаренас»), Брэндон Агилера («Ноттингем Форест»), Брайан Руис («Алахуэленсе»).
Нападающие: Хоэль Кэмпбелл («Леон»), Антони Контрерас («Эредиано»), Хоан Венегас («Алахуэленсе»).
🇩🇪 Германия
В расширенном списке больше 40 человек. Окончательный состав объявят 10 ноября.
Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Фулхэм»), Кевин Трапп («Айнтрахт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Защитники: Армель Белла-Кочап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Робин Госенс («Интер»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Беньямин Хенрикс («РБ Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Тило Керер («Вест Хэм»), Никлас Зюле («Боруссия» Дортмунд), Лукас Клостерман («РБ Лейпциг»), Робин Кнохе («Унион» Берлин), Робин Кох («Лидс»), Лука Нец («Боруссия» Мёнхенгладбах), Давид Раум («РБ Лепйциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»).
Полузащитники: Максимилан Арнольд («Вольфсбург»), Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд), Юлиан Дракслер («Бенфика»), Леон Горецка («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Йонас Хофманн («Боруссия» Мёнхенгладбах), Рани Хедира («Унион» Берлин), Йозуа Киммих («Бавария»), Кристоф Крамер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Джамал Мусиала («Бавария»), Юлиан Вайгль («Боруссия» Мёнхенгладбах), Флориан Вирц («Байер»), Антон Штах («Майнц»).
Нападающие: Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Серж Гнабри («Бавария»), Кай Хаверц («Челси»), Томас Мюллер («Бавария»), Лерой Зане («Бавария»), Лукас Нмеча («Вольфсбург»).
🇯🇵 Япония (окончательная заявка)
Вратари: Сюити Гонда («Симидзу С‑Пульс»), Дэниел Шмидт («Сент‑Труйден»), Эйдзи Кавасима («Страсбург»).
Защитники: Мики Ямане («Кавасаки Фронтале»), Хироки Сакаи («Урава Редс»), Мая Йосида («Шальке-04»), Такэхиро Томиясу («Арсенал»), Сого Танигути («Кавасаки Фронтале»), Коу Итакура («Боруссия» Менхёнгладбах), Юто Нагатомо («Токио»), Юта Накаяма («Хаддерсфилд»), Хироки Ито («Штутгарт»).
Полузащитники: Ватару Эндо («Штутгарт»), Хидемаса Морита («Спортинг»), Ао Танака («Фортуна»), Гаку Сибасаки («Леганес»), Каору Митома («Брайтон энд Хоув Альбион»), Даити Камада («Айнтрахт»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»).
Нападающие: Дайдзэн Маэда («Селтик»), Такума Асано («Бохум»), Аясэ Уэда («Серкле Брюгге»), Юки Сома («Нагоя Грампус»), Дзюня Ито («Реймс»), Рицу Доан («Фрайбург»), Такуми Минамино («Монако»).
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
🇧🇪 Бельгия
Заявка появится 10 ноября.
🇨🇦 Канада
Заявка появится 13 ноября.
🇲🇦 Марокко
Заявка появится 14 ноября.
🇭🇷 Хорватия
В октября хорваты назвали предварительный состав из 34 человек. Окончательный объявят 9 ноября.
Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»), Доминик Котарски (ПАОК), Недилько Лабрович («Риека»).
Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Саутгемптон»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Лечче»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб).
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Ловро Маер («Ренн»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Зальцбург»), Йосип Мишич («Динамо» Загреб), Иван Перишич («Тоттенхэм»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб).
Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит), Антонио Чолак («Рейнджерс»).
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
🇧🇷 Бразилия (окончательная заявка)
Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Вевертон («Палмейрас»).
Защитники: Тьяго Силва («Челси», Англия), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Данило («Ювентус», Италия), Алекс Теллес («Севилья», Испания), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Эдер Милитао («Реал», Испания), Бремер («Ювентус», Италия), Дани Алвес («УНАМ Пумас», Мексика)
Полузащитники: Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», Англия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Пакета («Лион», Франция), Фабиньо («Ливерпуль», Англия), Фред («Манчестер Юнайтед», Англия), Эвертон Рибейро («Фламенго»)
Нападающие: Неймар («ПСЖ», Франция), Винисиус Жуниор («Реал», Испания), Антони («Манчестер Юнайтед», Англия), Родриго («Реал», Испания), Ришарлисон («Тоттенхэм», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Габриэл Мартинелли («Арсенал», Англия), Педро («Фламенго»), Габриэл Жезус («Арсенал», Англия).
🇷🇸 Сербия
Заявка появится позднее.
🇨🇭 Швейцария
Заявка появится 9 ноября.
🇨🇲 Камерун
Заявка появится позднее.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
🇵🇹 Португалия
Заявка появится 10 ноября.
🇬🇭 Гана
Заявка появится 14 ноября.
🇺🇾 Уругвай
Главный тренер Диего Алонсо включил в предварительный список 56 футболистов.
Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себастьян Соса («Индепендьенте»), Гильермо де Аморес («Ланус»), Сантьяго Меле («Унион» Санта-Фе), Гастон Ольвейра («Олимпия» Асунсьон).
Защитники: Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Хосе Хименес («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Матиас Винья («Рома»), Джованни Гонсалес («Мальорка»), Рональд Араухо («Барселона»), Гильермо Варела («Фламенго»), Матиас Оливера («Наполи»), Хоакин Пикерес («Палмейрас»), Дамиан Суарес («Хетафе»), Себастьян Касерес («Америка»), Бруно Мендес («Коринтианс»), Агустин Рохель («Герта»), Гастон Альварес («Хетафе»), Сантьяго Буэно («Жирона»), Леандро Кабрера («Эспаньол»), Альфонсо Эспино («Кадис»), Лукас Оласа («Вальядолид»), Федерико Перейра («Ливерпуль» Монтевидео), Хосе Луис Родригес («Насьональ»).
Полузащитники: Матиас Весино («Лацио»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»), Лукас Торрейра («Галатасарай»), Николас де ла Крус («Ривер Плейт»), Мауро Арамбарри («Хетафе»), Фернандо Горриаран («Сантос Лагуна»), Мануэль Угарте («Спортинг»), Сесар Араухо («Орландо Сити»), Максимилиано Араухо («Пуэбла»), Фелипе Карбальо («Насьональ»), Фабрисио Диас («Ливерпуль» Монтевидео), Факундо Торрес («Орландо Сити»), Факундо Пельистри («Алавес»), Диего Росси («Фенербахче»), Брайан Окампо («Кадис»).
Нападающие: Луис Суарес («Насьональ» Монтевидео), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Хонатан Родригес («Крус Асуль»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Макси Гомес («Трабзонспор»), Агустин Альварес («Сассуоло»), Агустин Каноббио, Давид Теранс (оба – «Атлетико Паранаэнсе»), Мартин Сатриано («Эмполи»), Тьяго Борбас («Ривер Плейт» Монтевидео), Николас Лопес («Тигрес»).
🇰🇷 Южная Корея
Заявка появится 12 ноября.
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