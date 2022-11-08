До старта ЧМ-2022 меньше двух недель! Какие сборные уже объявили составы на турнир? LIVE

Привет, друзья! 20 ноября стартует очередной чемпионат мира по футболу. На этот раз он пройдёт в Катаре, в связи с чем организаторы вынесли его на непривычное время года. Все 32 сборные должны объявить составы на турнир до 14 ноября включительно. Максимальное количество футболистов в заявке — 26.



Какие сборные уже объявили окончательные составы: Япония, Коста-Рика, Бразилии, Дания (частично, назвали состав из 21 человека) и Австралия.



Какие сборные сделают это в ближайшие дни:



9 ноября: Швейцария, Уэльс, Хорватия, Франция, США.



10 ноября: Англия, Португалия, Польша, Бельгия, Германия.



11 ноября: Нидерланды, Испания, Сенегал.



12 ноября: Южная Корея.



13 ноября: Аргентина, Канада.



14 ноября: Мексика, Тунис, Марокко, Гана.