«Краснодар» растоптан и унижен. После такого перформанса Сычевого должен забрать топ-клуб!

Кажется, уже все в РПЛ знают, что «Оренбург» в домашних матчах — сила. На этот стадион лучше не соваться, когда у тебя явные проблемы с игрой и психологией. Но «Краснодар» решил напомнить всем, почему это так.

Матч начался с гола «Оренбурга» уже на второй минуте. Вряд ли вам понадобится больше одной попытки, чтобы угадать, кто забил. Да, это Владимир Сычевой!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Один гол «Оренбург» совершенно не устраивал. Хозяева душили, давили, бесконечно прессинговали соперника и не давали тому подобраться к своей штрафной. На девятой минуте оренбуржцам удалось накрыть Кайо и посадить того на жёлтую карточку. Учитывая любовь бразильца к удалениям, тренерский штаб «Краснодара» решил не рисковать и оперативно заменил его на Вячеслава Литвинова.

Второй гол «Оренбурга» был вопросом времени. На 16-й минуте в штангу попал Сычевой, спустя минуту — Химми Марин. А на 22-й хозяева наконец забили: на этот раз чётко сработал Лукас Вера.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Как только счёт стал 2:0, «Краснодар» создал свой первый момент в матче, но вместо гола лишился Никиты Кривцова. После накладки у полузащитника так болела нога, что его уводили с поля несколько минут.

А вот «Оренбург» прощать не стал. 29-я минута — дубль Сычевого, который умудрился идеально пробить головой с 11 метров. «Краснодар» растоптан.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Шансом для «Краснодара» стала концовка первого тайма. «Оренбург», у которого получалось практически всё, подрасслабился и моментально за это поплатился. Эдуард Сперцян и Алексей Ионов соорудили вдвоём классный гол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Пропущенный гол оказался не единственной проблемой для «Оренбурга». В добавленное время пришлось менять вратаря: вместо Алексея Кеняйкина вышел Евгений Гошев. В итоге свисток на перерыв прозвучал, когда на таймере было 51:45.

После такого окончания первого тайма казалось, что интрига в этом матче живее всех живых. И начало второго эти мысли подтвердило, ведь Сперцян и Ионов чуть не придумали ещё один гол. Но очень скоро оказалось, что «Оренбург» в перерыве тоже набрался сил и готов разрывать с прежней силой. На 51-й минуте очередь дошла до Марина, который добавил гол к дублю из ассистов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Для следующего гола «Оренбургу» понадобилось восемь минут. А забил его Сычевой. Он удачно подставил пятку после скидки и проткнул мяч мимо Матвея Сафонова. 5:1. Кажется, после такого перформанса Владимира точно должен забрать топ-клуб.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В концовке матча на поле было уже поспокойнее. «Оренбург» периодически создавал моменты, давал играть «Краснодару» и в целом был доволен своим положением. Кажется, мало было только Сычевому, который после финального свистка выглядел так, будто его команда проиграла. И это после хет-трика!

«Оренбург» благодаря победе обошёл «Краснодар» в таблице и теперь занимает седьмое место. Тот случай, когда новичок чемпионата скорее претендует на уверенное место в топ-8, чем на борьбу за выживание.