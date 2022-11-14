В нашем вратаре заинтересован легендарный англичанин! В АПЛ всё же будет играть россиянин?

4 ноября Никита Хайкин сообщил, что не будет продлевать контракт с «Будё-Глимт». За три года и восемь месяцев в Норвегии 27-летний вратарь дважды стал чемпионом страны, сыграл 121 матч (42 – на ноль) за клуб и дебютировал в Лиге чемпионов (квалификация), Лиге Европы и Лиге конференций. Теперь россиянин ждёт нового вызова и хочет перейти в чемпионат посильнее.

Хайкиным интересуется «Эвертон»

Два года назад российского вратаря спрашивали, где он хочет продолжить карьеру. Тогда он выходил за «Будё-Глимт», мечтал сыграть в еврокубках и рассказал, что планирует развиваться в Европе.

«Меня не тянет в российский чемпионат. Нельзя загадывать, но между чемпионом РПЛ и клубом из подвала английской Премьер-лиги я выберу второй вариант, безусловно», – говорил Хайкин Sport24.

Похоже, что мечта Никиты может осуществиться – по информации The Telegraph, российским вратарём интересуется «Эвертон». Отмечается, что в своё время Хайкин находился в академии «Челси», поэтому легенда английского футбола Фрэнк Лэмпард, ныне возглавляющий «ирисок», хорошо знаком с возможностями голкипера.

В игре Никита Хайкин Фото: Peter Dejong/AP Photo/ТАСС

К 27-летнему вратарю также есть интерес из России, но переход Никиты в клуб Российской Премьер-Лиги ждать не стоит. Об этом в интервью Sport24 рассказал журналист норвежского NRK Ян Петтер Сальтведт:

«Генеральный директор «Будё-Глимт» Томассен недавно заявлял, что Хайкиным интересовались клубы из России, но норвежские спортивные СМИ в курсе, что Никита не собирается возвращаться в Россию. Ему нужна игра в еврокубках, особенно Хайкин мечтает сыграть в Лиге чемпионов, поэтому он должен выбирать варианты с другими европейскими лигами. Он может стать основным вратарём в клубе из топ-5 лиг Европы».

Кстати, «Будё-Глимт» завершил сезон-2022 на втором месте. Команда Никиты Хайкина отстала на 18 очков от «Мольде». В матче 29-го тура чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» встречался с «Викингом» (5:4). Никита Хайкин провёл на поле первый тайм и был заменён в перерыве при счёте 2:2. После финального свистка болельщики норвежского клуба попрощались с российским вратарём. Хайкин подошёл к трибуне, которая аплодировала и скандировала его фамилию.

С кем Хайкин будет конкурировать в «Эвертоне», если переедет в Англию

В случае перехода в «Эвертон» Никита, скорее всего, будет исполнять роль второго вратаря – вряд ли ему удастся вытеснить из старта основного голкипера команды и сборной Англии Джордана Пикфорда. Помимо него, у «ирисок» есть ещё три возрастных вратаря, которые, похоже, покинут клуб:

– Асмир Бегович, 35 лет. За 16 месяцев в «Эвертоне» босниец сыграл 10 матчей и пропустил 17 голов. Бегович выходил на поле, когда Пикфорду нужен был отдых или он отсутствовал из-за повреждений. Его контракт истекает 30 июня.

– Энди Лонерган, 39 лет. За последние три с половиной года сыграл один матч (за «Сток Сити»), за «Эвертон» – ни одного. Его контракт истекает 30 июня.

– Элдин Якупович, 35 лет. Швейцарец подписал контракт с «Эвертоном» в августе, но так и не сыграл. Похоже, 31 декабря, когда у него истечёт соглашение, он покинет команду.

В случае подписания Хайкина «Эвертону» неразумно будет держать на контрактах пять вратарей, поэтому, видимо, ставка будет сделана на Джордана Пикфорда, россиянина и Беговича. В таком случае Никита может пойти по пути Андрея Лунёва – ему придётся сидеть за голкипером национальной команды (экс-вратарь «Зенита» в «Байере» – сменщик 32-летнего Лукаша Градецки из сборной Финляндии). Или уйти в аренду.