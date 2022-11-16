«Зенит» целый тайм страдал в Кубке. Но потом вышел Малком

В этом розыгрыше Кубка России у «Зенита» возникли проблемы. После четырёх туров команда Сергея Семака набрала всего шесть очков, уступив «Крыльям Советов» (0:2) и «Спартаку» (0:3). Последнюю гостевую игру в 2022 году «Зенит» провёл в Воронеже, где сыграл с «Факелом» в 5-м туре группового этапа. Из-за вызова в национальную сборную не все футболисты сине-бело-голубых смогли принять участие в этой встрече, но и без них чемпион убедительно выиграл.

С первых минут «Зенит» взял мяч под контроль, атаковал через фланги, подключая крайних защитников, но за весь тайм нанёс всего один удар в створ. На 24-й и 25-й минутах сине-бело-голубые посадили на жёлтые карточки Даниила Чернякова и Романа Акбашева. Первый сорвал перспективную атаку гостей, сбив Зелимхана Бакаева, а второй влетел в подкате в ногу Далеру Кузяеву. «Факел» имел два момента, один из которых вполне голевой. Роман Акбашев сделал передачу в штрафную, Руслан Магаль поборолся, а Матвей Ивахнов слабо пробил с нескольких метров по воротам Михаила Кержакова.

«Факел» — «Зенит» Фото: fc-zenit.ru

В перерыве Семак вместо Зелимхана Бакаева выпустил Малкома, который через 25 секунд открыл счёт. Матео Кассьерра обыграл соперника в центре поля, вырезал классную передачу по диагонали на ход бразильцу, который, ворвавшись в штрафную площадь, обыграл Алексея Городового и пробил с острого угла мимо пошедшего в подкат Сергея Божина в почти пустые ворота – 0:1.

«Зенит» владел преимуществом после гола Малкома, но практически не создавал опасных моментов у чужих ворот. За 14 минут до конца основного времени матча бразилец нанёс опасный удар с линии штрафной, но не попал в створ. А на 82-й минуте Малком оформил всё-таки дубль, отправив мяч бедром в сетку после передачи Данила Кругового – 0:2.

Благодаря двум голам бразильца «Зенит» набрал три очка и вышел на второе место в группе B Кубка России. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 27 ноября дома со «Спартаком». В этой игре решится судьба первого места, если красно-белые проиграют «Крыльям Советов». Чтобы выйти в раунд плей-офф с первой строчки, «Зениту» нужно будет обыграть «Спартак» с разницей в четыре гола. Но вряд ли красно-белые оступятся в Самаре.