Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Факел» — «Зенит» — 0:2, обзор матча, Кубок России, 16 ноября 2022 года

«Зенит» целый тайм страдал в Кубке. Но потом вышел Малком
Павел Прохоров
«Факел» — «Зенит» — 0:2, обзор матча
Комментарии
Догонит ли чемпион «Спартак» в Кубке?

В этом розыгрыше Кубка России у «Зенита» возникли проблемы. После четырёх туров команда Сергея Семака набрала всего шесть очков, уступив «Крыльям Советов» (0:2) и «Спартаку» (0:3). Последнюю гостевую игру в 2022 году «Зенит» провёл в Воронеже, где сыграл с «Факелом» в 5-м туре группового этапа. Из-за вызова в национальную сборную не все футболисты сине-бело-голубых смогли принять участие в этой встрече, но и без них чемпион убедительно выиграл.

Фонбет Кубок России. Группа B
16 ноября 2022, среда. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Малком – 46'   0:2 Малком – 82'

С первых минут «Зенит» взял мяч под контроль, атаковал через фланги, подключая крайних защитников, но за весь тайм нанёс всего один удар в створ. На 24-й и 25-й минутах сине-бело-голубые посадили на жёлтые карточки Даниила Чернякова и Романа Акбашева. Первый сорвал перспективную атаку гостей, сбив Зелимхана Бакаева, а второй влетел в подкате в ногу Далеру Кузяеву. «Факел» имел два момента, один из которых вполне голевой. Роман Акбашев сделал передачу в штрафную, Руслан Магаль поборолся, а Матвей Ивахнов слабо пробил с нескольких метров по воротам Михаила Кержакова.

«Факел» — «Зенит»

«Факел» — «Зенит»

Фото: fc-zenit.ru

В перерыве Семак вместо Зелимхана Бакаева выпустил Малкома, который через 25 секунд открыл счёт. Матео Кассьерра обыграл соперника в центре поля, вырезал классную передачу по диагонали на ход бразильцу, который, ворвавшись в штрафную площадь, обыграл Алексея Городового и пробил с острого угла мимо пошедшего в подкат Сергея Божина в почти пустые ворота – 0:1.

«Зенит» владел преимуществом после гола Малкома, но практически не создавал опасных моментов у чужих ворот. За 14 минут до конца основного времени матча бразилец нанёс опасный удар с линии штрафной, но не попал в створ. А на 82-й минуте Малком оформил всё-таки дубль, отправив мяч бедром в сетку после передачи Данила Кругового – 0:2.

«О сборной России думать глупо. Играть должны россияне». Интервью с Клаудиньо из «Зенита» «О сборной России думать глупо. Играть должны россияне». Интервью с Клаудиньо из «Зенита»

Благодаря двум голам бразильца «Зенит» набрал три очка и вышел на второе место в группе B Кубка России. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 27 ноября дома со «Спартаком». В этой игре решится судьба первого места, если красно-белые проиграют «Крыльям Советов». Чтобы выйти в раунд плей-офф с первой строчки, «Зениту» нужно будет обыграть «Спартак» с разницей в четыре гола. Но вряд ли красно-белые оступятся в Самаре.

Турнирная таблица

Турнирная таблица

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022