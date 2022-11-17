ОМОН был бессилен. Подробности жёсткой давки на матче сборной России в Таджикистане. Видео

Стадион в Душанбе хоть и дико атмосферный, но с точки зрения безопасности с трудом выходит из 90-х. Первое – это один вход на территорию стадиона. На 20-тысячную арену. Причём не какой-то огромный, а размером с калитку в какой-нибудь парк отдыха. Так что проблемы начались ещё за два с половиной часа до начала, когда первые зрители заходили на территорию арены. Они поднимали руки вверх, демонстрируя билеты, образовывали толпу, которую с трудом разъединяли местные полицейские. Но ладно. Это было только начало. Постоять минуту в давке — неприятно, но не так страшно. Учитывая, что никакого контроля и дополнительно осмотра на первом рубеже не было.

Самое интересное началось дальше. И уже перед трибунами – именно там единственная точка, где у тебя могут проверить хотя бы карманы. Первые сигналы, что ничего хорошего ждать не стоит, пошли за час до начала. На трибуны всего два входа, и на каждом полиция начала разъединять толпы. Это понравилось явно не всем. Хоть матч к тому моменту ещё не начался, каждый хотел поскорее попасть на трибуну.

Но это было только начало. Жуть началась, когда болельщики услышали, что команды уже вышли на поле и заиграл гимн. Все ограничения были пробиты — и началась давка. У тех самых небольших ворот, где проходил досмотр. Не обращали внимания на детей, стариков и всех остальных. Главное – побыстрее попасть на арену.

Полиция и ОМОН уже не могли остановить это. Пытались отталкивать особо агрессивных, но в целом не мешали проходу. Это точно было бы небезопасно ни для кого. В конце концов болельщики даже открыли ворота и пробили все заслоны. Безопасность явно не на первом месте.

«Это особенность нашего менталитета, – сказал «Чемпионату» один из сотрудников стадиона. – У нас не могут спокойно проходить по одному и ждать своей очереди. Нужно толпой и скорее. Такие ситуации возникают почти на каждом крупном матче. Так что ничего особенного. Ну и ещё один важный момент, связанный со стадионом: работают только два входа на трибуны. Но пока обходилось без происшествий».

Трибуны на матче Таджикистан — Россия Фото: РИА Новости

Когда основная толпа всё-таки вошла (к пятой минуте матча), полиции удалось остановить хаос. Оставшиеся болельщики заходили на трибуны уже спокойно.