Накажет ли Азмун Англию? Второй день ЧМ-2022: где смотреть, когда начало, кто фаворит

Чемпионат мира — 2022 открылся матчем с участием сборных Катара и Эквадора, завершившимся победой южноамериканцев — 2:0. А сегодня, 21 ноября, турнир начнётся для ещё шести команд. Ниже — главная информация об этих встречах.
Англия — Иран: где пройдёт матч, время начала, где смотреть, прогноз
Вице-чемпионы Европы встретятся с азиатской сборной на стадионе «Халифа». Он расположен в Дохе и вмещает более 45 тысяч зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Работать на этой игре будет бразильская бригада арбитров во главе с Рафаэлом Клаусом. Матч в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», начало трансляции — в 15:45. В составе сборной Ирана выступает бывший футболист «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердар Азмун.
Букмекеры считают англичан фаворитами. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.32, а успех иранцев оценивается в 12.1. При этом аналитики полагают, что матч не порадует болельщиков большим количеством голов. Ранее команды ни разу не играли друг с другом.
Сенегал — Нидерланды: где пройдёт матч, время начала, где смотреть, прогноз
Сборная Нидерландов проведёт первый матч на турнире с Сенегалом. Африканская команда лишилась из-за травмы Садио Мане, что заметно осложняет задачу по выходу из группы. Встреча состоится в Дохе на стадионе «Эль-Тумама», вмещающем 40 тысяч болельщиков. Начало игры — в 19:00. На этом матче также будет работать бразильская бригада судей, но возглавляет её Вилтон Сампайо. Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ», начало прямой трансляции — в 18:45.
Букмекеры считают Нидерланды фаворитами. Их победа оценивается в 1.55, а успех Сенегала — в 7.00. При этом аналитики не считают, что встреча получится результативной. Ранее команды друг с другом не встречались.
Cтадион «Эль-Тумама»
Фото: David Ramos/Getty Images
США — Уэльс: где пройдёт матч, время начала, где смотреть, прогноз
Заключительный матч второго игрового дня состоится на стадионе «Ахмед бин Али», что находится в городе Эр-Райян. Эта арена вмещает чуть больше 40 тысяч человек, а встреча начнётся в 22:00 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть на «Матч ТВ», начало эфира — в 21:45 мск. Работать на матче будет бригада арбитров из Катара во главе с Абдулрахманом Аль-Джассимом.
По мнению букмекеров, шансы американцев на победу чуть выше. На их успех можно поставить с коэффициентом 2.45, а на Уэльс — с коэффициентом 3.25. И снова специалисты не ждут большого количества голов в игре. Ранее команды встречались друг с другом дважды, в обоих случаях это были товарищеские встречи. В 2003-м США обыграли соперника со счётом 2:0, а спустя 17 лет матч завершился без голов.
Календарь и турнирная таблица чемпионата мира
22 ноября нас ждут сразу четыре матча: Аргентина — Саудовская Аравия, Дания — Тунис, Мексика — Польша и Франция — Австралия. В один день на поле выйдут и действующие чемпионы мира, и победители последнего Кубка Америки. Будет интересно!
Полное расписание чемпионата мира — 2022 в Катаре доступно по ссылке.
Более подробно о составах групп и командах-участницах можно узнать здесь.
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