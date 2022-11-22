Болельщики забыли регламент Кубка России! А Гончаренко продолжил уникальную серию

Трудно думать о российском футболе, когда в Катаре проходит чемпионат мира. Но ещё сложнее смотреть матчи российских турниров, когда температура опускается ниже 10 градусов мороза. В Екатеринбурге нет крыши, как на «Газпром-Арене», поэтому пар изо рта игроков – привычная картина во встрече Кубка России. Ни для «Урала», ни для ЦСКА игра глобально ничего не решала. Они уже вышли в плей-офф, так что борьба шла разве что за распределение мест. После новой встречи оно изменилось – ЦСКА теперь ниже соперника.

Похоже, это был последний реальный шанс остановить гениальное явление, которое создал в 2022-м Виктор Гончаренко. Ведь в последней игре года «Урал» сыграет с «Торпедо». И, учитывая форму екатеринбуржцев, там они вряд ли уступят. «Урал» до встречи ЦСКА не проигрывал девять матчей подряд. А в последних восьми встречах забивал как минимум дважды. И всё это на фоне армейцев, которые последний месяц плывут не по нужному течению. И в этом матче ничего не изменилось.

Да и поводов было немного. Владимир Федотов оставил лидеров либо в Москве, либо на скамейке. Поэтому в воротах играл Тороп, Карраскаль и Медина вообще не прилетели, а впереди вышел Заболотный. Однако пару моментов в первом тайме ЦСКА всё же создал. Пусть и в основном усилиями Облякова. Однако газон и мороз точно не дали проявить себя на сто процентов. Неудивительно, что не работали даже угловые с замыкающим дальнюю штангу Газинским. При этом матч не смотрелся блёкло. Просто очень тяжело проявлять лучшие качества на подмёрзшем поле.

Матч «Урала» и ЦСКА Фото: vk.com/pfc_cska

Зато уникальное достижение установили болельщики – их собралось 15 247 на трибунах. Удивительно, что рекорд посещаемости пришёлся на конец ноября. Но, с другой стороны – нет. ЦСКА – единственный топ-соперник, приехавший, когда на стадионе не требовался Fan ID. На «Спартак», где паспорт болельщика необходим, пришло в два раза меньше – 8931. Правда, в августе.



Видимо, зрители так отвыкли от футбола, что к концу встречи даже забыли о регламенте. Когда к 90-й минуте счёт был 0:0, многие потянулись к выходу. Не подозревая, что по правилам в случае ничьей победитель определяется в серии пенальти.



Она вышла специфической: Мойзес смазал первый удар, пнув мяч в штангу, а потом никто больше не промахивался. Но ровно до последней попытки в серии. Игрок «Урала» Татаринов всё-таки промазал. И серия началась по новой. Однако долго не продлилась: удар Ермакова потащил Помазун, а Бегич реализовал свою попытку.

«Урал» продлил успешную серию – теперь команда из Екатеринбурга не проигрывает 10 матчей подряд, а в таблице Кубка она даже обошла ЦСКА. Осталось не уступить «Торпедо», и период с новым тренером можно считать одним из самых успешных в истории клуба. И всё благодаря Виктору Гончаренко.