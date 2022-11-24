Сербия — Бразилия: статистика и история личных встреч перед матчем на ЧМ-2022 24 ноября

В четверг, 24 ноября, в главном матче игрового дня на ЧМ-2022 сыграют Бразилия и Сербия. Южноамериканцы традиционно являются фаворитами турнира, но и сербы не отдадут победу без борьбы. В последние годы сборная прилично прогрессирует. Она обошла португальцев в отборе на турнир и заняла первое место в группе Лиги наций. Так что просто бразильцам в очном матче точно не будет.

Статистика личных встреч Бразилии и Сербии

Сборные встречались друг с другом дважды за всю историю. Первый матч прошёл в 2014 году, в Сан-Паулу. Игра была товарищеский, однако на поле обе команды выпустили основной состав. За бразильцев играли Тьяго Силва, Неймар, Дани Алвес, Оскар, Халк – некоторые из этих футболистов до сих пор в сборной страны. Южноамериканцы победили со счетом 1:0, единственный гол забил Фред на 58-й минуте.

Вторая встреча прошла уже на чемпионате мира в России в 2018 году. Команды, как и сейчас, попали в одну группу, а очный матч пришёлся на 3-й тур. К тому моменту сербы имели три очка, и только победа выводила их в плей-офф. Однако добиться её не удалось – два гола в двух таймах забили Паулиньо и Тьяго Силва. Бразильцы вышли в плей-офф и дошли до четвертьфинала, где уступили бельгийцам. А сербы поехали домой сразу после группового этапа.

Матч Бразилия — Сербия на ЧМ-2018 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как Бразилия и Сербия выступали на предыдущих ЧМ

Если брать независимую Сербию, то впервые страна оказалась в финальном раунде чемпионата мира в 2010 году. Команда уверенно отобралась на турнир, но дальше провал – только четвертое место в группе с Австралией, Ганой и Германией. Причём Гана вышла в плей-офф с четырьмя очками, у сербов их оказалось три.

На ЧМ-2014 команда не квалифицировалась, заняв третье место в группе. А вот на турнир в Россию попала. Но снова неудача – только одна победа — над Коста-Рикой и два поражения – от Швейцарии и Бразилии. Итог – третье место в группе. В Катаре же есть новый шанс побороться за выход из группы.

С 2006 года сборная Бразилии очень любит вылетать в четвертьфиналах. Так было на трёх из четырёх турниров. Единственный раз, когда удалось добраться хотя бы до полуфинала – на домашнем чемпионате мира 2014 года. Но тот матч многие точно хотят забыть – проиграли 1:7 Германии.

На последнем ЧМ команда в четвертьфинале уступила Бельгии 1:2. А Неймар в слезах рухнул на газон. Но в Катаре есть шанс не только превзойти рекорд Пеле, но и выиграть титул, которого не было уже 20 лет.

Где смотреть матч Бразилия – Сербия?

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Начало — в 22:00.