Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Сербия – Бразилия, чемпионат мира по футболу – 2022: статистика и история личных встреч перед матчем ЧМ-2022 24 ноября

Сербия — Бразилия: статистика и история личных встреч перед матчем на ЧМ-2022 24 ноября
Дмитрий Зимин
Возьмут ли сербы реванш?
Комментарии
Возьмут ли сербы реванш за поражение, случившееся четыре с половиной года назад?

В четверг, 24 ноября, в главном матче игрового дня на ЧМ-2022 сыграют Бразилия и Сербия. Южноамериканцы традиционно являются фаворитами турнира, но и сербы не отдадут победу без борьбы. В последние годы сборная прилично прогрессирует. Она обошла португальцев в отборе на турнир и заняла первое место в группе Лиги наций. Так что просто бразильцам в очном матче точно не будет.

Сборная Германии мучила японцев целый час. Но страшно поплатилась за пижонство Сборная Германии мучила японцев целый час. Но страшно поплатилась за пижонство

Статистика личных встреч Бразилии и Сербии

Сборные встречались друг с другом дважды за всю историю. Первый матч прошёл в 2014 году, в Сан-Паулу. Игра была товарищеский, однако на поле обе команды выпустили основной состав. За бразильцев играли Тьяго Силва, Неймар, Дани Алвес, Оскар, Халк – некоторые из этих футболистов до сих пор в сборной страны. Южноамериканцы победили со счетом 1:0, единственный гол забил Фред на 58-й минуте.

Вторая встреча прошла уже на чемпионате мира в России в 2018 году. Команды, как и сейчас, попали в одну группу, а очный матч пришёлся на 3-й тур. К тому моменту сербы имели три очка, и только победа выводила их в плей-офф. Однако добиться её не удалось – два гола в двух таймах забили Паулиньо и Тьяго Силва. Бразильцы вышли в плей-офф и дошли до четвертьфинала, где уступили бельгийцам. А сербы поехали домой сразу после группового этапа.

Матч Бразилия — Сербия на ЧМ-2018

Матч Бразилия — Сербия на ЧМ-2018

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как Бразилия и Сербия выступали на предыдущих ЧМ

Если брать независимую Сербию, то впервые страна оказалась в финальном раунде чемпионата мира в 2010 году. Команда уверенно отобралась на турнир, но дальше провал – только четвертое место в группе с Австралией, Ганой и Германией. Причём Гана вышла в плей-офф с четырьмя очками, у сербов их оказалось три.

На ЧМ-2014 команда не квалифицировалась, заняв третье место в группе. А вот на турнир в Россию попала. Но снова неудача – только одна победа — над Коста-Рикой и два поражения – от Швейцарии и Бразилии. Итог – третье место в группе. В Катаре же есть новый шанс побороться за выход из группы.

С 2006 года сборная Бразилии очень любит вылетать в четвертьфиналах. Так было на трёх из четырёх турниров. Единственный раз, когда удалось добраться хотя бы до полуфинала – на домашнем чемпионате мира 2014 года. Но тот матч многие точно хотят забыть – проиграли 1:7 Германии.

На последнем ЧМ команда в четвертьфинале уступила Бельгии 1:2. А Неймар в слезах рухнул на газон. Но в Катаре есть шанс не только превзойти рекорд Пеле, но и выиграть титул, которого не было уже 20 лет.

«Судья теперь получит «люлей». На ЧМ-2022 на поле вышли сразу 12 футболистов одной команды «Судья теперь получит «люлей». На ЧМ-2022 на поле вышли сразу 12 футболистов одной команды

Где смотреть матч Бразилия – Сербия?

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Начало — в 22:00.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022