Сербия — Бразилия: статистика и история личных встреч перед матчем на ЧМ-2022 24 ноября

В четверг, 24 ноября, в главном матче игрового дня на ЧМ-2022 сыграют Бразилия и Сербия. Южноамериканцы традиционно являются фаворитами турнира, но и сербы не отдадут победу без борьбы. В последние годы сборная прилично прогрессирует. Она обошла португальцев в отборе на турнир и заняла первое место в группе Лиги наций. Так что просто бразильцам в очном матче точно не будет.
Статистика личных встреч Бразилии и Сербии
Сборные встречались друг с другом дважды за всю историю. Первый матч прошёл в 2014 году, в Сан-Паулу. Игра была товарищеский, однако на поле обе команды выпустили основной состав. За бразильцев играли Тьяго Силва, Неймар, Дани Алвес, Оскар, Халк – некоторые из этих футболистов до сих пор в сборной страны. Южноамериканцы победили со счетом 1:0, единственный гол забил Фред на 58-й минуте.
Вторая встреча прошла уже на чемпионате мира в России в 2018 году. Команды, как и сейчас, попали в одну группу, а очный матч пришёлся на 3-й тур. К тому моменту сербы имели три очка, и только победа выводила их в плей-офф. Однако добиться её не удалось – два гола в двух таймах забили Паулиньо и Тьяго Силва. Бразильцы вышли в плей-офф и дошли до четвертьфинала, где уступили бельгийцам. А сербы поехали домой сразу после группового этапа.
Матч Бразилия — Сербия на ЧМ-2018
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Как Бразилия и Сербия выступали на предыдущих ЧМ
Если брать независимую Сербию, то впервые страна оказалась в финальном раунде чемпионата мира в 2010 году. Команда уверенно отобралась на турнир, но дальше провал – только четвертое место в группе с Австралией, Ганой и Германией. Причём Гана вышла в плей-офф с четырьмя очками, у сербов их оказалось три.
На ЧМ-2014 команда не квалифицировалась, заняв третье место в группе. А вот на турнир в Россию попала. Но снова неудача – только одна победа — над Коста-Рикой и два поражения – от Швейцарии и Бразилии. Итог – третье место в группе. В Катаре же есть новый шанс побороться за выход из группы.
С 2006 года сборная Бразилии очень любит вылетать в четвертьфиналах. Так было на трёх из четырёх турниров. Единственный раз, когда удалось добраться хотя бы до полуфинала – на домашнем чемпионате мира 2014 года. Но тот матч многие точно хотят забыть – проиграли 1:7 Германии.
На последнем ЧМ команда в четвертьфинале уступила Бельгии 1:2. А Неймар в слезах рухнул на газон. Но в Катаре есть шанс не только превзойти рекорд Пеле, но и выиграть титул, которого не было уже 20 лет.
Где смотреть матч Бразилия – Сербия?
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч ТВ». Начало — в 22:00.
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