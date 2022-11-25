«Дайте немного уважения!» За что капитан Бразилии обиделся на тренера сербов?

В заключительном матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре сборная Бразилии обыграла Сербию (2:0). Пятикратные чемпионы мира нанесли 22 удара по воротам соперника и доминировали на поле все 90 минут. Как выяснилось позже, интересное творилось и перед игрой: главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович проехался по игровой модели сборной Бразилии. Отвечая на вопрос о схеме 4-2-4, он сказал, что сопернику повезло иметь в составе сразу четырёх нападающих, добавив: «А что с защитой? Там будет кто-то сзади?»

После матча капитан сборной Бразилии Тьяго Силва заявил, что главный тренер сборной Сербии проявил неуважение к игрокам обороны его команды.

Тьяго Силва капитан сборной Бразилии «Мы всегда радуемся, когда побеждаем – хоть со счётом 1:0, хоть 2:0. Но наше счастье заключается в том, что мы не страдаем сзади. И это важно, что мы не пропустили. Я не люблю много говорить или спорить, но их тренер сказал перед матчем: «Вы будете играть с четырьмя нападающими, а сзади есть кто-нибудь?». Так вот, это неуважение. Мы не просим никого бояться нас, но дайте немного уважения! Если бы вы изучили нашу команду, вы бы увидели, что мы пропустили мало голов, независимо от того, играли мы в три или четыре нападающих. Я ещё раз подчеркну, что не люблю много говорить о наших соперниках, потому что мы их всех очень уважаем. Но он нас не уважал, когда так говорил, в особенности про оборонительную линию. И, я думаю, он знает, кто такие Маркиньос, Данило, Алекс Сандро и Тьяго Силва».

У Бразилии действительно космическая линия атаки – Лукас Пакета, Рафинья, Неймар, Винисиус Жуниор, Ришарлисон, Родриго, Габриэл Жезус, Антони, Габриэл Мартинелли, Педро Абреу. Общая стоимость всех этих игроков – € 650 млн. Такого нет ни у одной сборной в мире. Что касается линии обороны, то здесь восемь футболистов на € 204 млн. Все – большие имена: три игрока «Ювентуса» Бремер, Данило и Алекс Сандро, 39-летний Дани Алвес, выигравший всё на свете, 38-летний Тьяго Силва, центральные защитники «ПСЖ» и «Реала»: Маркиньос, Эдер Милитао, а также Алекс Теллес.

И да, Силва прав: у Бразилии отличная не только атака, но и оборона. В 17 матчах отбора ЧМ-2022 сборная пропустила всего опять мячей. Это лучший результат в квалификации. А сборная Сербии во вчерашнем матче, кстати, не нанесла ни одного удара в створ ворот в матче с Бразилией.