Как Сербии не вылететь с чемпионата мира? Расклады групп после 1-го тура

Позади 1-й тур группового этапа чемпионата мира по футболу. 24 ноября в борьбу вступили команды из групп G и H.
Группа G
Пока всё складывается в пользу Бразилии. Пятикратные чемпионы мира вышли на первое место в группе, поскольку опережают Швейцарию за счёт лучшей разности мячей. С учётом того, как бразильцы играли во втором тайме, есть ощущение, что у них не возникнет проблем на первом этапе. На всякий случай напомним, если две команды набирают одинаковое количество очков, то в первую очередь смотрят на разность мячей. Сейчас у Сербии она отрицательная (-2), а у Швейцарии — положительная (+1).
Бразилия — Сербия
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
При таком раскладе сербам необходимо обыгрывать Камерун хотя бы с разницей в два мяча и рассчитывать, что Бразилия уверенно победит Швейцарию. К примеру, если в следующем туре Сербия и Бразилия выиграют со счётом 2:0, то у балканской сборной разность будет нейтральной (0), а у Швейцарии — отрицательной (-1). В таком случае в заключительном туре Сербии достаточно будет не проиграть швейцарцам, чтобы получить место в 1/8 финала. А вот если к последнему туру разность балканской сборной будет хуже, то им нужно обязательно обыгрывать соперника.
Таблица группы G
28 ноября
13:00. Камерун — Сербия
19:00. Бразилия — Швейцария.
2 декабря
22:00. Сербия — Швейцария
22:00. Камерун — Бразилия.
Группа H
1-й тур порадовал португальских болельщиков. Их команда победила, пусть и с большим трудом. Португалия справилась с Ганой (3:2) и возглавила группу, поскольку в другом матче была зафиксирована очередная нулевая ничья на турнире.
Если Роналду и компания обыграют в следующем туре Уругвай, то обеспечат себе досрочный выход в плей-офф независимо от результата другого матча. Португальцам достаточно набрать три очка в оставшихся двух матчах, чтобы гарантированно получить место в 1/8 финала.
Криштиану Роналду
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Есть любопытный вариант, при котором Уругвай выйдет в плей-офф с тремя очками. Для этого необходимо выполнение трёх условий:
- Уругвай играет вничью с Португалией и Ганой;
- Португалия побеждает Южную Корею;
- Южная Корея играет вничью с Ганой.
Пока сложно сделать какие-то серьёзные выводы, но после 2-го тура ситуация станет более понятной. Кстати, может быть ещё такой вариант, при котором Португалия, Южная Корея и Уругвай наберут по пять очков — тогда придётся считать разность мячей.
Таблица группы H
28 ноября
16:00. Южная Корея — Гана
22:00. Португалия — Уругвай.
2 декабря
18:00. Южная Корея — Португалия
18:00. Гана — Уругвай.
С раскладами других групп можно ознакомиться ниже.
Группы A и B
Группы C и D
Группы E и F
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