А вот у фаворитов задача проще, чем у любимой команды россиян.

Как Сербии не вылететь с чемпионата мира? Расклады групп после 1-го тура

Позади 1-й тур группового этапа чемпионата мира по футболу. 24 ноября в борьбу вступили команды из групп G и H.

Группа G

Пока всё складывается в пользу Бразилии. Пятикратные чемпионы мира вышли на первое место в группе, поскольку опережают Швейцарию за счёт лучшей разности мячей. С учётом того, как бразильцы играли во втором тайме, есть ощущение, что у них не возникнет проблем на первом этапе. На всякий случай напомним, если две команды набирают одинаковое количество очков, то в первую очередь смотрят на разность мячей. Сейчас у Сербии она отрицательная (-2), а у Швейцарии — положительная (+1).

Бразилия — Сербия Фото: Justin Setterfield/Getty Images

При таком раскладе сербам необходимо обыгрывать Камерун хотя бы с разницей в два мяча и рассчитывать, что Бразилия уверенно победит Швейцарию. К примеру, если в следующем туре Сербия и Бразилия выиграют со счётом 2:0, то у балканской сборной разность будет нейтральной (0), а у Швейцарии — отрицательной (-1). В таком случае в заключительном туре Сербии достаточно будет не проиграть швейцарцам, чтобы получить место в 1/8 финала. А вот если к последнему туру разность балканской сборной будет хуже, то им нужно обязательно обыгрывать соперника.

Таблица группы G

ЧМ-2022. Группа G. Расписание матчей:



28 ноября

13:00. Камерун — Сербия

19:00. Бразилия — Швейцария.



2 декабря

22:00. Сербия — Швейцария

22:00. Камерун — Бразилия.

Группа H

1-й тур порадовал португальских болельщиков. Их команда победила, пусть и с большим трудом. Португалия справилась с Ганой (3:2) и возглавила группу, поскольку в другом матче была зафиксирована очередная нулевая ничья на турнире.

Если Роналду и компания обыграют в следующем туре Уругвай, то обеспечат себе досрочный выход в плей-офф независимо от результата другого матча. Португальцам достаточно набрать три очка в оставшихся двух матчах, чтобы гарантированно получить место в 1/8 финала.

Криштиану Роналду Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Есть любопытный вариант, при котором Уругвай выйдет в плей-офф с тремя очками. Для этого необходимо выполнение трёх условий:

Уругвай играет вничью с Португалией и Ганой;

Португалия побеждает Южную Корею;

Южная Корея играет вничью с Ганой.

Пока сложно сделать какие-то серьёзные выводы, но после 2-го тура ситуация станет более понятной. Кстати, может быть ещё такой вариант, при котором Португалия, Южная Корея и Уругвай наберут по пять очков — тогда придётся считать разность мячей.

Таблица группы H

ЧМ-2022. Группа H. Расписание матчей:



28 ноября

16:00. Южная Корея — Гана

22:00. Португалия — Уругвай.



2 декабря

18:00. Южная Корея — Португалия

18:00. Гана — Уругвай.

С раскладами других групп можно ознакомиться ниже.

Группы A и B

Группы C и D

Группы E и F