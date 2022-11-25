Пока лучшее видео ЧМ-2022. После таких слов тренера в раздевалке и вы бы остановили Месси

Сборная Саудовской Аравии – главная сенсация 1-го тура. Выиграть у Аргентины, уступая 0:1, сыграть с высоким прессингом, а при навале не допустить ошибок – это дорогого стоит. Архитектор этой команды – французский тренер Эрве Ренар. Мы уже писали о нём текст, где рассказали, как он пришёл к работе в нынешней сборной. Например, у него есть две победы в Кубке Африки и опыт игры в финальной части ЧМ с Марокко. В Россию тренер привёз очень симпатичную сборную, которая точно запомнилась многим, несмотря на вылет из группы. Также Ренар – про командный дух. Это важная часть его тренерских идей. И, похоже, в том числе и это помогло победить Аргентину.

Недавно в Сети завирусилось видео из раздевалки сборной Саудовской Аравии. А именно – с речью Ренара, обращённой к игрокам. Ниже – расшифровка и видео.

«Что мы тут делаем? Это прессинг? Месси в середине поля с мячом, а вы стоите в защите! Тогда возьмите телефон и сделайте с ним фотку, если хотите. С мячом вы были хороши, разве вы не заметили этого? Вы не чувствуете, что мы можем отыграться?! Вы не чувствуете этого? Они играют расслабленно! Давайте же парни, это чемпионат мира, отдайте всех себя! Будьте заряжены, сконцентрированы! Давайте сделаем это».

Интересно, что сразу после матча тренер описывал свои слова в раздевалке. Тогда вышло очень скупо. Вряд ли кто-то мог подумать, что был такой яркий диалог.

«Мои игроки были немного обеспокоены в перерыве. Я сказал им: «Вы хорошо сыграли в первом тайме». После перерыва они постарались найти возможность изменить ход матча. Теперь этот результат навсегда войдёт в историю чемпионатов мира и Саудовской Аравии. Но никогда не знаешь, как подобные результаты приходят. Это всё благодаря работе и богу. В футболе есть вещи, которые невозможно объяснить, потому что Аргентина гораздо сильнее нас, но сегодня наши футболисты вошли в историю своей страны», – приводит слова специалиста Get French Football News со ссылкой на BEin Sports.

Впереди два не менее важных матча. Но тренер прав – саудовцы уже вошли в историю. Как и речь тренера – про неё наверняка будут вспоминать. В том числе спустя годы.