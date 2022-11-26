«Месси ни с кем не разговаривает». Новая «позорная атака» на капитана Аргентины

Сегодня сборная Аргентины проведёт второй матч на чемпионате мира. Южноамериканцев ждёт встреча с Мексикой, и поражение станет для команды Лионеля Скалони приговором. Ранее аргентинцы неожиданно проиграли Саудовской Аравии (1:2) — теперь фаворит находится на последнем месте в группе. После такого результата бразилец Зико усомнился в лидерских качествах капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. А вот журналист издания Marca раскритиковал уже самого Зико.

Что сказал Зико

Легендарный в прошлом футболист выступил в эфире одной из радиостанций и затронул тему неудачного старта сборной Аргентины на чемпионате мира. Бывший тренер ЦСКА (работал в России в 2009 году) раскритиковал капитана аргентинцев Лионеля Месси.

— Неважно, какой счёт на табло. Месси постоянно играет в свой футбол и не уходит с определённого пути. Он действует так и когда команда громит соперника, и когда счёт не в его пользу. Месси ни с кем не разговаривает, ни на кого не кричит. Он носит капитанскую повязку только потому, что это Месси. Лео не хватает лидерских качеств. В трудные моменты нужно брать всё в свои руки.

Когда я был капитаном своей команды, мне было почти 30 лет. Тогда у меня уже был контроль над другими футболистами. Нужно сплотить команду, чтобы противостоять сопернику. Это не характеристика Месси. Помню полуфинал Лиги чемпионов, когда «Барселона» играла с «Ливерпулем». Каталонцы тогда вылетели из турнира, хотя приехали в Англию с перевесом в три мяча. У испанского клуба не было футболиста, который повёл бы за собой остальных игроков.

Как Marca отреагировала на слова бразильца

Журналист Паскуаль Руис опубликовал статью с кричащим заголовком: «Позорная атака Зико на Месси».

— Тяжёлое положение сборной Аргентины на чемпионате мира порождает критику со стороны экспертов, мнение которых мало кому интересно. В этот список попал комментарий Зико. Бывший футболист сборной Бразилии воспользовался моментом, чтобы безжалостно атаковать Месси. Лео носит капитанскую повязку в сборной в течение многих лет, но Зико решил обрушиться с критикой именно после поражения в игре с Саудовской Аравией.

Мы должны напомнить Зико, что именно Месси произнёс великолепную речь перед товарищами по команде во время последнего финала Кубка Америки. Совпадение или нет, но матч завершился победой Аргентины над Бразилией на «Маракане». За свою карьеру Зико три раза сыграл на чемпионатах мира (1978, 1982 и 1986), и дважды ему посчастливилось наблюдать за триумфом сборной Аргентины. Наверное, только этим можно объяснить ненужную атаку бразильца. Зико забил 46 мячей за свою команду, в то время как Месси, которого он презирает, отличился 92 раза и остаётся важной фигурой для сборной.

Лионель Месси в окружении футболистов Саудовской Аравии Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Что пишут в Аргентине

Популярное издание Ole подчёркивает, что поражение на старте ЧМ-2022 не сказалось на психологическом состоянии Месси. СМИ выделило пять причин, которые помогают Лео верить в успех своей команды.

1. Ничья в матче Мексика — Польша

Первая хорошая новость для аргентинцев — результат второго матча в группе. Эта ничья позволит южноамериканцам выйти на игру с мексиканцами с другим настроем. Шансы на выход из группы немаленькие, несмотря на поражение, которого никто не ожидал.

2. Отсутствие резкой критики со стороны прессы

Месси обратил внимание на то, что журналисты не разносили его после поражения. Некоторые издания ругали команду, но после этого писали, что продолжат поддерживать команду. Перед стартом чемпионата мира Лео попросил сохранять единство и быть со сборной в трудные моменты, подобные нынешнему. Видимо, пресса прислушалась к его словам.

3. Поддержка в социальных сетях

Соцсети — важный атрибут измерения настроения среди обычных болельщиков. Месси подчеркнул, что получил много сообщений со словами поддержки. Люди желали ему успеха в следующих матчах, что придало команде дополнительных сил.

4. Присутствие семьи

Месси всегда говорил, что семья — самое главное. Он хочет, чтобы родные были к нему как можно ближе. 23 ноября его навестили жена с детьми, родители и братья. Близкие окружили игрока заботой в такой непростой период, а также помогли отвлечься. В этот момент мысли Месси были далеки от футбола и чемпионата мира.

Месси с женой и детьми Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

5. Доверие к команде

Месси по-прежнему полностью уверен как в тренере, так и в партнёрах по команде. Он не сомневается ни в одном футболисте, ни в одном члене персонала. Аргентина прилетела в Катар с беспроигрышной серией из 36 матчей. Она обыграла Бразилию (1:0) в финале Кубка Америки и расправилась с Италией (3:0) в Финалиссиме. Все эти достижения помогают Месси сохранять веру в то, что этот чемпионат мира может стать успешным для Аргентины.