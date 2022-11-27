«Спартак» и «Зенит» устроили жёсткую массовую драку! Количество удалений зашкаливает

«Зениту» нужно было побеждать «Спартак» с разницей в четыре мяча, чтобы обойти красно-белых в таблице и обеспечить себе место в верхней сетке плей-офф вне зависимости от результата матча «Крыльев Советов» с «Факелом». Иными словами, команда Сергея Семака должна была повторить то, что сделала в Суперкубке России четыре с половиной месяца назад. Соответственно, команда Гильермо Абаскаля могла позволить себе проиграть на «Газпром Арене» в три гола, но, очевидно, ехала в Санкт-Петербург не за этим.

Состав «Зенита» был почти оптимальным. В заявке отсутствовали только вратарь Михаил Кержаков (его заменил бразилец Иван Куарежма) и выступающий на ЧМ-2022 Деян Ловрен. Вышел в стартовом составе даже Родригао, который, казалось, выбыл из-за травмы до зимы. «Спартак» буквально перед самым началом игры потерял Павла Маслова. Защитник присутствовал в основе москвичей, но вместо него на поле вышел Мацей Рыбус.

Никакого стартового штурма в исполнении «Зенита» не последовало. Наоборот, мяч на первых минутах застрял на половине поля сине-бело-голубых. Эмоций в «дерби двух столиц» у футболистов было много, но больше негативных, нежели заряжающих энергией для яркой игры. Александр Соболев бодался с Родригао, а Клаудиньо жаловался на соперников судье Владимиру Москалёву после каждого единоборства. Пожалуй, Москалёв действительно пропустил пару фолов Леона Классена на жёлтую карточку, тем не менее можно приветствовать стремление арбитра давать играть. К сожалению, потом нити игры были потеряны рефери.

Вопрос в том, насколько хотели Клаудиньо и другие зенитовские легионеры играть на максимуме. Кажется, некоторые уже мыслями в отпуске. Чемпионы России действовали в невысоком темпе, который полностью устраивал спартаковцев. Абаскаль на сей раз выбрал оборонительную схему 3-5-2, насытив центр. Гостям сложно было комбинировать, находить пространство между линиями, тем более на предложенных «Зенитом» скоростях. Красно-белые выдавливали сине-бело-голубых на фланги. Интересно, что Классен исполнял роль правого латераля, а Даниил Хлусевич – правого центрального защитника, хотя при владении первый поднимался выше, а второй смещался на фланг.

«Зенит» вообще ничего не создал до перерыва – план Абаскаля идеально работал. Семак менял позиции Малкома, Далера Кузяева, Клаудиньо. Польза от этих перестановок оказалась нулевой. Лидер РПЛ даже уступил обладателю Кубка по ударам (1:2). Нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев никак не мог встретиться с мячом в чужой штрафной и однажды от досады от неудачной игры запустил мяч в сторону скамейки запасных красно-белых.

После перерыва вместо Сергеева на поле появился Матео Кассьерра. У колумбийца по-прежнему нет голов за «Зенит» в РПЛ, однако он забивал «Спартаку» в Суперкубке и оформил дубль в ворота «Факела» в Кубке России. Хозяева стали искать Кассьерру длинными забросами, наконец включили правый фланг в атаке, куда вернулся уходивший налево Малком. В дебюте второго тайма самый дорогой бразилец российского футбола создал пару моментов. Но в целом «Спартак» держался, пусть и отказавшись от контригры, успешно применял офсайдную ловушку.

После того как Семак выпустил Мостового, сине-бело-голубые увеличили скорость, давление на оборону красно-белых возросло. Если Андрей всегда будет выходить на замену с таким настроем, обратных замен в его карьере больше не случится. Какой же момент был у вингера сборной России после кросса Клаудиньо с правого фланга! Наверное, лучшая зенитовская возможность забить победный гол. Мостовой просто не заметил Классена, продавливая оппонента – «Спартаку» повезло. Андрей делал всё, чтобы превратиться в главного героя «дерби двух столиц». В концовке он же пытался заработать пенальти, но, конечно, 11-метрового в эпизоде с его падением не было.

Абаскаль, в свою очередь, может быть доволен тем, какой эффект дала замена Соболева на Шамара Николсона. Хотя ямаец не реализовал свои два-три момента, с Николсоном у «Спартака» вернулась контригра. Москвичи в итоге минимально уступили петербуржцам по ударам – 7:8 (в створ – 1:2). А ничья для них оказалась сродни победе. Не самая яркая по качеству футбола игра «Зенита» со «Спартаком» должна была спокойно завершиться серией пенальти, но с финальным свистком накопившиеся эмоции игроков выплеснулись наружу. Команды устроили массовую драку! Родригао ударил ногой Николсона, Соболев набросился сзади на Вильмара Барриоса…

Когда всё успокоилось, Москалёв послушал видеоассистентов и удалил шестерых – этот квартет, а также Малкома с Александром Селиховым! Серия пенальти (её выиграли хозяева – победный удар с «точки» нанёс Зелимхан Бакаев) уже не имела значения для распределения мест в группе. «Спартак» финишировал первым, «Крылья Советов» вторыми, а «Зенит» только третьим.