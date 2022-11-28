Самый безумный матч ЧМ-2022! Сербы перевернули игру за две минуты, но этого было мало

Если вы не смотрели матч Камерун – Сербия, то обязательно включайте хайлайты. Похоже, чемпионат мира наконец-то разгоняется. И тусклые матчи с парой ударов в створ постепенно сменяются сверхсобытийными.

Вчера ночью крутейшую игру скатали Германия и Испания. А новый игровой день запустился со скандала – основной вратарь Камеруна и главная звезда команды Андре Онана был отстранён от тренировок и выведен из состава. Инсайдеры сообщают, что он уже в принципе покинул Катар. Всё дело в несогласии с тренером по некоторым вопросам. Удивительная история для турнира такого уровня. И одновременно – жирный плюс для атаки Сербии перед очным матчем.

Все понимали – обеим команда требовалась победа. Камерун в прошлой игре влетел Швейцарии, Сербия – Бразилии. Для африканцев это же вообще катастрофа, учитывая задачи, которые поставил перед ними президент федерации Самуэль Это’О. А именно – победить на турнире. Или хотя бы сыграть в финале. У сербов не такие мощные амбиции, однако второй раз подряд не выйти из группы с Бразилией и Швейцарией – точно не сценарий мечты.

Сербы здорово начали матч – Митрович имел минимум три голевых момента. Но Камерун спасали неточность игрока и одна штанга. Африканцы редко выбегали в атаку, однако чуть ли не первый момент реализовать удалось. Абсолютно вне логики происходящего на поле. Угловой, хорошая скидка, и Кастеллетто уже бежит праздновать.

Камерун – Сербия – 3:3, матч ЧМ-2022 Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Показалось, что вот теперь точно момент, чтобы включиться. Иначе когда ещё показывать не только шикарные фамилии в составе, но и результат? И Сербия впервые на чемпионате мира это сделала. Захватила мяч и территорию в конце первого тайма и забила дважды за пару минут. Сначала Павлович выше всех выпрыгнул после подачи, а потом камерунцы ошиблись у своей штрафной – перехват и удар в ближний угол от Милинковича-Савича. Спас бы хоть в одном моменте Онана? Возможно. Но для тренера дисциплинарный момент оказался куда принципиальнее.

Сербия не сбавила и в начале второго тайма. И провела, возможно, самую красивую атаку на этом чемпионате мира. Их третий гол – просто красота. Несколько классных и быстрых пасов в штрафной — и Митрович оказывается перед пустыми воротами. Все остальные отыграны. В этой ситуации он не промахнулся.

Александр Митрович празднует гол в ворота Камеруна Фото: Clive Mason/Getty Images

А после случился провал. И включилась привычная для Сербии аморфность. В какой-то момент они просто забыли, как создавать искусственные офсайды. И Камерун этим воспользовался. Два гола – это пасы со своей половины поля. Сначала на ворота выскочил Абубакар — и изящно перекинул голкипера. Ещё две минуты – и снова он у ворот, только на этот раз поделился мячом с Шупо-Мотингом.

3-3! И это когда до конца оставалось ещё 25 минут плюс добавленное. Но, видимо, в этот момент у всех кончились силы. Потому что до конца матча никто не создал действительно опасных моментов. Отмечаем лишь выход в середине второго тайма Гаэля Ондуа. Он точно не испортил картины и помог сохранить баланс в центре поля.

Теперь у Сербии остаётся третий матч со Швейцарией. В случае победы шансы на выход из группы более чем реальные. Но для этого команде нужно научиться показывать уровень не 15 минут, а хотя бы в три раза больше.