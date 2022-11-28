«Мы усложнили себе жизнь». Тренер Камеруна на ЧМ-2022 выгнал из состава главную звезду

В первом матче на ЧМ-2022 Камерун проиграл Швейцарии (0:1). После этого главный тренер африканской сборной Ригобер Сонг поменял вратаря на игру с Сербией: вместо Андре Онана («Интер») вышел Дэвис Эпасси из саудовского клуба «Абха». Как стало известно до матча, 26-летний голкипер не попал в заявку на встречу с Сербией по неспортивной причине.

Вратаря сборной Камеруна вывели из состава перед игрой с Сербией. По информации beIN Sports со ссылкой на источник в Федерации футбола Камеруна (Fecafoot), Андре Онана отстранили от команды по дисциплинарным причинам. «Онана выведен из состава. Мы немного усложнили себе жизнь», – сказал источник в Fecafoot.

Андре Онана Фото: Claudio Villa/Getty Images

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, причина отстранения – конфликт с главным тренером Ригобером Сонгом. Он настаивал на другом стиле вратарской игры, «более традиционном». Что под этим подразумевается – вопрос, после матча ни игроки, ни эксперты не отмечали ничего плохого в игре вратаря. Онана в ответ на претензии заявил, что не собирается менять свою игру. Это решение и не понравилось главному тренеру сборной Камеруна.

Дэвису Эпасси, который заменил Онана, 29 лет. Он сыграл всего пять матчей за Камерун, четыре из которых пришлись на игры отбора ЧМ-2022. При нём африканская сборная одержала три победы, а сам Дэвис трижды сыграл «на ноль». Эпасси почти все свои матчи за Камерун провёл осенью 2021 года. С тех пор он не появлялся в воротах национальной команды, а старт этого сезона провалил и в клубе – Дэвис пропустил 12 голов в семи матчах за «Абху» и ни разу не сыграл «на ноль».

UPD: журналист Николо Скира сообщает в своём «твиттере», что Андре Онана больше не сыграет на ЧМ-2022 из-за конфликта с тренером. Тем временем Дэвис Эпасси пропустил два гола от Сербии в первом тайме.