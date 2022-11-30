Посмотрите, как австралийцы празднуют выход в 1/8 финала. И это в 4 часа ночи!

Сборная Австралии внезапно вышла из группы на ЧМ-2022. Даже можно сказать сенсационно, учитывая стоимости составов в группе D:
- € 997,5 млн – Франция
- € 353 млн – Дания
- € 62,4 млн – Тунис
- € 37,3 млн – Австралия.
Австралийцы сначала крупно проиграли французам (1:4), но затем победили Тунис (1:0) и даже Данию (1:0). Последний из этих матчей начался в 16:00 по датскому времени и в 2:00 по Австралии. Точнее, по столице Канберре (в этом же часовом поясе Сидней и Мельбурн). Хотя в некоторых других крупных городах матч стартовал чуть раньше – 1:30 в Аделаиде, 23:00 в Перте (эти города тоже входят в топ-5 по численности населения). В любом случае матч для всех закончился за полночь. А для двух крупнейших городов — Сиднея и Мельбурна – в 4 часа ночи.
Несмотря на это, за игрой следили тысячи людей, которые собрались на улице и смотрели футбол на большом экране. Только гляньте на эмоции болельщиков на «Федерейшен Сквер» в центре Мельбурна.
Этим фанатам не первый раз на ЧМ-2022 приходится лишаться сна из-за позднего начала матчей. Первый встреча с французами начиналась в 6 часов утра. А для жителей западной части страны – в 3 часа ночи. Относительно легко пришлось со вторым матчем – он стартовал в 21:00 для крупнейших городов.
Австралия вышла из группы со второго места – это означает не только выход на более сложного соперника, но и более позднее начало матча. В 1/8 финала австралийцы встретятся с победителем группы C (вероятнее всего, с Аргентиной) в 22:00 по Москве и в 6:00 для главных австралийских городов.
Фото: Скрин видео
На фоне таких празднований в стране всё чаще звучат просьбы ввести дополнительный выходной день. В трансляцию австралийского FS1 даже попал баннер болельщика с надписью «Give us a public holiday» («Дайте нам выходной»).
Власти Австралии пока не ответили. Возможно, они тоже заняты празднованием.
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