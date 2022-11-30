Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Сумасшедшие празднования фанатов сборной Австралии в 4 ночи после победы над Данией на чемпионате мира 2022 в Катаре

Посмотрите, как австралийцы празднуют выход в 1/8 финала. И это в 4 часа ночи!
Григорий Телингатер
Австралийцы празднуют выход в 1/8 финала
Комментарии
Много огня и просьбы о дополнительном выходном дне.

Сборная Австралии внезапно вышла из группы на ЧМ-2022. Даже можно сказать сенсационно, учитывая стоимости составов в группе D:

  • € 997,5 млн – Франция
  • € 353 млн – Дания
  • € 62,4 млн – Тунис
  • € 37,3 млн – Австралия.
Редчайший случай на чемпионате мира! Почему у Франции отняли гол после финального свистка? Редчайший случай на чемпионате мира! Почему у Франции отняли гол после финального свистка?

Австралийцы сначала крупно проиграли французам (1:4), но затем победили Тунис (1:0) и даже Данию (1:0). Последний из этих матчей начался в 16:00 по датскому времени и в 2:00 по Австралии. Точнее, по столице Канберре (в этом же часовом поясе Сидней и Мельбурн). Хотя в некоторых других крупных городах матч стартовал чуть раньше – 1:30 в Аделаиде, 23:00 в Перте (эти города тоже входят в топ-5 по численности населения). В любом случае матч для всех закончился за полночь. А для двух крупнейших городов — Сиднея и Мельбурна – в 4 часа ночи.

Несмотря на это, за игрой следили тысячи людей, которые собрались на улице и смотрели футбол на большом экране. Только гляньте на эмоции болельщиков на «Федерейшен Сквер» в центре Мельбурна.

Этим фанатам не первый раз на ЧМ-2022 приходится лишаться сна из-за позднего начала матчей. Первый встреча с французами начиналась в 6 часов утра. А для жителей западной части страны – в 3 часа ночи. Относительно легко пришлось со вторым матчем – он стартовал в 21:00 для крупнейших городов.

Австралия вышла из группы со второго места – это означает не только выход на более сложного соперника, но и более позднее начало матча. В 1/8 финала австралийцы встретятся с победителем группы C (вероятнее всего, с Аргентиной) в 22:00 по Москве и в 6:00 для главных австралийских городов.

Фото: Скрин видео

На фоне таких празднований в стране всё чаще звучат просьбы ввести дополнительный выходной день. В трансляцию австралийского FS1 даже попал баннер болельщика с надписью «Give us a public holiday» («Дайте нам выходной»).

Власти Австралии пока не ответили. Возможно, они тоже заняты празднованием.

За Австралию теперь страшно. Расклады на плей-офф чемпионата мира За Австралию теперь страшно. Расклады на плей-офф чемпионата мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022