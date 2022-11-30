За Австралию теперь страшно. Расклады на плей-офф чемпионата мира

Команда точно избежала матча с Мексикой. Но может встретиться с Месси или Левандовским.

Групповой этап чемпионата мира завершится через два дня. Команды играют третьи матчи и выясняют, кто продолжит выступление в Катаре, а кто отправится домой. Сегодня стали известны ещё две сборные, которые закончили свой турнирный путь на ЧМ-2022.

Франция может попасть на Аргентину

Действующие чемпионы мира – победители группы D. Они набрали шесть очков в двух матчах и в последнем туре позволили себе проиграть Тунису (0:1). Французы сыграют в 1/8 финала с командой, занявшей второе место в группе C. Соперник действующих чемпионов станет известен через несколько часов. Им может стать любая сборная – Польша, Аргентина, Саудовская Аравия или Мексика. На данный момент второе место в группе C занимает Аргентина. Южноамериканцы останутся на второй строчке, если сыграют вничью с Польшей, а Саудовская Аравия разделит очки с Мексикой.

Килиан Мбаппе Фото: Elsa/Getty Images

У Австралии потенциальных соперников меньше

Австралийцы вышли в плей-офф со второго места, обыграв в третьем матче группового этапа Данию (1:0). С таким же счётом они победили Тунис. Австралия сыграет в 1/8 финала с командой, занявшей первое место в группе C. Теоретически занять эту строчку могут и Польша, и Аргентина, и Саудовская Аравия. В случае победы Аргентины над Польшей австралийцев, скорее всего, ждёт встреча с командой Лионеля Месси. Одно можно сказать наверняка – австралийцы точно не сыграют с мексиканцами.

Вот как выглядит группа C перед решающими матчами:

Когда пройдут матчи 1/8 финала чемпионата мира?

Франция сыграет свой матч 4 декабря, Австралия проведёт игру на день раньше. Остальные пары можно посмотреть, перейдя по ссылке.