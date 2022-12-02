«Я рыдал, как сопливая девчонка». Неизвестные детали великой игры Гана — Уругвай на ЧМ

На следующий день после поражения Ганы от Уругвая в послематчевой серии пенальти (2:4) в 1/4 финала ЧМ-2010 южноафриканская газета The Mercury вышла с мощной шапкой и колоритным фотомонтажом. Под заголовком «Рука дьявола» красовался разъярённый форвард уругвайцев Луис Суарес, которому пририсовали красные рожки. Прошло уже 12 лет с того памятного матча африканского мундиаля, но люди в Гане до сих пор люто ненавидят нападающего, который на последних секундах компенсированного времени выбил мяч с линии ворот руками.

Вполне вероятно, о волейболе Луиса никто бы и не вспомнил, реализуй пенальти за это нарушение форвард «чёрных звёзд» Асамоа Гьян. Отправь он мяч в ворота, Гана стала бы первой в истории африканской командой, взлетевшей в полуфинал чемпионата мира. Разбег, мощнейший удар… перекладина! Через несколько секунд судья дал финальный свисток и отправил команды готовиться к серии пенальти. 20 минут спустя Африку окутало вселенское горе, за которое все жители этого региона жаждут отмщения. Шанс представится 2 декабря в матче 3-го тура ЧМ-2022.

Суарес после промаха Гьяна прокричал: «Го-о-о-о-о-о-л!»

После игры рукой Луис пытался обмануть судью. Он указал на находившегося рядом с ним на линии ворот Хорхе Фусиле – надеялся, что будет трудно разобраться, кто именно нарушил правила. «Хорхе всё равно пропускал следующую встречу из-за перебора предупреждений», – хитрил Суарес. Но арбитр чётко определил виновника и отправил нарушителя в раздевалку. За это Луиса ещё больше демонизировали, припомнив, как он любит кусаться – в том же году форвард «Аякса» подвергся дисквалификации на семь игр за укус соперника.

Луис Суарес лучший бомбардир сборной Уругвая «Я плакал. Серьёзно. Навзрыд, как сопливая девчонка. Шёл в подтрибунное помещение под звуки вувузел, которые напоминали погребальный марш, доносившийся из преисподней. В голове гудела мысль: «Что я натворил?». Шансов, что тот парень промахнется, на мой взгляд, не было никаких. Но потом я услышал глухой звон перекладины и что есть мочи заорал: «Го-о-о-о-ол!». Да, никакого гола не было, но чувство накрыло такое, словно сам отправил мяч в сетку. Незабываемо!»

Асамоа Гьян после нереализованного пенальти Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Луис хотел остаться у выхода в тоннель, но стюард попросил его удалиться, поэтому уругваец досматривал игру по телевизору в раздевалке. За пару минут до начала серии пенальти нападающему позвонила жена Софи, которая находилась на девятом месяце беременности. Несмотря на запрет мужа смотреть игру, она не находила себе места – переживала во время удаления Луиса и захотела услышать его голос. Серию пенальти они смотрели вместе, хоть и из разных уголков планеты.

Первые пять подходов к точке игроки совершили без промахов, в том числе удачно пробил и неудачник овертайма Гьян. Но потом удар ганца Менсы взял Муслера, и Уругвай стал на шаг ближе к четвертьфиналу. В следующей попытке Перейра пробил ещё хуже Гьяна и запустил мяч в хмурое небо Йоханнесбурга. Но ещё через мгновение Муслера потащил удар Адийи.

Для выхода в полуфинал нужно было, чтобы забил Абреу, по прозвищу Сумасшедший. Однако во время серии пенальти у Себы сдали нервы – он отворачивался, когда били его товарищи по команде, и лишь спрашивал: «Вратарь гадает или прыгает по удару?». В итоге он всех так достал, что капитан Форлан гаркнул: «Да хватит уже! Иди и исполни «паненку»!». В тот момент никто не воспринял всерьёз его посыл, но Абреу смекнул – ведь и правда никто не ожидал такой дерзости в четвертьфинале чемпионата мира.

Себа долго готовился к удару, нарочито разбежался чуть ли не от центрального круга, а потом исполнил черпачок над распластавшимся вратарём. Эмоции настолько переполняли, что уругвайским врачам пришлось дать понюхать нашатырь запасному вратарю Хуану Кастильо, который упал в обморок. Суарес в тот момент уже ликовал со всеми на поле. «Я никогда в жизни не пробегал так быстро 100 метров», – иронизировал форвард.

Номинация Луиса на звание лучшего вратаря ЧМ-2010

Утром телефон Суареса разрывался от сообщений, одно из которых его сильно рассмешило. «Дружище, это было феноменально! Считаю, что тебя нужно номинировать на награду лучшему вратарю чемпионата мира!» – потроллил нападающего его одноклубник по «Аяксу» и вратарь сборной Нидерландов Мартен Стекеленбург. В полуфинале с голландцами Луис не смог сыграть из-за дисквалификации (уругвайцы пролетели 2:3), под вопросом было его участие и в поединке за бронзу с немцами. Африканцы требовали отстранить Луиса до конца турнира из-за вызывающего фола с Ганой, но комиссия ФИФА не нашла к этому предпосылок.

Луис Суарес на плечах у Маурисио Викторино после победы над Ганой Фото: Michael Steele/Getty Images

Участие Суареса в игре с Германией не помогло – он хоть и отметился ассистом на Форлана, но в целом фарт от него отвернулся, как и от команды. Луис не реализовал два выхода один на один с вратарём, а Форлан на последних секундах проигранной со счетом 2:3 встречи стукнул со штрафного в перекладину. И всё же на родину уругвайцы вернулись героями. Небесно-голубые впервые за последние 40 лет добрались до полуфинала ЧМ. По возвращении домой на параде в Монтевидео болельщики пели: «Это не рука бога, это рука Суареса. Славься женщина, которая его родила!»

Нападки африканцев в отношении Луиса продолжились и после чемпионата мира, но он отнёсся к этому спокойно: «У меня была тысячная доля секунды, чтобы среагировать, к тому же я был изрядно измотан после 120 минут футбола. Так что я принял инстинктивное решение, мне не в чем себя винить. Я бы назвал это профессиональным инстинктом. Убеждён – Гьян на моём месте поступил бы таким же образом. Благодаря моей руке Уругвай вышел в полуфинал

Я не чувствовал, что обманул кого-то. Скорее, наоборот, я принёс себя в жертву. Я отдал всё ради команды и страны.

Гьяну пришлось гораздо тяжелее. Он напоминал счастливчика, который сорвал джек-пот, но запамятовал, куда подевал выигрышный билет. Вместо славы и почти гарантированного титула лучшему игроку Африки — 2010 форвард получил в свой адрес проклятия и душевную травму. Асамоа часто пересматривал тот злополучный пенальти и не мог понять, что пошло не так, ведь он всегда уверенно подходил к точке – на ЧМ-2010 он до матча с Уругваем легко разобрался с вратарями Сербии и Австралии. Спустя два года Гьяна настигло дежавю: он не реализовал пенальти в полуфинале Кубка Африки с Замбией, и «чёрные звёзды» вылетели с турнира.

«Вы можете проиграть кому угодно, только не Уругваю»

После апрельской жеребьёвки чемпионата мира в Катаре гудела вся Африка – Гане снова выпал Уругвай, и прошло не так много времени, чтобы улеглись страсти. «Эта рана будет кровоточить ещё очень долго. Рад, что у нас появился повод для мести. Пришло время всё расставить по местам», – вещал президент Футбольной ассоциации Ганы Курт Окраку. Ему вторил президент страны Нана Акуфо-Аддо: «На этот раз никакая рука Суареса не спасёт Уругвай от «чёрных звёзд» Ганы! Парни, вы можете проиграть на этом чемпионате мира любой другой сборной, но только не Уругваю».

Болельщики сборной Ганы жаждут реванша Фото: Cameron Spencer/Getty Images

35-летний Суарес по-прежнему играет за небесно-голубых, хоть и выходит преимущественно на замену. В составе же Ганы из игроков образца 2010 года остался только Андре Айю. Он хорошо помнит те события и считает, что на этот раз историческая справедливость должна восторжествовать: «Африка и ганский народ заслужили большую победу».

Герой серии пенальти Абреу, напротив, считает новую встречу с Ганой мало чем примечательной из-за совершенно разного контекста дуэлей. Такого же мнения придерживается и Диего Форлан, сравнявший счёт в тот далекий вечер перед серией пенальти. «Матч-реванш? Если игроки сборной Ганы видят это таким образом, то мы никак не можем повлиять. Пусть это будет их мотивацией».