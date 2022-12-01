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Чемпионат мира по футболу — 2022: Хорватия — Бельгия — 0:0, новый судейский скандал, разбор Игоря Федотова

Аномалии на чемпионате мира продолжаются. Раньше времени закончили уже третий матч!
Кирилл Закатченко Максим Пахомов
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Английский арбитр Энтони Тейлор
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Теперь пострадала Бельгия. Будут ли какие-то последствия?

Сборная Бельгии завершила выступление на чемпионате мира в Катаре. Команда Роберто Мартинеса сыграла по нулям с Хорватией и заняла лишь третье место в группе. В этом матче не обошлось без странных судейских решений.

Сначала английский арбитр Энтони Тейлор назначил пенальти в ворота Хорватии, а затем отменил его после просмотра повтора. Судья разглядел офсайд в эпизоде, который предшествовал фолу в штрафной площади. Подробный разбор этого момента — ниже.

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А в концовке встречи Тейлор дал финальный свисток на несколько секунд раньше, чем время закончилось по трансляции. Самое интересное, что это уже третий подобный случай на турнире. Ранее голландец Данни Маккели свистнул раньше положенного времени во встрече Испания — Германия (1:1). А на следующий день арбитр из Сальвадора Иван Бартон дал финальный свисток за семь секунд до истечения компенсированных минут в игре Бразилия — Швейцария (1:0). Вот наш разбор этих эпизодов.

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И вот сегодня уже третий такой случай. Получается, что на турнире сформировалась уже некая тенденция. Любопытно, что Тейлор дал свисток в тот момент, когда сборная Бельгии начинала свою атаку. Футбольный арбитр Игорь Федотов разобрал этот момент и рассказал, могут ли такие решения судей привести к санкциям.

— Что это такое? Как это понимать? Это уже третий матч, который арбитр закончил раньше времени. При этом в момент свистка началась атака сборной Бельгии! Три раза — это уже тенденция. Но последствий никаких не будет, скажут, что просто сигнал плохо шёл в другую страну. Мне происходящее совсем не нравится, а главное — это просто глупо. Можно было дождаться потери мяча и свистнуть вовремя, но почему Тейлор этого не сделал — загадка.

Английский арбитр Энтони Тейлор

Английский арбитр Энтони Тейлор

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кстати, был и ещё один скандал, связанный с добавленным временем. В матче Южной Кореи и Ганы арбитр дал футболистам переиграть несколько десятков секунд, но почему-то отправил команды в раздевалку сразу после того, как корейцы заработали угловой.

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