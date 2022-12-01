«Лучше бы так не позорились». Судья принял невероятно абсурдное решение на ЧМ-2022

Сборные Хорватии и Бельгии рубятся за место в плей-офф на чемпионате мира в Катаре. В первом тайме в центре внимания оказался британский арбитр Энтони Тейлор.
Сначала он назначил пенальти после того, как хорватский нападающий Андрей Крамарич упал в чужой штрафной площади после контакта с Янником Карраско. На повторе видно, что бельгийский футболист наступил на ногу соперника, так что решение судьи казалось справедливым. Хорватский полузащитник Лука Модрич приготовился к исполнению пенальти, но в этот момент Тейлор жестом показал, что слушает помощника.
Чуть позже арбитр сам направился к монитору, чтобы посмотреть повтор. По телевизионной картинке нам показали, что Тейлор смотрит эпизод, который предшествовал тому, что привёл к назначению пенальти. В итоге англичанин характерным жестом показал, что Деян Ловрен оказался в офсайде. Естественно, такое решение вызвало негодование со стороны хорватов, но Модричу пришлось отдать мяч сопернику.
Арбитр Энтони Тейлор
Фото: Michael Steele/Getty Images
Чуть позже появились телевизионная графика с полуавтоматической фиксацией определения офсайда. Честно говоря, глядя на картинку, так и не появилось чувство полной уверенности в том, что судейская бригада приняла верное решение. Похоже, судьбу эпизода решили какие-то миллиметры. Бельгийцам очень повезло. После назначения пенальти никто из игроков команды Роберто Мартинеса даже не спорил с судьёй, а в итоге всё обернулось благополучно для номинальных гостей.
Футбольный арбитр Игорь Федотов разобрал спорный эпизод.
— Сначала нам показали очень кривую картинку, а затем нам дали графику. И у меня просто нет слов. Это не миллиметровый офсайд, а просто нанометровый! Нельзя отменять такие пенальти, это неочевидная и явная ошибка помощника. В ФИФА просто заблудились, и мы получаем такое… Лучше бы вообще графику не показывали, чем так позорились. Это не футбол, а профанация. Моё мнение — надо было продолжать игру и пробивать 11-метровый за наступ в ворота Бельгии.
- 1 декабря 2022
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