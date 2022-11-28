«Подлый поступок. Надо быть мужиком». Судья спровоцировал скандал на ЧМ-2022

Новый игровой день на чемпионате мира получился по-настоящему классным. По крайней мере, речь о первой его части. Сначала Камерун и Сербия выдали безумный матч с шестью голами, а затем болельщиков порадовали футболисты Южной Кореи и Ганы. Однако концовка встречи вышла скандальной.

Африканские футболисты отправились на перерыв в отличном настроении — дважды огорчили соперника и ушли в раздевалку с неплохим преимуществом. Сразу после перерыва ситуация на поле резко изменилась. Корейцы не только отыграли один мяч, но и сравняли счёт — отличились дважды в течение трёх минут. Правда, игроки Ганы быстро вернули себе лидерство благодаря второму в матче голу Мохаммеда Кудуса.

До конца основного времени оставалось 22 минуты, и на тот момент казалось, что это не последний гол в матче. Но так только казалось. Английский арбитр Энтони Тейлор накинул к основному времени 10 минут, и по истечении этого времени азиатские футболисты заработали право на угловой. Судьи в таких эпизодах дают команде исполнить стандарт, после чего завершают матч.

Тейлор дал финальный свисток и не позволил футболистам Южной Кореи разыграть угловой. Ничего удивительного, что такое решение привело азиатских игроков в бешенство. Они накинулись на арбитра, но тот, естественно, решение не поменял. Главный тренер корейцев Паулу Бенту тоже пытался добиться справедливости, но в итоге наговорил на красную карточку. Таким образом, португальский специалист пропустит матч 3-го тура группового этапа. А там корейских футболистов ждёт встреча с соотечественниками Бенту.

Паулу Бенту (крайний справа на переднем плане) взбешён решением судьи Энтони Тейлора (слева) Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Футбольный арбитр Игорь Федотов разобрал для «Чемпионата» действия Тейлора.

— Судья матча Кореи и Ганы устроил цирк. Значит, 10 добавленных минут команды отыграли, но свисток он не дал. А тут прямо перед угловым решил свистнуть. Подлый поступок, надо всё же быть мужиком, а у судьи бестолковость в голове какая-то. Может, они там хотят драйва, как в игре «Зенита» и «Спартака»?». Ещё пара таких судейский решений — и команды тоже устроят бойню.

Всю жизнь было так: мяч от ворот или в воздухе — идёт свисток. Здесь же арбитр просто не дал доиграть эпизод. Я прекрасно понимаю тренера Кореи, который получил за свои слова красную карточку. Судье следовало дать состояться угловому, а потом можно было закончить матч. Может, Коллине (председатель судейского комитета ФИФА. — Прим. «Чемпионата») скучно на его посту? Потому что такие решения — это не предвзятость, а просто глупость и непрофессионализм.