Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат мира — 2022: Южная Корея — Гана — 2:3, судья Тейлор спровоцировал скандал, разбор Игоря Федотова

«Подлый поступок. Надо быть мужиком». Судья спровоцировал скандал на ЧМ-2022
Кирилл Закатченко Максим Пахомов
,
Чемпионат мира — 2022: Южная Корея — Гана — 2:3
Комментарии
Британец Энтони Тейлор принял странное решение в драматичном матче.

Новый игровой день на чемпионате мира получился по-настоящему классным. По крайней мере, речь о первой его части. Сначала Камерун и Сербия выдали безумный матч с шестью голами, а затем болельщиков порадовали футболисты Южной Кореи и Ганы. Однако концовка встречи вышла скандальной.

Африканские футболисты отправились на перерыв в отличном настроении — дважды огорчили соперника и ушли в раздевалку с неплохим преимуществом. Сразу после перерыва ситуация на поле резко изменилась. Корейцы не только отыграли один мяч, но и сравняли счёт — отличились дважды в течение трёх минут. Правда, игроки Ганы быстро вернули себе лидерство благодаря второму в матче голу Мохаммеда Кудуса.

До конца основного времени оставалось 22 минуты, и на тот момент казалось, что это не последний гол в матче. Но так только казалось. Английский арбитр Энтони Тейлор накинул к основному времени 10 минут, и по истечении этого времени азиатские футболисты заработали право на угловой. Судьи в таких эпизодах дают команде исполнить стандарт, после чего завершают матч.

«Такое поведение судей просто неприемлемо». Скандальный эпизод на чемпионате мира «Такое поведение судей просто неприемлемо». Скандальный эпизод на чемпионате мира

Тейлор дал финальный свисток и не позволил футболистам Южной Кореи разыграть угловой. Ничего удивительного, что такое решение привело азиатских игроков в бешенство. Они накинулись на арбитра, но тот, естественно, решение не поменял. Главный тренер корейцев Паулу Бенту тоже пытался добиться справедливости, но в итоге наговорил на красную карточку. Таким образом, португальский специалист пропустит матч 3-го тура группового этапа. А там корейских футболистов ждёт встреча с соотечественниками Бенту.

Паулу Бенту (крайний справа на переднем плане) взбешён решением судьи Энтони Тейлора (слева)

Паулу Бенту (крайний справа на переднем плане) взбешён решением судьи Энтони Тейлора (слева)

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Футбольный арбитр Игорь Федотов разобрал для «Чемпионата» действия Тейлора.

— Судья матча Кореи и Ганы устроил цирк. Значит, 10 добавленных минут команды отыграли, но свисток он не дал. А тут прямо перед угловым решил свистнуть. Подлый поступок, надо всё же быть мужиком, а у судьи бестолковость в голове какая-то. Может, они там хотят драйва, как в игре «Зенита» и «Спартака»?». Ещё пара таких судейский решений — и команды тоже устроят бойню.

Всю жизнь было так: мяч от ворот или в воздухе — идёт свисток. Здесь же арбитр просто не дал доиграть эпизод. Я прекрасно понимаю тренера Кореи, который получил за свои слова красную карточку. Судье следовало дать состояться угловому, а потом можно было закончить матч. Может, Коллине (председатель судейского комитета ФИФА. — Прим. «Чемпионата») скучно на его посту? Потому что такие решения — это не предвзятость, а просто глупость и непрофессионализм.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022