«Германия – просто футбольный карлик». Реакция Европы на сенсационный вылет немцев с ЧМ

Сборная Германии не пробилась в плей-офф чемпионата мира в Катаре. В 3-м туре команда Ханс-Дитера Флика обыграла Коста-Рику (4:2), но из-за поражения Испании в матче с Японией (1:2) финишировала третьей. Немцы не вышли в 1/8 финала во второй раз подряд. Подобное с ними не случалось никогда. Кажется, в Германии будут сильно недовольны провалом в Катаре. Уже сейчас СМИ негодуют.
«Как это больно! Мы не вышли». Bild – о провале сборной Германии
Издание Bild жёстко прошлось по своей национальной команде. Крупнейшая немецкая газета-таблоид выпустила статью под заголовком: «Как это больно! Мы не вышли». В ней отражена вся боль болельщиков сборной Германии.
«Германия во второй раз подряд не вышла в плей-офф чемпионата мира. Горький результат: позорное поражение от Японии, уверенная ничья с Испанией и шаткая победа над Коста-Рикой. ЭТО ПОЗОР! После ЧМ-2018 мы думали: хуже уже быть не может. Сегодня мы знаем: могло быть и хуже. Между этими турнирами был Евро-2020, когда мы вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв Англии (0:2). Три турнира подряд, в которых мы ничего не добились. Раньше футбольный мир трепетал перед нами, нас хвалили как «команду турнира». Теперь Германия – это просто футбольный карлик», – пишет Bild.
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Фото: Скрин сайта Bild
«Помог бы только счёт 10:2». Kicker – о неудаче бундестим
Ведущий немецкий спортивный журнал выпустил отчёт о матче со следующим заголовком: «Помог бы только счёт 10:2: Германия снова потерпела неудачу на групповом этапе чемпионата мира». В отличие от Bild, издание Kicker было более сдержанным в словах.
Sky Sports – о невыходе немецкой сборной в плей-офф
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл остался в шоке от происходящего. «Это просто потрясающе. То, что мы увидели здесь в последние 45 минут – невероятно. Германия вылетает, я не могу в это поверить», – сказал Гари Невилл.
Также провал сборной Германии прокомментировала Шарлотта Марш из Sky Sports: «Совершенно немыслимо, что Германия выбыла на групповом этапе на двух чемпионатах мира подряд, однако это произошло. После победы в Бразилии в 2014 году было много неудач, но нельзя сказать, что только из-за своей родословной Германия заслужила место в плей-офф. Учитывая созданные моменты, особенно с Японией и Коста-Рикой, они должны были попасть в число 16 лучших команд. Однако ошибки в полузащите и защите в конечном итоге привели их к провалу».
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