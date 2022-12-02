Уругвай и Гана снова сыграли легендарный матч. Но теперь Луис Суарес плакал от горя

Как и 12 лет назад на ЧМ-2010, матч Ганы и Уругвая решал судьбу обеих сборных на чемпионате мира. Разве что теперь как минимум одна из этих команд должна была вылететь пораньше – не в четвертьфинале, а уже после группового этапа. Африканцы могли себе позволить сыграть на ничью (хотя в этом случае оставалась зависимость от результата встречи Португалии с Южной Кореей), а вот южноамериканцам требовалась победа с нужным счётом.

Сборная Ганы не стала сушить игру. Команда Отто Аддо вышла сражаться за путёвку в плей-офф с открытым забралом. «Чёрные звёзды» ответили своими 4-4-2 на 4-4-2 уругвайцев, по крайней мере, при обороне капитан Андре Айю нередко оказывался на одной линии с центрфорвардом Мохаммедом Кудусом. Соперники стремились повыше встречать друг друга. И этой игре не потребовалось много времени, чтобы разгореться.

О матче 2010 года заставило вспомнить не только появление Луиса Суареса в основе сборной Уругвая. Как и тогда, судьбу Ганы, по сути, решил незабитый пенальти. Только на сей раз в середине первого тайма. Кудус создал эту атаку, здорово развернув своего опекуна, и сам же заработал 11-метровый – голкипер Серхио Рочет тянулся к мячу, а попал по ноге. Впрочем, судьи сперва зафиксировали офсайд. Только современная техника «на грани фантастики» помогла определить, что никакого положения вне игры не было – Матиас Оливера сломал линию. Тем не менее Рочет исправился, отбив далеко не идеальный удар Андре Айю с «точки». Этот промах лидера команды, похоже, подкосил ганцев.

Потом Уругвай наказывал «чёрных звёзд» за ошибки. Дарвин Нуньес мог оформить дубль до перерыва, но пока ЧМ-2022 не турнир нападающего «Ливерпуля». Зато в течение шести минут два мяча забил Хиорхьян де Арраскаэта. Эпизод с первым голом начался с того, что игрок Ганы завозился с мячом и допустил потерю в середине поля. Уругвайцы тут же организовали ответную атаку, и вингер «Фламенго» почти с линии ворот добил мяч головой после удара Суареса. После этого команде Диего Алонсо удалась быстрая красивая комбинация с участием четырёх игроков: хорошая работа между линий, пасы в касание и точный удар де Арраскаэты с передачи не стареющего хотя бы в сборной Суареса. Любопытно, что почти все удары команд пришлись в створ ворот (4:2 в пользу Уругвая). Единственной неприятностью для южноамериканцев стала травма Родриго Бентанкура.

На второй тайм сборная Ганы вышла без братьев Айю и без вдохновения. «Чёрные звезды» атаковали как будто на автомате – энтузиазма им явно недоставало. Скорости вполне устраивали уругвайцев, защищавшихся организованно и перекрывавших все зоны. В отличие от матча с Португалией, не рвался под давлением даже правый фланг экс-динамовца Гильермо Варелы. Более того, Уругвай едва не заработал пенальти, после которого игру можно было бы заканчивать. Судье Даниэлю Зиберту опять потребовалась помощь зала, точнее, комнаты VAR. Но и тут Нуньесу не подфартило – Зиберт решил, что Даниэль Амарти не фолил, хотя было похоже на подножку.

Суарес, как и 12 лет назад, получил карточку в матче с Ганой. Правда, не красную, а жёлтую. За недисциплинированное поведение – пнул мяч после свистка. При этом нападающий уругвайцев столько спорил с судьёй, что рисковал и на удаление нарваться. Интересно, что в карьере Луиса на ЧМ больше нет карточек, кроме заработанных во встречах с ганцами. Но в остальном Суарес был полезен, он всё ещё на многое способен. За полтора тайма до замены на Эдинсона Кавани форвард совершил 29 касаний мяча, на его счету по одному удару и ключевой передаче, две обводки, 8 выигранных единоборств из 11, четыре заработанных на себе фола и даже два выноса и отбор. Он допустил всего пять потерь владения – хорошо сохранял мяч.

Всё складывалось в пользу Уругвая, но вдруг Суарес схватился за голову и чуть ли не заплакал на скамейке запасных! На последних минутах Луис и его партнёры узнали, что Южная Корея в параллельном матче с Португалией вышла вперёд, забив второй мяч Португалии. Это означало, что команде Алонсо нужен ещё один гол. Ух, какая была концовка в матче в Эль-Вакре! Гана летела в атаку, Уругвай летел в атаку. Удар Кавани остановил суперсейв вратаря, а его падению на пенальти судьи не поверили (Зиберта ждёт мощнейшая критика от южноамериканцев). Уругвай снова победил Гану. Вот только история не повторилась, ведь домой едут обе команды.