Мурат Якин исчез после «Спартака», а теперь рубится на чемпионате мира. Где он пропадал?

Как и почти все решения по новым тренерам в «Спартаке», приглашение Мурата Якина было рандомным ходом Леонида Федуна. По слухам, в 2014-м он общался с Романом Абрамовичем, который потом спросил у Жозе Моуринью: «В Европе есть сейчас какой-нибудь перспективный молодой тренер?» Португалец, видимо, вспомнил поражение «Челси» от «Базеля» (1:2) в Лиге чемпионов в сентябре 2013-го. Тогда швейцарский клуб ответил на гол Оскара забитыми мячами Мохамеда Салаха и Марко Штреллера. Тем «Базелем» руководил Мурат Якин. Моуринью ответил: «Да, есть один тренер. Он классно работает с молодыми игроками».

Если в «Базеле» у Якина были Салах, Ян Зоммер, Фабиан Шер и Александар Драгович, то в Москве швейцарца ждали Сергей Брызгалов и Евгений Макеев. Тренер быстро сдулся – не помог даже приехавший из «Твенте» Квинси Промес. Без травмированного Юры Мовсисяна и сбежавшего в «Зенит» Артёма Дзюбы тренер остался с парой форвардов Вячеслав Кротов – Денис Давыдов и закончил сезон на шестом месте.

Роман Асхабадзе и Мурат Якин Фото: Владимир Майоров, «Чемпионат»

При этом болельщиков откровенно бесило стремление Якина к прагматичному футболу. И, скорее всего, не только болельщиков. Тимур Журавель выбил благодаря критике Якина главный хайлайт в карьере (про мнение, которое никого не интересует). А руководители «Спартака» так заскучали, что потом сделали абсолютно бредовый выбор в пользу Дмитрия Аленичева. На этом российский путь Якина подошёл к концу.



Самый жёсткий пинок в спину Якину выдал Роман Широков: «Были ли у меня в карьере тренеры-[чудаки]? Якин. Чистый. Я приехал из сборной — он меня не ставил в состав. Что-то ему не понравилось. У него хватило ума сказать мне остаться в раздевалке прямо перед матчем, когда игроки ушли на разминку. Мы пошли говорить в тренерскую. Ну, поговорили. Он мне высказал, что надо как Чельстрём играть. Говорил – посмотри, какой у него объём работы. Я отвечал, что у него объём в первые 15 минут, а потом на жопе катается, мимо него все ездят, бегают, как хотят. Слово за слово, в конце сказал ему: «Ты вообще на тренера не похож».

Бизнес и уроки французского

После «Спартака» у Якина было много вариантов: «Олимпиакос», «Бурсаспор», «Сандерленд», «Астон Вилла», «Сампдория», «Верона», «Штутгарт», «Галатасарай». Но Мурат отдыхал от футбола и полностью ушёл в недвижимость – покупал и продавал дома, участки, квартиры, пока в декабре 2016-го не всплыл в швейцарском «Шаффхаузене» из второго дивизиона. Хотя параллельно Якину предлагали поехать в Китай и Саудовскую Аравию. После прихода Мурата скромный клуб выиграл 12 матчей из 18 и поднялся на четвёртое место в лиге.

В сезоне-2017/2018 «Шаффхаузен» стартовал с шести побед подряд, и Якин сразу же пошёл на повышение. «Грассхоппер» как раз завалил начало Суперлиги и отправил тренера Карлоса Бернеггера в отставку. С Якином команда постепенно поднялась до третьего места, но потом выдала слабый отрезок – всего две победы в 13 матчах. Тренер всё время менял схемы, проиграл «Санкт-Галлену» (опять он!), «Туну» и покинул клуб после ничьей с «Цюрихом» в апреле 2018-го.



Вскоре Якин возглавил «Сьон». Президентом которого до сих пор является Кристиан Константин. По сравнению с этим человеком Федун – вполне спокойный и рассудительный менеджер. Константин уволил более 50 тренеров начиная с 1992-го, выгнал девять футболистов за отказ от понижения зарплаты во время пандемии, а также получил в 2017-м дисквалификацию на 14 месяцев за нападение на бывшего тренера сборной Швейцарии Рольфа Фрингера.

Очевидно, что в «Сьоне» карьера Якина получила ещё один интересный поворот: после неудачного отрезка и поражения от «Янг Бойз» (0:4) клуб опубликовал заявление на официальном сайте:



– В то время, пока клуб совершает финальный спринт и пытается избежать вылета, руководство столкнулось с недостатком профессионального участия со стороны персонала. Действительно, накануне матча с «Цюрихом» 28 апреля Мурат Якин и его помощник не нашли необходимости в том, чтобы присутствовать в отеле вместе с командой и совершенствовать подготовку к дерби. Президент Кристиан Константин также обнаружил, что их отсутствие носило систематический характер и происходило перед другими матчами. Такое поведение противоречит требованиям, который персонал должен соблюдать при выполнении своих обязанностей по обеспечению бесперебойной работы профессиональной команды. В связи с этим, а также принимая во внимание отрицательные результаты в последних матчах, руководство досрочно предоставляет каникулы до конца сезона господам Мурату Якину и Марко Отеро.



Формально Якина не уволили – ему дали отпуск, а президент Константин предложил тренеру выучить французский («Сьон» находится во франкоговорящей части Швейцарии). Естественно, летом бывший тренер «Спартака» покинул клуб. Зато успел поработать с Антоном Митрюшкиным – пересекались ещё в Москве.

Возвращение в «Шаффхаузен» и шоколад для Северной Ирландии

Летом 2019-го Якин вернулся во вторую швейцарскую лигу, где на среднем уровне отработал с «Шаффхаузеном» два сезона: сначала занял девятое место (из десяти), затем четвёртое.



После Евро-2020 сборная Швейцарии осталась без Владимира Петковича. Тренер добрался с командой до четвертьфинала, обыграв по пути французов, и ушёл на пике. Оказалось, что выбрать нового специалиста не так просто. В сентябре 2021-го уже стояли в расписании следующие матчи отбора ЧМ-2022 (к тому времени Швейцария обыграла Болгарию и Литву ещё при Петковиче весной). Нужен был кто-то, кто досконально знал швейцарских игроков и обладал необходимым авторитетом.

Внезапно под эти требования подошёл Якин, раскрывший многих для этой версии сборной в «Базеле» и бравший титулы в Швейцарии. К тому же за спиной Мурата была приличная карьера футболиста с 49 играми за сборную. Боссы швейцарского футбола пошли на дикий риск и пригласили тренера из второй лиги. Это примерно как если бы вместо Станислава Черчесова после Евро-2020 в сборную России позвали бы не Валерия Карпина, а Роберта Евдокимова.



Риск оправдался – в первом же матче Якин сыграл 0:0 с Италией. Правда, потом случились те же 0:0 с Северной Ирландией. Хотя именно эти ребята помогли Швейцарии в последнем туре, когда удержали 0:0 с Италией, с которой Якин повторно сгонял вничью (1:1) в ноябре 2021-го. За это североирландцы получили подарок, поскольку оставили Италию на второй строчке в группе.

Мурат Якин тренер сборной Швейцарии «За 93 минуты без пропущенных голов от чемпиона Европы 9,3 килограмма швейцарского шоколада отправляются в Северную Ирландию».

«Это большая победа для нашей команды! За это мы должны сказать спасибо Якину. Ему было нелегко, учитывая результаты Владимира Петковича, но он проделал большую работу. Команда в отличной форме, и мне очень весело играть с парнями», – признался после завершения отбора Шердан Шакири.



Кажется, Роман Широков сегодня будет внимательно следить за матчем Сербии и Швейцарии.