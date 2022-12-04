«Мы поднялись с колен». Неожиданная реакция СМИ Польши на вылет от Франции на ЧМ-2022

Сборная Польши проиграла команде Франции в 1/8 финала со счётом 1:3. Теперь поляки едут домой, показав на чемпионате мира лучший результат за последние 36 лет, а действующие чемпионы мира готовятся к четвертьфиналу с победителем матча Англия – Сенегал. Польша вышла в 1/8 финала со второго места. Команда Чеслава Михневича набрала четыре очка в трёх матчах группы C: сыграла вничью с Мексикой (0:0), победила Саудовскую Аравию (2:0) и проиграла Аргентине (0:2). Кажется, все результаты поляков – закономерны. Но что пишут в Польше после поражения от сборной Франции?

«Польша поднялась с колен, но перемены неизбежны»

Журналист газеты «Przegląd Sportowy» Роберт Блонски написал после финального свистка колонку о матче Франция – Польша. В статье под названием «Чемпионы мира слишком сильны. Поляки прощаются с ЧМ в Катаре!» он отметил, что его национальная команда была не так уж плоха. «Не было ни удивления, ни стыда. Сборная Польши уступила Франции со счётом 1:3 в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре и попрощалась с турниром. Хоть бело-красные и были списаны как неудачники, они хорошо себя показали и имели шансы удивить французов», – отметил журналист. По информации Роберта Блонского, в ближайшее время Польский футбольный союз примет решение о будущем Чеслава Михневича на посту главного тренера сборной Польши. Этот вопрос будет рассматривать президент федерации Цезарий Кулеша.

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Корреспондент газеты Дариус Добек из Катара похвалил сборную Польши за всплески хорошей игры. Он отразил это в своей статье «Польша поднялась с колен, но перемены неизбежны». Многие журналисты критикуют главного тренера сборной Польши Чеслава Михневича за игровой стиль команды, но в этом матче, по мнению Изабелы Копровяк, к нему придираться не стоит: «Поляки проиграли, но на этот раз претензий к стилю не будет. Тренер показал, что может настроить команду в атаке на чемпионов мира. Большую часть матча бело-красные удивляли очень хорошей игрой. Той игрой, которую мы хотели видеть на чемпионате мира».

Издание Interia Sport так подвело итог матча Франция – Польша: «Конец матча! Это был, безусловно, лучший матч сборной Польши на этом чемпионате мира. Поляки сегодня играли просто на равных с одним из фаворитов на победу в чемпионате».

Матеуш Скверавски из SportoweFakty заявил, что сегодня ему не было стыдно за игру сборной Польши, но задал важный вопрос: «Что делать с Чеславом Михневичем?». «Михневич снова поднял шум. Это «красивое поражение», а также предыдущие результаты (выход на чемпионат мира и выход в 1/8 турнира) могли дать ему ещё один «срок» в сборной. Интересно, хорошая ли это новость для польского футбола? Мы делаем результат только при «грязной» игре, а если играть по-другому, то проигрываем», – констатировал журналист, который тоже не испытывает удовольствия от стиля игры команды.

«С такими игроками, как Крыховяк, должно быть покончено»

А вот журналист Meczyki.pl Давид Добраш резко раскритиковал игру экс-футболиста «Краснодара» Гжегожа Крыховяка. Он сегодня провёл на поле 70 минут. «Я не выталкиваю Гжегожа Крыховяка из команды, но с такими игроками должно быть покончено. Он может находиться в ней или выходить со скамейки. Сегодня во втором тайме он был инородным телом. Он не только не появился в матче, он не догнал этих французов. В первых двух матчах он удивил — играл лучше, чем ожидалось. Однако встречи с Аргентиной и Францией показали, что его время в основном составе подходит к концу. Моя оценка этому турниру по шкале от 1 до 10? Четыре – сдал», – заявил журналист.