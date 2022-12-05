Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат мира 2022: кто вышел в четвертьфинал, кто с кем играет, расклады, расписание, сетка турнира, календарь

Теперь известен главный матч четвертьфинала! Ещё две команды с лёгкостью прошли 1/8 ЧМ
Александр Насонов
Теперь известен главный матч четвертьфинала!
Комментарии
Нас ждёт битва Англии и Франции, у которых на двоих три титула на мундиалях.

4 декабря на чемпионате мира по футболу состоялись очередные матчи 1/8 финала. В первой встрече дня сборная Франции обыграла команду Польши. Первый гол в матче на 44-й минуте забил Оливье Жиру, отличившийся с передачи Килиана Мбаппе и вышедший на единоличное первое место в списке бомбардиров национальной команды. Теперь у Жиру 52 гола. Второй мяч на 74-й минуте забил Мбаппе. На первой минуте добавленного времени Килиан довёл счёт до разгромного, однако на 90+9-й минуте Роберт Левандовски забил гол престижа, реализовав пенальти (правда, только со второй попытки). Окончательный счёт — 3:1 в пользу сборной Франции.

Он считает себя особенным?! Футболист Франции на ЧМ открыто пренебрёг банальными правилами Он считает себя особенным?! Футболист Франции на ЧМ открыто пренебрёг банальными правилами

Во втором матче дня сборная Англии оказалась сильнее команды Сенегала (3:0). Первый гол забил Джордан Хендерсон, который на 38-й минуте замкнул передачу Джуда Беллингема. В добавленное к первому тайму время отличился Гарри Кейн — голевой пас на свой счёт записал Фил Фоден. А во втором тайме — на 57-й минуте — забил Букайо Сака — вновь с передачи Фодена. Для него этот мяч стал третьим на турнире.

Таким образом, вторую четвертьфинальную пару ЧМ-2022 составили сборные Англии и Франции, ранее побеждавшие на мундиалях. Англичане сделали это в 1966 году, французы — в 1998 и 2018 годах. Матч Англия — Франция состоится 10 декабря и начнётся в 22:00 мск.

Джордан Хендерсон

Джордан Хендерсон

Фото: Dan Mullan/Getty Images

3 декабря определилась первая четвертьфинальная пара: Нидерланды — Аргентина. Этот матч состоится 9 декабря и начнётся в 22:00 мск.

5 декабря на чемпионате мира состоятся ещё два матча 1/8 финала. Сперва на поле выйдут команды Японии и Хорватии, а затем друг с другом сыграют сборные Бразилии и Южной Кореи.

Расписание оставшихся матчей 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре

Время в календаре — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».

5 декабря

  • 18:00. Япония — Хорватия
  • 22:00. Бразилия – Южная Корея.

6 декабря

  • 18:00. Марокко — Испания
  • 22:00. Португалия – Швейцария.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022