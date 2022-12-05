Нас ждёт битва Англии и Франции, у которых на двоих три титула на мундиалях.

Теперь известен главный матч четвертьфинала! Ещё две команды с лёгкостью прошли 1/8 ЧМ

4 декабря на чемпионате мира по футболу состоялись очередные матчи 1/8 финала. В первой встрече дня сборная Франции обыграла команду Польши. Первый гол в матче на 44-й минуте забил Оливье Жиру, отличившийся с передачи Килиана Мбаппе и вышедший на единоличное первое место в списке бомбардиров национальной команды. Теперь у Жиру 52 гола. Второй мяч на 74-й минуте забил Мбаппе. На первой минуте добавленного времени Килиан довёл счёт до разгромного, однако на 90+9-й минуте Роберт Левандовски забил гол престижа, реализовав пенальти (правда, только со второй попытки). Окончательный счёт — 3:1 в пользу сборной Франции.

Во втором матче дня сборная Англии оказалась сильнее команды Сенегала (3:0). Первый гол забил Джордан Хендерсон, который на 38-й минуте замкнул передачу Джуда Беллингема. В добавленное к первому тайму время отличился Гарри Кейн — голевой пас на свой счёт записал Фил Фоден. А во втором тайме — на 57-й минуте — забил Букайо Сака — вновь с передачи Фодена. Для него этот мяч стал третьим на турнире.

Таким образом, вторую четвертьфинальную пару ЧМ-2022 составили сборные Англии и Франции, ранее побеждавшие на мундиалях. Англичане сделали это в 1966 году, французы — в 1998 и 2018 годах. Матч Англия — Франция состоится 10 декабря и начнётся в 22:00 мск.

Джордан Хендерсон Фото: Dan Mullan/Getty Images

3 декабря определилась первая четвертьфинальная пара: Нидерланды — Аргентина. Этот матч состоится 9 декабря и начнётся в 22:00 мск.

5 декабря на чемпионате мира состоятся ещё два матча 1/8 финала. Сперва на поле выйдут команды Японии и Хорватии, а затем друг с другом сыграют сборные Бразилии и Южной Кореи.

Расписание оставшихся матчей 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре

Время в календаре — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».

5 декабря

18:00. Япония — Хорватия

22:00. Бразилия – Южная Корея.

6 декабря