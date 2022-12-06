Разве можно не любить эту Бразилию! Даже тренер танцует с игроками после голов

Неймар в основе сборной Бразилии – это был сюрприз! Ещё несколько дней назад появлялась информация, что лидер «селесао» сможет помочь команде не раньше четвертьфинала, а кто-то вообще ставил под сомнение дальнейшее участие форварда «ПСЖ» в чемпионате мира. Однако Неймар, проведя после травмы всего пару тренировок в общей группе, вышел на матч с Южной Кореей с первых минут.

И с ним Бразилия не просто играла в футбол – она танцевала на поле! «Селесао» наслаждалась каждой фазой игры: владением, быстрыми атаками, даже контрпрессингом после переходов мяча. Команда Тите как будто вообще не чувствовала давления плей-офф. Разве что на первых минутах, когда южнокорейцы сделали несколько потенциально опасных передач между линий и за спины защитникам, было какое-то напряжение. Но азиаты раз за разом попадали в офсайд, а потом и вовсе развалились – Уругвай наверняка не «поплыл» бы так с Бразилией, если бы вышел из группы (спасибо Португалии за «слив» матча Южной Корее).

Первый гол вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во многом сделал крайний нападающий «Барсы» Рафинья. По пути к воротам он, кстати, обыграл бывшего полузащитника «Рубина» Хван Ин Бёма. Но и сам Винисиус, забивая мяч, выдержал королевскую паузу. А как иначе, если речь об игроке «Королевского клуба»? Потом южнокорейцы сами себя отправили в нокаут: второй опорник Чон У Ён, вынося мяч из штрафной, не почувствовал, что за его спиной Ришарлисон – и ударил более быстрого оппонента по ноге. Пенальти забрал себе Неймар. Голкипер Ким Сон Кю пытался обхитрить звезду «селесао», однако сам попался на его обманное движение.

После этого оставалось только наслаждаться спектаклем в исполнении сборной Бразилии. Неймар обыгрывал судью финтом Зидана, а главный тренер Тите… танцевал с игроками, празднуя гол. Вы когда-нибудь видели что-то подобное? Бразильцы устроили настоящее цирковое представление, когда забивали третий. Ришарлисон жонглировал мячом, а потом разыграл с Лукасом Пакета и Тьяго Силвой стенку на третьего – южнокорейцы, кажется, были настолько заворожены действиями противника, что пришли в себя, только когда надо было вынимать мяч из сетки. Завершился же первый тайм с позорным для азиатской сборной счётом 0:4. Бразильцы улетели в быструю контратаку, и Неймар поучаствовал в голе Пакета.

После первого тайма игра была уже намного менее интересной и зрелищной. Бразильцы включили эконом-режим, чтобы сохранить побольше сил и здоровья на четвертьфинал. Южная Корея, казалось, хочет не столько забить, сколько не повторить судьбу Коста-Рики в матче с Испанией. Команда Паулу Бенту тоже в этом матче играла с «десяткой» в схеме 4-2-3-1 в роли свободного художника. Вот только Сон Хын Мину не хватало партнёров такого уровня, как у Неймара.

Впрочем, несколько моментов ослабившие хватку бразильцы у своих ворот допустили – пожалуй, на гол южнокорейцы наиграли. И этот гол они забили за четверть часа до конца. Пэк Сын Хо из корейского «Чонбука» здорово выстрелил из-за штрафной, правда, ему повезло с рикошетом.

Тем не менее тренер Бразилии совершенно не волновался за результат. Он выпустил на замену третьего вратаря Вевертона (единственного футболиста «селесао», не сыгравшего на групповом этапе) и поменял Неймара. За 80 минут форвард совершил 64 касания мяча, нанёс три удара и отдал два паса под удар. Неймар ушёл с поля без травмы, а сборная крупно победила – прекрасный вечер для звезды бразильцев. В четвертьфинале команда Тите сыграет с Хорватией. Как вы думаете, есть у финалистов ЧМ-2018 шансы против такой мощной Бразилии?