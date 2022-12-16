Первый чемпионат мира по футболу в России прошёл ещё в 2006 году. Как это было?

Молодёжный чемпионат мира среди женских сборных прошёл в России с 17 августа по 3 сентября 2006 года. Матчи приняли Москва и Санкт-Петербург. Немногие помнят этот турнир — хотя он стал одним из главных футбольных событий для России и первым большим международным чемпионатом в истории страны.

Дружба Виталия Мутко и Йозефа Блаттера, проект нового стадиона в Санкт-Петербурге, ремонт на «Петровском» и «Восточном», 10 тысяч зрителей на матче России и Бразилии, а также азиатский финал — мы полистали газеты за август и сентябрь 2006 года, чтобы вспомнить его ключевые события.

Какие газеты мы читали

Мы посмотрели «Спорт-экспресс», «Советский спорт» и еженедельник «Футбол». В последнем нашлась лишь одна заметка: о том, что россиянки вышли в четвертьфинал молодёжного чемпионата мира, и на этом всё. «Советский спорт» и «СЭ» подробно освещали игры сборной России, благодаря чему мы сейчас можем вспомнить главные моменты.

«По достижениям женская сборная превосходит мужскую»

Женская молодёжная сборная России участвовала в домашнем чемпионате мира в статусе чемпионки Европы. Годом ранее — в 2005 году — девушки выиграли чемпионат континента U19 в Венгрии. Поэтому на МЧМ перед сборной, возглавляемой тренером Валентином Гришиным, стояла максимальная задача. Вот что писал «СЭ» в отчёте с пресс-конференции перед стартом турнира:

«Как заявил журналистам президент РФС Виталий Мутко, этот чемпионат рассматривается российской стороной как ещё один шаг в развитии инфраструктуры, необходимой для того, чтобы в будущем получить соревнования более высокого уровня. «Перед нашей женской сборной, костяк которой составляют прошлогодние чемпионки Европы, поставлена задача быть среди призёров мирового первенства, — сказал Мутко. — После окончания чемпионата будем рассматривать проект развития женского футбола на ближайшие пять-шесть лет. По достижениям наша женская сборная мужскую пока превосходит».

Зепп Блаттер и Виталий Мутко Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Бундин

Однако та самая пресс-конференция продлилась лишь пять минут, как сообщил «Советский Спорт», из-за опоздания чиновников — президент ФИФА Зепп Блаттер и президент РФС Виталий Мутко обсуждали проект новой арены в Санкт-Петербурге на месте стадиона имени Кирова, для которого МЧМ станет «своеобразной прощальной гастролью» (команды-участницы проводили там тренировки):

«Думаю, это будет совершенно необычный стадион, появление которого будет радовать не только Санкт-Петербург, но и всю Россию» — приводит слова Блаттера издание.

Также из заметок накануне турнира следует, что все матчи сборной России транслировались по телевидению в прямом эфире. Кроме того, были организованы трансляции ещё 11 матчей, включая полуфиналы и финал. Среди 38 арбитров, отобранных для обслуживания ЧМ, была и россиянка Наталья Авдонченко.

МЧМ-2006 Фото: Dima Korotayev/Bongarts/Getty Images

Во многих статьях о МЧМ чувствуется ирония, правда, чаще всего она была обращена к президенту ФИФА. Например, много внимания привлекла одна из его оговорок — Блаттер назвал Россию континентом: «Добрый день, — на ломаном русском поприветствовал журналистов президент ФИФА. — Хочу извиниться за опоздание на пресс-конференцию. Мы обсуждали проект стадиона, который будет построен в Санкт-Петербурге, чтобы радовать весь город и всю Россию. Такую большую страну, да что там — весь ваш континент (журналисты стали недоумённо переглядываться: неужто Блаттер в школе географию не учил?). И второе: я верю в РФС. Требования, которые предъявляются к нынешнему чемпионату мира в России, аналогичны требованиям к мужскому первенству, которое прошло в Германии. Этот турнир должен наглядно показать, что ваша страна может проводить подобные соревнования».

А ещё Блаттер неоднократно отмечал, что мировой женский футбол появился лишь в 1986 году и что необходимо время для его развития. Здесь стоит отметить, что женщины стали играть в футбол намного раньше, однако во многих странах действовал официальный запрет.

Россия против «Пеле в юбке»

В первом матче на групповом этапе МЧМ сборной России предстояло встретиться с Бразилией, где уже выделялась нападающая Марта. Та самая, чья статуя сейчас стоит в музее восковых фигур рядом со статуей Пеле (и которая первая в истории забила на пяти чемпионатах мира). Интервью с главным тренером сборной России Валентином Гришиным вышло с заголовком, посвящённым именно ей, даже несмотря на то, что Марта пропускала эту игру: «Пеле в юбке» играть не будет».

«Президент РФС сказал, что ждёт от нас попадания в тройку призёров. Будем настраиваться выиграть каждый матч. Наша задача-минимум — выход из группы, и мы её обязаны решать», — приводит слова Гришина «Советский спорт». Спойлер: эту задачу решили.

На «Петровском» собралось около 10 тысяч зрителей, а матч завершился со счётом 0:0. Однако послематчевые отчёты были исключительно восхищёнными:

«С Бразилией — на равных. В первом матче россиянки ни в чем не уступили фавориткам турнира». «Мужественные русские девчонки не проиграли Бразилии». «При всём оптимизме, с которым мы встречаем перемены в отечественном футболе, вряд ли мужская сборная России в обозримой перспективе будет так же достойно выглядеть в официальном матче на фоне команды Бразилии, как удалось нашим девушкам».

Россия — Бразилия Фото: ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Евдокимов

Отдельного внимания заслуживает описание дня матча и нововведений на стадионе «Петровский» от «Советского спорта»:

«Петербург основательно подготовился к проведению международного турнира. Прежде всего это касается стадиона «Петровский», на котором участники чемпионата мира проведут восемь встреч. Сразу при входе на арену установлен настольный футбол, в который может сыграть любой болельщик, если, конечно, дождётся своей очереди. Тут же есть возможность раскрасить лицо в цвета родной команды. Забава, между прочим, очень популярная во всём мире, но вот на матчах «Зенита» почему-то до сих пор не опробованная.



Радует глаз и ложа прессы: теперь рядом с каждым рабочим местом установлен телевизор, на котором идёт прямая трансляция событий на поле. Правда, работать в таких условиях питерским журналистам не вечно: после окончания турнира мониторы наверняка уберут, и местная ложа прессы снова ничем не будет отличаться от десятков таких же на других российских стадионах».

Сборная Мексики на стадионе «Динамо», Москва, 2006 год Фото: Dima Korotayev/Bongarts/Getty Images

Блат Блаттера

«Девчата победили по-мужски. Россиянки в добавленное время вырвали три очка у сборной Новой Зеландии», — с таким заголовком вышел отчёт о матче 2-го тура МЧМ. Сборная России победила команду Новой Зеландии (3:2), а в следующем туре сыграла вничью с Австралией (1:1). Обе игры привлекли внимание неоднозначным судейством, в котором журналисты увидели блат.

«После двух туров в группе сложилась в целом благоприятная для российской сборной ситуации. Подопечные Валентина Гришина на очко опережали представительниц Зелёного континента. А значит, нас вполне устраивала ничья. Но этого результата ещё нужно было добиться. А учитывая определённые околофутбольные обстоятельства, это выглядело не такой уж простой задачей.

Заключались эти обстоятельства в том, что в Федерации футбола Австралии, как выяснилось, работает одна из дочерей президента ФИФА Блаттера — Коринна. Общеизвестно, что любящие отцы обожают делать своим детям подарки, а, если эти отцы облечены властью, в качестве подарков они могут позволить себе многое. Теперь, думается, понятно, почему сборная России испытала проблемы в поединке с не самой сильной командой Новой Зеландии. Многие обратили внимание, что арбитр того матча вовсе не отличалась «так называемым» домашним судейством. Скорее наоборот: огромное количество свистков в пользу новозеландок и оставленных без внимания фолов против наших футболисток вызывали недоумение. Плюс ко всему соперницы бились против россиянок изо всех сил, тогда как в 1-м туре подозрительно легко уступили австралийкам», — писали в «Советском спорте».

Также неоднозначную реакцию вызвало то, что сборные Австралии и Новой Зеландии отбирались через разные турниры: Новая Зеландия от Океании, а Австралия через Юго-Восточную Азию.

Заголовок этого материала заслуживает отдельного внимания: «Девчата, поберегите мужчин! Выстраданная ничья довела россиянок до четвертьфинала, а зрителей почти до инфаркта».

Матч с Австралией собрал небольшое количество зрителей, но этому есть причины: матч начинался в 16:00, в тот же вечер «Спартак» проводил ответный матч отборочного раунда Лиги чемпионов со «Слованом», а ещё в Москве была ужасная погода.

Сборная КНДР Фото: Dima Korotayev/Bongarts/Getty Images

«Природные катаклизмы, следует заметить, добавили впечатлений иностранным журналистам, и без того ошеломлённым неброской скромностью бывшего торпедовского стадиона. Да, ремонт в подтрибунных помещениях к старту крупного международного соревнования сделать не забыли (говорят, в раздевалках появились доселе не виданные там унитазы), но из велосипеда суперсовременный лайнер, увы, не сделаешь, как ни ремонтируй. Так что западные коллеги наверняка сполна ощутили себя пассажирами некой машины времени, перенесшей их на несколько десятков лет назад…» — звучит в послематчевой заметке «Советского спорта».

Кстати, женской молодёжной сборной Новой Зеландии тогда руководил хорошо известный в 2022 году Джон Хердман. После матча с россиянками он сказал: «Первые 35 минут мы просто не понимали, как идёт игра, а потом увидели, что матч проходит под диктовку нашего соперника. Обидно, что эта встреча закрыла для нас двери в следующий этап турнира».

Главная звезда турнира

Многие девушки из той сборной России феерят до сих пор: Эльвира Тодуа, Елена Терехова, Анна Кожникова, Кристина Цыбутович. А воронежская нападающая Елена Данилова — лучшая футболистка и лучший бомбардир чемпионата Европы — 2005 — выступала в качестве главной звезды команды.

«Советский спорт» посвятил ей материал под названием «Кролик с характером быка»: «С самого детства Лена Данилова знала: футбол — её будущая профессия. Однако «мужланом в юбке» становиться вовсе не собиралась. Хотя какие тут могут быть юбки после матчей — сплошные ушибы, ссадины, царапины? «Ещё как могут. Все синяки уйдут, надену мини», — смеётся Данилова.

Что касается дальнейшей карьеры, Лена не загадывает: «Это Роналдо уже добился всего и пресытился трофеями, а у меня ещё всё впереди». И пусть в мастерстве бразильский коллега по амплуа превосходит нашу чемпионку, в борьбе на поле и жажде победы Данилова ему точно не уступает».

Правда, Данилова на домашнем чемпионате мира так и не забила.

Елена Данилова в 2005 году Фото: Nadine Rupp/Bongarts/Getty Images

Разгром от Китая и азиатский финал

«Наши дамы попали под машину». Сборная России вышла из группы, но в четвертьфинале попала на команду Китая, которая победила «по всем статьям» — 4:0. Не лучшим образом проявили себя лидеры команды. Вратарь Эльвира Тодуа после матча отметила, что этот разгром — результат неудачной подготовки: «Нет смысла рассуждать про этот конкретный матч. База закладывалась во время подготовки к турниру. Мы провели эту подготовку неудачно. Отсюда и результат».

Также голкипер поделилась впечатлениями от турнира и рассказала про любимых футболистов: «Впечатления от чемпионата? Хорошие. Знаете, как приятно было, когда в Питере на нас 13 тысяч пришло? Мы хоть показали российским болельщикам, что такое женский футбол. Да, футбол не самого высокого уровня, но тем не менее» <...> Любимые вратари? Лёша Поляков и Сергей Овчинников. Ещё нравятся немецкие вратари Кан, Леманн. Они по четыре гола не пропускают (грустно улыбается)».

Однако этот результат не вызвал осуждения в СМИ. «Спорт-экспресс» назвал это так: «Для девушек четвертьфинал — предел. Для мужчин — мечта».

В других четвертьфиналах Бразилия выиграла у Нигерии, КНДР победила Францию, США выбили Германию. В полуфиналах китаянки оказались сильнее американок в серии пенальти, а КНДР забила победный гол бразильянкам. Финал был неожиданным — Китай против дебютанток турнира, сборной Северной Кореи.

Сборная КНДР Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Бундин

Сборная КНДР победила китаянок с неожиданно разгромным счётом 5:0, а посмотреть на это пришли более 8 тысяч человек. Правда, журналистов поразила не столько крупная победа дебютанток, сколько состояние газона после игры (с погодой на этом турнире везло редко):

«Северная Корея выиграла чемпионат мира. В финале кореянки уверенно переиграли сборную Китая — 5:0. Впрочем, вряд ли немногочисленные российские зрители, побывавшие на матче, порадовались столько аномально зрелищному футболу для финальных матчей. Команды за 90 минут превратили поле «Локомотива», где уже в среду должны сыграть мужские сборные России и Хорватии, в настоящее болото».

Погода на церемонии вручения наград МЧМ-2006 Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Бундин

А вот финальная реплика «Спорт-экспресса» о турнире: «Председатель оргкомитета турнира Чак Блэйзер и генеральный секретарь ФИФА Урс Линси не уставали расточать комплименты организаторам, в один голос заверяя, что чемпионат превзошёл их самые смелые ожидания. Согласитесь, даже со скидкой на вполне естественную «протокольность» этого славословия слушать такие вещи приятно. Тем более нынешнее мировое первенство стало, по сути, первым опытом России по проведению соревнования подобного ранга».