У тренера Канады уникальная карьера. Но из-за глупой фразы его ненавидит целая страна

Джон Хердман попал в скандал на чемпионате мира в Катаре. И это перед решающим матчем!

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман не только впервые за 36 лет вывел канадцев на чемпионат мира, но и вошёл в историю как первый специалист, поработавший как на мужском, так и на женском мировых первенствах.

Джон Хердман — 47-летний англичанин из пригорода Ньюкасла. В юности он играл в футбол, но быстро понял, что этот вид спорта ему не по карману, и обратился к тренерской карьере. В студенческие годы он побывал в Южной Америке, где изучал методы, применяемые на футбольных тренировках в Бразилии, и, вернувшись в Англию, основал свою футбольную школу в Сандерленде. Игроки местной команды стали отправлять туда своих детей, что впоследствии помогло Хердману попасть на работу в структуру академии «Сандерленда».

Там он поработал, например, с Джорданом Хендерсоном, звездой «Ливерпуля» и сборной Англии.

В свободное от футбола время Хердман читал лекции в Нортумбрийском университете в Ньюкасле. Он планировал получать докторскую степень, но его планы нарушил переезд научного руководителя. Тот отравился в Новую Зеландию, а спустя некоторое время пригласил туда своего протеже. Хердман принял должность директора по развитию футбола в стране. Спустя некоторое время Хердман начал совмещать эту работу с тренерством — он возглавил женскую молодёжную сборную Новой Зеландии, а затем и взрослую команду. Под его руководством новозеландки сыграли на двух чемпионатах мира — в 2007 и 2011 годах, а также на Олимпийских играх — 2008 в Пекине.

Джон Хердман с женской сборной Новой Зеландии Фото: Guang Niu/Getty Images

Просто крутая информация: в 2023 году Новая Зеландия вместе со сборной Австралии примет женский чемпионат мира по футболу.

«Не могу вспомнить, когда я бы не работал по 80 часов в неделю. Это моя личность и, возможно, моё психическое расстройство. Когда я чем-то увлечён, я могу помешаться на этом», — вот вам цитата для полного портрета тренера Хердмана.

После 10 лет в Новой Зеландии Хердману предложили возглавить женскую сборную Канады. Среди решающих аргументов — домашний чемпионат мира 2015 года. Он принял канадок в момент раздрая, тогда женская сборная провалила ЧМ-2011, заняв последнее место в группе. Тренер наладил заодно и скаутскую систему, пригласив в сборную новых талантливых игроков, и привёл команду к бронзовым медалям Олимпиады в Лондоне, а потом к третьему месту в Рио-де-Жанейро. Под его руководством женская сборная Канады поднялась на четвёртую строчку в рейтинге ФИФА. Работа с женским футболом его очень воодушевляла.

Джон Хердман в сборной Канады Фото: Rich Lam/Getty Images

«Я работал в Новой Зеландии 10 лет, и возможность возглавить сборную Канады пришла в нужный момент моей карьеры. Здесь есть огромный потенциал. Домашний ЧМ — для каждого тренера это мечта, надеюсь, что она осуществится наилучшим образом и для игроков сборной, и для всех, кто ждёт, когда женский футбол достигнет своего пика».

В 2015-м канадки заняли первое место в группе и вышли в четвертьфинал, где уступили англичанкам 2:1. Вообще, после Хердмана дела у женской сборной Канады пошли в гору — девушки выиграли Олимпийские игры в Токио в прошлом году уже под руководством Беверли Пристман, вышли на ЧМ-2023 и добились равной оплаты труда с мужской командой и ряда других изменений после совместной забастовки.

Женская сборная Канады по футболу Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

В 2018-м году Хердман получил приглашение возглавить мужскую сборную. Одно из первых достижений случилось уже через год — канадцы победили США и прервали 34-летнюю безвыигрышную серию в противостоянии с американцами.

«Джон сосредоточился на том, чтобы изменить самобытность канадского футбола. Мы чувствуем, что достигаем новых высот с ним», — говорил про тренера защитник канадцев Камаль Миллер. «Этот парень знает, что делает, у него есть тактика на каждую игру», — восхищался Джонатан Дэвид после той самой победы над США. «Он привнёс в Канаду новый футбол. В этих парнях теперь есть дух, вера и энергия», — констатировал голкипер Милан Борян.

А Лукас Кавальини подшучивал: «Я думаю, у него есть мотивационная речь на каждую минуту своей жизни».

В одну их них теперь спокойно может войти его реплика из интервью 2019 года: «Это всего лишь одна маленькая капля в океане для команды Канады. Всё ещё впереди».

Мужская сборная Канады по футболу на ЧМ-2022 Фото: Sam Greenwood/Getty Images

Выход на чемпионат мира, видимо, вызвал в Хердмане особые эмоции. После стартового матча с Бельгией, в котором его команда обидно проиграла, тренер выпалил: «Я сказал своим игрокам, что их место здесь, на чемпионате мира. И что мы выйдем на поле и отымеем Хорватию (Хердман назвал букву F, с которой начинается популярное ругательство в английском языке. — Прим. «Чемпионата»). Всё просто».

Разумеется, разгорелся скандал. Хорватские болельщики принялись поливать Хердмана грязью в соцсетях, а главный тренер соперника Златко Далич заявил, что его команда заслуживает уважения. Но ярче всех отреагировало одно хорватское издание. Журналисты изобразили Хердмана голым с канадским кленовым листом на рту.

Фото: Фото из соцсетей

«Такие вещи говоришь в эмоциональный момент, пытаясь вдохновить свою команду, — попытался оправдаться Хердман. — И это было именно то, что я сказал».

Теперь к приключениям Хердмана будет особое внимание, ведь из-за глупой фразы его ненавидит целая страна. Но про футбол тоже забывать нельзя — сборная Канады по-прежнему кажется одним из самых таинственных участников чемпионата мира.