Все говорят, что Роналду первый, кто забивал на пяти чемпионатах мира. Это неправда

Вчера в «Твиттере» произошёл великолепный диалог. Издание Goal выложило твит: «Криштиану Роналду — первый футболист, который забивал на пяти чемпионатах мира». Реплай от аккаунта Together был убийственным: «Это так громко и так неверно».
А сегодня официальный аккаунт женской сборной Канады поздравил Криштиану с вступлением в клуб тех, кто забивал на пяти чемпионатах мира (в этом он лишь третий).
«Добро пожаловать в клуб игроков, кто забивал на пяти ЧМ»
Фото: Twitter женской сборной Канады
Первой в истории как женских, так и мужских чемпионатов мира на пяти мировых первенствах подряд забивала бразильская футболистка Марта. А в том же году этот рекорд повторила канадка Кристин Синклер.
Марте 36 лет (она младше Роналду на год), она начала свою профессиональную карьеру в 2002 году в бразильском «Санта-Крус», а сейчас играет в национальной футбольной лиге США за «Орландо Прайд».
В 2006 году Марта стала одной из главных звёзд молодёжного чемпионата мира, который прошёл в России. В СМИ её называли не иначе как Пеле в юбке, а на матч группового этапа между сборными России и Бразилии, который проходил в Санкт-Петербурге на «Петровском», собрались более 10 тысяч зрителей. Во многом благодаря ей.
Марта на ЧМ-2003 в США
Фото: Ben Radford/Getty Images
Итак, когда забивала Марта.
- На своём дебютном взрослом ЧМ в 2003 году в США.
- В 2007 году в Китае она стала лучшим бомбардиром турнира с семью голами.
- Она отличилась на ЧМ-2011 в Германии (четыре гола).
- В 2015 году в Канаде Марта стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, забив свой 15-й гол за сборную Бразилии.
- А во Франции в 2019 году Марта вошла в историю как первый футболист в мире, которому удалось забить на пяти ЧМ подряд. Это случилось 13 июня в матче со сборной Австралии.
Марта на ЧМ-2019 во Франции
Фото: Elsa/Getty Images
Там же во Франции это достижение повторила канадка Кристин Синклер.
39-летняя Кристин Синклер — легенда сборной Канады и абсолютный рекордсмен по голам за сборную (как среди женщин, так и среди мужчин). Она играет в национальной команде с 2000 года и за это время забила 190 мячей. Начинала Синклер в «Ванкувер Брейкерз», а сейчас выступает за «Портленд Торнс», который в этом году стал чемпионом национальной футбольной лиги США.
Путь Синклер к мировому рекорду был таким:
- чемпионат мира — 2003 в США — два гола;
- чемпионат мира — 2007 в Китае — три гола;
- чемпионат мира — 2011 в Германии — один гол, но невероятный: она забила его со сломанным носом, отказавшись покидать поле после жуткого столкновения в матче с хозяйками турнира. В остальных матчах она играла в маске, но потом ей всё-таки пришлось пропустить несколько игр;
- домашний чемпионат мира в 2015 году — два гола;
- чемпионат мира — 2019 во Франции — она забила свой первый гол на турнире через неделю после Марты — 20 июня в матче с Нидерландами.
Кристин Синклер на ЧМ-2003
Фото: Jonathan Ferrey/Getty Images
Кажется, Роналду для мирового рекорда придётся сыграть на ЧМ 2026 года.
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