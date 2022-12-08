«Это не просто несправедливо. Это бесчеловечно». Что не так с календарём плей-офф ЧМ-2022

Вы не заметили ничего странного? Казалось, Хорватия и Бразилия совсем недавно вышли в четвертьфинал, а их очный матч уже завтра. Теперь смотрим даты и ловим закономерность. Эти сборные играли в 1/8 финала 5 декабря. Следующая стадия у них 9-го числа. То есть три полноценных дня на подготовку к важнейшему раунду плей-офф. Для сравнения: Аргентина и Нидерланды, которые играют в этот же день, проводили свои предыдущие встречи 3 декабря. То есть имели пять полноценных дней на подготовку.

В таких же комфортных условиях сетка для Англии и Франции. 1/8 финала они играли 4 декабря. А четвертьфинал у них 10-го – те же пять дней разницы. А у Португалии и Марокко – три дня, как у хорватов с бразильцами.

Сетка плей-офф

Вопрос – в чём логика? Почему нельзя было уравнять всех до четырёх дней? Ведь любой тренер скажет, как важно на таких интенсивных турнирах иметь время на подготовку. Но в ФИФА, похоже, об этом не особо думают. На первом месте интересы ТВ и спонсоров. И никто не ответит, почему Бразилия и Хорватия не могут сыграть 10 декабря. А Португалия и Марокко – 11-го.

Матч Португалии со Швейцарией Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вообще, первые две стадии плей-офф – это мрак с точки зрения отсутствия закономерности календаря. Потому что количество дней на тренировки зависит исключительно от того, по какой стороне сетки ты пойдешь. У некоторых команд может быть четыре-пять дней после группы до 1/8 финала. У некоторых – меньше трёх. В такой ситуации, например, оказалась Южная Корея. В пятницу они дожали Португалию, а уже в понедельник вышли на Бразилию. Но здесь хотя бы соблюден спортивный принцип – у обеих команд было почти одинаковое количество времени на подготовку. Однако тренер корейцев Паулу Бенту разносил составителей расписания ещё перед матчем.

Паулу Бенту Бывший главный тренер Южной Кореи «Я не помню ничего подобного – посмотрите на прошлый чемпионат мира, там было четыре или пять дней между играми, но не 72 часа. Это не просто несправедливо, это даже бесчеловечно. Но у ФИФА такая реальность – создавать меньше условий для тех, у кого и так меньше условий, и больше условий для тех, у кого их изначально больше. Бразилия и так – основной фаворит чемпионата мира, но с этими ограничениями наша задача будет более сложной»

Вряд ли, имей корейцы на сутки больше, матч 1/8 финала получился бы более напряжённым. Корея, скорее всего, проиграла бы. Но несправедливость действительно ощущается. Те же Нидерланды проводили игру 1/8 финала с США на четвертый день после предыдущего матча. Аргентина также играла 3 декабря, но на третий день после победы над Польшей. Её главный тренер Лионель Скалони отметил эту проблему на пресс-конференции: «Я считаю безумием то, что мы как победители этой группы играем чуть больше, чем через два дня. Сейчас час ночи, уже завтра мы должны начать подготовку. Условия не самые лучшие, но мы должны играть», – сказал тренер на пресс-конференции.

При этом перед четвертьфиналом его команда, наоборот, оказалась в выигрышном положении. У них пять полноценных дней паузы. Худший вариант у бразильцев – матчи 2, 5 и 9 декабря. Такого интенсива на главных отрезках турнира нет ни у кого. Но на то они и главные претенденты, чтобы справляться со всеми сложностями?