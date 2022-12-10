Эта Хорватия реально лучше Бразилии! Вы зря «гасили» Россию за неудачу в отборе ЧМ

Сборная Хорватии по пенальти обыграла команду Бразилии в четвертьфинале ЧМ-2022. Пятикратных чемпионов в пятый раз подряд остановила европейская сборная. А что хорваты? Они второй чемпионат мира подряд – в топ-4 лучших команд мира (это минимум). Почему эта Хорватия лучше Бразилии не только по результату – в колонке Константина Кринского.

Подход хорватов успешнее, чем у бразильцев. Это подтверждают результаты

Признáюсь: я симпатизировал сборной Бразилии на этом ЧМ. Незамеченная квалификация, монструозный состав, ожидание прогресса по ходу турнира – всё это рисовало перспективу. И в неё верилось до конца первого получаса игры с Хорватией. А дальше – разочарование. Ведь топ-сборная не может выходить на матч четвертьфинала чемпионата мира без запасного плана, не может уткнуться в стену, не может рассчитывать на везение. Команда с мировым именем должна меняться, искать, превозмогать и трудиться, если её сбивают с привычного ритма.

Такой была сборная Хорватии. Трудно ожидать от постаревшей на четыре года команды – пусть и частично обновившейся – искромётного футбола. Особенно когда и без него всё получается. Зато можно сыграть на слабостях соперника и собственном опыте. А его, вспоминая последние два ЧМ, у хорватов побольше. За бразильцев – громкие имена, зашкаливающая трансферная стоимость их носителей, зажигательные танцы, мировая любовь. За хорватов – сформированные принципы, дисциплина, ответственность, опыт и немного таланта (в первую очередь – Модрича).

Когда разбираешь предпосылки успеха, сразу всё становится не так однозначно. Хорваты – мастера плей-офф, нейтрализаторы феноменального уровня, команда-кремень. «Атлетико» на максималках и среди сборных, если хотите. Бразилия – это фантазия, выдумка, вальяжность и эмоции. И как показали два последних чемпионата мира, подход Хорватии выгодно отличается. Да, с элементами антифутбола и «автобуса», с 0 ударов в створ за 90 минут. Но зато с убийственной реализацией, стальными нервами и практически бесконечным запасом энергии.

Год назад Россию «гасили» после поражения от Хорватии. Это было ошибкой

В отборе на ЧМ эксперты, болельщики, журналисты – да многие — считали, что Хорватия и Россия поспорят за первое место и прямую путёвку в Катар. Безусловно, подобный тезис основывался на яркой и равной игре команд в четвертьфинале ЧМ-2018, в полуфинал хорваты прошли только по пенальти. Но, как оказалось, российские любители футбола ошиблись. Время критически высушило сборную России и подтолкнуло её к обновлению (и состава, и тренерского штаба), а Хорватию аккуратно состарило, подарив ещё несколько счастливых лет (и лидерам, и тренеру).

Так вот ситуация сама подсказала: хейт в адрес команды Валерия Карпина был ошибкой. Просто потому, что для Хорватии дожимать соперника любого уровня – это норма. Так было на ЧМ-2018, затем скопировалось в отборе к ЧМ-2022 и теперь повторилось в Катаре. А Россия в соперниках или Бразилия – вторично. Потому что в нужный момент концентрацию сохраняет только Хорватия: во всех овертаймах и сериях пенальти на двух последних чемпионатах мира и в том дождливом матче в Сплите.

Хорватия – убийца топ-сборных. Снова выйти в финал ЧМ – реально

Аргентине очень трудно дается этот плей-офф, команда не может выдать даже один качественный матч: всё упирается или в настроение Месси, или в сосредоточенность соперника. Проводить аналогии с 2018-м совсем не хочется, но на прошлом турнире Хорватия раскрошила действующих на тот момент вице-чемпионов мира. Получится ли сделать это снова? Ну, если учесть, что худший матч хорватов на этом турнире – с Бельгией – позади, дальше может случиться что угодно.

Будет забавно, если в финале ЧМ-2022 вновь встретятся сборные Франции и Хорватии. Пока к этому располагает если не всё, то многое. И вряд ли хорваты сыграют авантюрно – они, скорее, повторят бразильский кейс: сядут поглубже, сожмутся как следует и будут ждать шанса. А там уже как получится.