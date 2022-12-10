Финал между Роналду и Месси всё ближе! Прогноз суперкомпьютера на матчи 1/4 финала ЧМ-2022

10 декабря состоятся заключительные четвертьфинальные матчи чемпионата мира. Сборная Марокко сыграет с командой Португалии, а англичане сразятся с французами. Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight предсказал победителей противостояний. За основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.
Марокко — Португалия
В 1/8 финала сборная Марокко сенсационно обыграла команду Испании. Основное и дополнительное время закончилось со счётом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались африканцы – 3:0. Сборная Португалии без Криштиану Роналду в стартовом составе неожиданно легко победила команду Швейцарии с разгромным счётом 6:1. Хет-трик сделал 21-летний нападающий Гонсалу Рамуш. Что касается Роналду, то он вышел на замену во втором тайме. По оценке суперкомпьютера, шансы Португалии на проход в полуфинал составляют 68% – соответственно, вероятность прохода марокканцев — 32%.
Англия – Франция
В первом матче плей-офф британцы легко расправились со сборной Сенегала — 3:0. По мячу на свой счёт записали Джордан Хендерсон, Гарри Кейн и Букайо Сака. Французы, действующие чемпионы мира, обыграли поляков со счётом 3:1. На гол Оливье Жиру и дубль Килиана Мбаппе команда Польши лишь в концовке ответила точным ударом Роберта Левандовского с пенальти. По версии суперкомпьютера, в паре Англия — Франция минимальный перевес у британской сборной — 52% против 48%.
Килиан Мбаппе
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Сбылись ли предыдущие прогнозы?
9 декабря состоялись первые матчи 1/8 финала: Хорватия — Бразилия (1:1, 4:2 пен.) и Нидерланды — Аргентина (2:2, 3:4 пен.). В первой паре суперкомпьютер оценил шансы команд в 23% и 77% соответственно, а во второй — в 42% и 58%. Таким образом, второй прогноз машины оправдался, а первый – нет.
Расписание матчей 1/4 финала чемпионата мира — 2022, 10 декабря
Время начала матчей – московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».
- 18:00. Марокко — Португалия
- 22:00. Англия — Франция.
- 10 декабря 2022
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