Нидерланды спаслись с чумового штрафного! Но в серии пенальти их ждал вратарь аргентинцев

Аргентина и Нидерланды выдали убойный матч с 15 жёлтыми карточками. Хотя начиналось всё достаточно спокойно, будто никакой интриги не будет вовсе. Первый тайм остался за аргентинцами. Пускай голландцы чуть больше владели мячом, но соорудили они лишь один удар с линии штрафной – Бергвейн пробил сильно мимо. А вот южноамериканцы за первые 45 минут пробили по воротам пять раз (трижды — в створ). Один из этих ударов – гол Науэля Молины.

Фото: Кадр трансляции

Для 24-летнего футболиста этот мяч оказался дебютным за национальную команду. Правый защитник вошёл в штрафную, словно он играл на позиции форварда, и, получив пас от Месси, аккуратно проткнул мяч мимо голкипера. Ван Дейк чуть-чуть не дотянулся, чтобы заблокировать удар.

После перерыва сборная Нидерландов сделала несколько замен и… снова ничего не создала. А соперник продолжил давить и заработал пенальти. Думфрис ударил по ноге Акунью в эпизоде, далёком от голевого момента. Абсолютно бессмысленный (а по мнению нашего эксперта по судейству Игоря Федотова – случайный) фол, хотя и защитник аргентинцев немного приукрасил падение. Пенальти пошёл исполнять, конечно же, Месси и уверенно положил мяч ворота.

Только после этого Нидерланды начали создавать моменты. Первый удар в створ команда нанесла на 83-й минуте. И сразу получился гол – вышедший на замену Вегорст головой точно пробил в дальний угол. 1:2 – и стало по-настоящему жарко.



Судья Матеу Лаос позволял достаточно много единоборств, и после очередной серии толчков и подкатов Паредес выбил мяч в скамейку Нидерландов. Оттуда тут же ринулись разбираться запасные, но, прежде чем они добежали до Паредеса, его на газон уже уложил ван Дейк. Оба получили по жёлтой.

Фото: Кадр трансляции

Дальше у ворот Аргентины стало действительно нервозно. Тем более что судья накинул 10 минут. И когда добавленное время подходило к концу, нидерландцы хитрым образом разыграли штрафной – внезапный пас низом к точке пенальти! Всё тот же Вегорст первым касанием обработал мяч, а вторым пробил из убойной позиции. Удивительно, что такая комбинация прошла на таком уровне. Да ещё на 90+11-й минуте. 2:2!



Перед дополнительным временем футболисты ещё раз потолкались. У них это уже вошло в привычку за время игры. А затем сыграли вничью ещё и в экстра-таймах. Правда, моментов снова было больше у аргентинцев. Фернандес даже попал в штангу.

Всё дошло до серии пенальти, в которой результат сделал Эмилиано Мартинес. Аргентинский вратарь отбил два первых удара и просто затащил свою команду в полуфинал! Ну а после матча футболисты, конечно же, снова подрались.

Таким образом, мы узнали первую полуфинальную пару. Во вторник, 13 декабря, в 22:00 мск сыграют Аргентина и Хорватия. Возможно, матч не закончится серией пенальти. Но это не точно.