А однажды его даже заменяла мама! Все подробности скандала.

Российский блогер прервал матч Аргентины на ЧМ-2022! Он уже несколько раз выбегал на поле

Во втором тайме матча Аргентины и Нидерландов на поле прорвался мужчина, на голом торсе которого было написано «Виталий the GOAT». Он так рванул, что его кинулись ловить сразу пять стюардов – шестому пришлось прийти на помощь чуть позже.

На матче Аргентина — Нидерланды ловят нарушителя Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Нарушитель – известный страйкер и блогер Vitalyzdtv (10 млн подписчиков), родившийся в Мурманске и проживающий в США.

Это уже не первый раз, когда блогер прорывается на поле. Во время матча Германии и Аргентины на ЧМ-2014 он выбежал на газон с надписью на торсе «Прирожденный пранкер» и, пока его не скрутили стюарды, попытался поцеловать Бенедикта Хёведеса. Момент заснял на видео Леброн Джеймс, который сидел близко к тому месту, где оказался пранкер. Для него, кажется, это многое значило – Леброн написал об инциденте у себя в социальных сетях.

На ЧМ-2014 тот же самый нарушитель пытался поцеловать немца Хёведеса Фото: Clive Rose/Getty Images

После этого Виталия забанили, но «прорывы», связанные с ним, на этом не закончились: в 2019-м на поле в финале ЛЧ появилась его девушка, Кинси Волански. Она была в купальнике с названием порнографического ресурса, имевшего отношение к Виталию.

Прорыв болельщицы в финале ЛЧ-2019 Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Потом на поле появилась ещё одна девушка, которая рекламировала то же самое, но уже во время финального матча чемпионата мира по крикету. Забавно, что это была его мама.

В 2021-м на поле выбежал ещё один последователь пранкера – на этот раз в разгар Супербоула.

Супербоула-2021 Фото: Patrick Smith/Getty Images

Единственное, что преследует пранкер, это повышение собственной узнаваемости – такие «прорывы» добавляют ему подписчиков во всех соцсетях.

В этот раз трюк наверняка тоже пойдёт ему в плюс. Хотя ещё большой вопрос, как его накажут в Катаре.