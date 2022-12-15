Франция в шаге от исторического результата. Такое на ЧМ удавалось только двум сборным

14 декабря состоялся второй полуфинальный матч чемпионата мира в Катаре. Сборная Франции обыграла команду Марокко — 2:0. Счёт на пятой минуте открыл Тео Эрнандес, а на 79-й минуте отличился вышедший на замену Рандаль Коло Муани.

Если не забыли, французы — действующие чемпионы мира. В 2018 году на чемпионате мира в России «трёхцветные» обыграли в финале сборную Хорватии — 4:2. Таким образом, футболисты Дидье Дешама могут защитить титул. Для этого им в финальном матче, который состоится 18 декабря, необходимо обыграть сборную Аргентины во главе с Лионелем Месси.

Лионель Месси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В истории футбола было всего два случая успешной защиты титула на чемпионате мира. В 1934 году сборная Италии на домашнем для себя турнире обыграла в финале команду Чехословакии — 2:1 (д. в.), а четыре года спустя в решающем матче на ЧМ во Франции победила Венгрию — 4:2. Также подобным достижением отметилась сборная Бразилии. В финале ЧМ-1958, который проходил в Швеции, южноамериканская команда обыграла хозяев турнира со счётом 5:2, причём 17-летний Пеле сделал дубль. А в финале чемпионата мира — 1962 в Чили одержала волевую победу над Чехословакией — 3:1.

Ещё дважды команды были близки к защите титула. В финале ЧМ-1986 Аргентина обыграла сборную ФРГ — 3:2, а четыре года спустя проиграла ей же в решающем матче — 0:1. Также сборная Бразилии выиграла финал ЧМ-1994 у Италии — 0:0 (3:2 пен.), а в финале ЧМ-1998 проиграла Франции — 0:3. При этом бразильцы победили в финале чемпионата мира — 2002 — повержены оказались немцы — 2:0. Франция может стать третьей командой, которой удалось защитить титул

Финал чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре, в котором сыграют Аргентина и Франция, состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнётся в 18:00 мск.