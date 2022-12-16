За звезду сборной Аргентины просят € 120 млн! Два топ-клуба настроены решительно

Энцо Фернандес – один из лидеров сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. 21-летний полузащитник начал турнир с двух выходов на замену, забил Мексике, сделал голевую передачу с Польшей, а затем провёл на поле всё игровое время. Теперь футболистом «Бенфики», чья трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн, интересуются несколько топ-клубов. Серьёзнее всех настроен «Ливерпуль». Рассказываем, что об этом известно.

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«Ливерпуль» хочет взять Энцо Фернандеса

Летом 2022 года аргентинец перешёл из «Ривер Плейт» в «Бенфику» за € 12 млн. Энцо Фернандес подписал пятилетний контракт и в первой части сезона стал лидером португальского клуба – сыграл 24 матча в старте из 24 возможных, забил три гола и сделал пять результативных передач, в том числе по одной в играх с «ПСЖ» и «Ювентусом». На чемпионате мира полузащитник оказался самым юным в истории игроком Аргентины после Лионеля Месси, который вышел в старте. На момент появления во встрече с Польшей Энцо был 21 год и 317 дней.

Интерес к полузащитнику стали проявлять ещё до начала чемпионата мира – по данным Daily Mail со ссылкой на Record, на Энцо Фернандеса обратили внимание «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Последние, по информации источника, являлись фаворитами.

Энцо Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После старта чемпионата мира Энцо Фернандесом заинтересовались «Реал» и «Ливерпуль» (ещё пристальнее). По информации Marca, мадридцы рассматривают игрока в качестве альтернативы Джуду Беллингему, но их отпугивает цена в € 100 млн. Фабрицио Романо сообщает, что «Бенфика» не готова продавать Фернандеса зимой, если ей не поступит очень серьёзное предложение. Утверждается, что сумма отступных составляет € 120 млн.

«Ливерпуль» настроен решительно. По информации Густаво Ярроха из ESPN, мерсисайдцы находятся на этапе обсуждения личных условий с игроком. Стороны очень близки к соглашению. «Ливерпуль» собирается выплатить полную сумму отступных в размере € 120 млн. Эту же информацию подтверждает португальское издание Record. Там пишут, что «Ливерпуль» уже заключил с Энцо предварительное соглашение. Если трансфер состоится, 25% от суммы сделки получит «Ривер Плейт».

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В случае успеха трансфер Энцо Фернандеса в «Ливерпуль» станет рекордным для английского клуба. Мерсисайдцы же пока что больше всего платили «Саутгемптону» за Вирджила ван Дейка (€ 84,65 млн). Аргентинец будет конкурировать в команде Клоппа с Алексом Окслейдом-Чемберленом, Кёртисом Джонсом, Наби Кейта, Тьяго Алькантарой, Джорданом Хендерсоном и Джеймсом Милнером. Стоит отметить, что у Кейта, Милнера и Окслейда-Чемберлена летом заканчиваются контракты. Это может ослабить конкуренцию и помочь новичку быстрее закрепиться в составе.