Кто лучше всех себя «продал» на ЧМ-2022. 7 новых звёзд, которые теперь должны сменить клуб

Чемпионат мира близится к «финалу мечты» Аргентина — Франция. Но, помимо признанных звёзд, на турнире блеснули игроки, которые раньше оставались в тени. Многие из них ярко презентовали себя в Катаре и заинтересовали топ-клубы Европы. Рассказываем о главных открытиях ЧМ-2022.

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Доминик Ливакович, вратарь, Хорватия, € 8,5 млн

27-летний голкипер сыграл шесть матчей на чемпионате мира и пропустил столько же голов. Ливакович выиграл для Хорватии две серии пенальти, отразив в сумме четыре удара от японцев и бразильцев. На ЧМ Доминик представляет загребское «Динамо». С 2015 года вратарь провёл 262 матча (112 – «на ноль») за клуб и пропустил 213 голов. Его контракт с «Динамо» действует до лета 2024 года, но уже этой зимой Ливаковича попытается перехватить «Бавария».

Доминик Ливакович Фото: Alex Grimm/Getty Images

Мюнхенцы видят в хорвате замену травмированному Мануэлю Нойеру. Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, «Бавария» начала переговоры с окружением Ливаковича. Пока диалог находится на ранней стадии, и преждевременно говорить о полноценном предложении.

Коди Гакпо, полузащитник, Нидерланды, € 45 млн

23-летний вингер сыграл пять матчей на чемпионате мира, забил по голу Сенегалу, Эквадору и Катару и привлёк внимание сразу нескольких клубов. По информации ESPN, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен заменить Криштиану Роналду его соотечественником Рафаэлом Леау или Коди Гакпо. Также за игрой голландца на чемпионате мира пристально следила «Барселона», а, по словам экс-форварда сборной Нидерландов Рене ван де Керкхофа, «Реал» хочет подписать Коди на место Карима Бензема.

Коди Гакпо Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Сам Гакпо не удивлён такому вниманию топ-клубов. Директор ПСВ Марсель Брандс заявил, что вингер может быть продан в европейскую команду в январе, но только за рекордную для «Эйндховена» сумму. «Нужно быть реалистами. Стоимость Гакпо такова, что в Европе есть лишь 10–12 клубов, которые могут заплатить эту сумму.

Цифры не обсуждались, но, если появится клуб, в который Коди хотел бы перейти, он уйдёт. Эти договорённости были достигнуты до того, как я начал работать в клубе. В любом случае это должен быть рекордный трансфер для нас. Судя по сообщениям СМИ, кажется, что все клубы выстроились в очередь, но реальность такова, что мы не знаем о каком-либо интересе. Всё тихо. Я говорил с Коди, он уезжает в отпуск на 10 дней. Если что-то происходит, возможно, об этом известно игроку или его агенту, но не нам», — приводит слова Брандса Goal.

Гакпо связывает с ПСВ контракт до лета 2026 года. Коди – воспитанник клуба, с 2018 года он сыграл 159 матчей, забил 55 голов и сделал 50 результативных передач за ПСВ.

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Мохаммед Кудус, полузащитник, Гана, € 15 млн

22-летний атакующий полузащитник сыграл все матчи на чемпионате мира и отметился дублем в игре с Южной Кореей. Кудус представляет «Аякс», где чаще выходит на замену, чем с первых минут. С лета 2020 года он провёл 63 матча за клуб и отметился 15 голами и шестью ассистами. Классно проявив себя на чемпионате мира в Катаре и став самым молодым африканцем, оформившим дубль в матче турнира после Ахмеда Мусы, Мохаммед заинтересовал «Ливерпуль» и «Эвертон». По информации De Telegraaf, английские клубы планируют начать переговоры о возможном трансфере после завершения турнира.

Мохаммед Кудус Фото: Alex Grimm/Getty Images

Дензел Думфрис, защитник, Нидерланды, € 28 млн

Думфрис провёл максимум возможного игрового времени на чемпионате мира и отметился голом и двумя результативными передачами в матче с США, а с Аргентиной удалился после серии пенальти. 26-летний игрок стал вторым защитником с 1966 года, сделавшим три и более голевых действий в матче ЧМ. Думфрисом интересуются сразу три топ-клуба – «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал». По информации Calciomercato.com, «Интер» может расстаться со своим защитником в зимнее трансферное окно, если за него предложат € 50 млн.

Дензел Думфрис Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Что касается «Арсенала», то, как сообщает Calciomercatoweb, лондонцы рассматривают возможность включения в сделку по трансферу защитника Такэхиро Томиясу. Агент Думфриса Рафаэла Пимента ответила на вопрос о возможном переезде своего клиента в английскую Премьер-лигу: «Надеюсь, его трансферная стоимость не возрастёт, иначе его будет сложно продать». Защитник сыграл 65 матчей за «Интер», в которых набрал 7+10 по системе «гол+пас».

Софьян Амрабат, полузащитник, Марокко, € 10 млн

26-летний опорник сыграл все матчи на чемпионате мира. Амрабат – настоящий боец, выгрызающий мячи на каждом участке поля. По информации 90min, «Тоттенхэм» включился в борьбу за хавбека. «Шпоры» планировали подписать Амрабата ещё в январе 2022 года, но в итоге заключили сделку с «Ювентусом» о переходе Родриго Бентанкура. Руководство клуба планирует приобрести игрока уже зимой 2023 года, однако в погоне за футболистом лондонцам предстоит выдержать конкуренцию с «Ливерпулем», который остро нуждается в усилении центра поля. Несмотря на повышенный интерес к Амрабату, «Фиорентина» рассчитывает сохранить Софьяна…

Софьян Амрабат Фото: Francois Nel/Getty Images

А вот что по поводу интереса других команд ответил агент полузащитника Альберто Мария Фонтана. «У игрока по-прежнему долгосрочный контракт с «Фиорентиной», в котором есть опция продления. Я не отрицаю, что звонки из других клубов поступают, но мы в очень хороших отношениях с руководством «Фиорентины», — приводит слова агента Radio Sportiva. Амрабат выступает за «Фиорентину» с января 2020 года. В его активе 78 матчей и один гол за клуб.

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Энцо Фернандес, полузащитник, Аргентина, € 35 млн

21-летний центральный полузащитник провёл все матчи на чемпионате мира, забил гол Мексике и отдал ассист в игре с Польшей. С лета 2022 года Энцо выступает за «Бенфику». Контракт действует до июня 2027 года. Благодаря удачной игре на чемпионате мира полузащитник заинтересовал «Реал» и «Ливерпуль». Для «сливочных» аргентинец – альтернатива Джуду Беллингему, пишет Marca. Что касается «Ливерпуля», то, по информации ESPN Futbol Argentina, мерсисайдцы будут готовы выплатить £ 120 млн – такая сумма отступных прописана в контракте игрока с «Бенфикой».

Энцо Фернандес Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Гонсалу Рамуш, нападающий, Португалия, € 24 млн

21-летний форвард стал героем матча Португалии со Швейцарией. Рамуш оформил хет-трик и сделал результативную передачу. По сообщению инсайдера Фабрицио Романо, Рамуш входит в шорт-лист ближайших трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» рассматривает множество вариантов. Мы знаем о Коди Гакпо, но есть и другие опции. Они продолжают обсуждаться, чтобы выбрать наилучший вариант, после чего манкунианцы приступят к оформлению перехода. Их скауты много раз наблюдали за Гонсалу Рамушем в «Бенфике», — приводит слова Романо Caught Offside. В этом сезоне в «Бенфике» Рамуш провёл 21 матч, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.