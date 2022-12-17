Марокко сенсационно возьмёт бронзу ЧМ? Суперкомпьютер дал прогноз на матч за 3-е место

17 декабря на чемпионате мира в Катаре состоится матч за третье место, в котором сборная Хорватии сыграет с командой Марокко. Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight предсказал победителя противостояния. За основу вычислительная техника берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.
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Хорватия — Марокко
В полуфинале сборная Хорватии разгромно проиграла команде Аргентины во главе с Лионелем Месси. На 34-й минуте легендарный футболист реализовал пенальти, пять минут спустя отличился Хулиан Альварес, а на 69-й минуте Альварес оформил дубль, установив окончательный счёт – 3:0 в пользу аргентинцев. Команда Марокко в своём полуфинале уступила французам — 0:2. На пятой минуте отличился Тео Эрнандес, а на 79-й минуте голом отметился Рандаль Коло Муани, став третьим по скорострельности в истории ЧМ игроком, вышедшим на замену.
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По мнению суперкомпьютера, у Хорватии чуть больше шансов занять третье место на чемпионате мира – 53% против 47% у марокканцев.
Предыстория
На чемпионатах мира Хорватия и Марокко встречались друг с другом один раз, причём произошло это как раз на турнире в Катаре. Матч первого тура группы F закончился со счётом 0:0. Высшее достижение Хорватии на ЧМ – серебро, завоёванное в 2018 году в России. При этом на ЧМ-1998 во Франции балканская сборная заняла третье место – таким образом, она может повторить тот успех. Что касается Марокко, то африканская сборная уже превзошла свой лучший показатель на ЧМ и вообще результаты всех африканских сборных, которые до этого никогда не выходили в полуфинал. В 1986 году марокканцы вышли в 1/8 финала с первого места в группе, но проиграли в первом же матче плей-офф. До четвертьфинала доходили такие африканские команды, как Камерун (ЧМ-1990), Сенегал (ЧМ-2002) и Гана (ЧМ-2010).
Сбылись ли предыдущие прогнозы?
Напомним, что суперкомпьютер правильно определил исходы обоих полуфиналов: Аргентина – Хорватия и Франция – Марокко. До этого машина верно предсказала исход одного четвертьфинала из четырёх, а именно игры Нидерланды – Аргентина, а также правильно определила исход семи матчей 1/8 финала из восьми – кроме пары Марокко – Испания.
Матч за третье место на чемпионате мира 2022 года по футболу в Катаре 17 декабря
Время начала матча — московское. Следить за всеми событиями встречи можно на «Чемпионате».
- 18:00. Хорватия — Марокко.
- 17 декабря 2022
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