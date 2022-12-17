Статистика Месси и Мбаппе на ЧМ-2022 поражает. Оказывается, между ними пропасть

Финал чемпионата мира Аргентина – Франция многие воспринимают через противостояние двух ведущих футболистов этих сборных — Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Именно их называют двумя главными претендентами на звание лучшего игрока турнира. Однако если посмотреть их статистику, Месси лучше практически во всём. Вот 10 показателей, по которым капитан сборной Аргентины превосходит Мбаппе.

1. Дриблинг

У Месси больше удачных обводок на этом чемпионате мира, чем у любого другого футболиста – 43 раза у аргентинца получался дриблинг из 60 попыток. Мбаппе обводки удавались реже (37) при большем количестве попыток (70).



2. Удары по воротам

Месси – лидер ЧМ-2022 и по общему количеству ударов, и по попаданиям в створ. Пробивал 27 раз и в 15 случаях оказывал точен. У Мбаппе 24 удара и 10 – в створ ворот.

Килиан Мбаппе и Лионель Месси Фото: Sebastian Frej/Getty Images

3. Пасы

Месси сделал 313 передач, из которых 266 получились точными. Лучшим по этому показателю был (и с огромной вероятностью останется) испанец Родри с 674 пасами (642 точных). Ну а у Мбаппе 203 паса (162 точных).



4. Ассисты

Месси отдал три голевые передачи. Он – лидер по ассистам на ЧМ-2022, но столько же у Кейна, Гризманна и Фернандеша. Что касается Мбаппе, то у него два ассиста.



5. Заработанные фолы

На этом чемпионате мира на Месси сфолили больше, чем на любом другом игроке – 20 раз. На втором месте с 16 заработанными фолами идут Неймар и Исмаила Сарр. У Мбаппе – лишь семь заработанных фолов.

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6. Офсайды

Месси лишь дважды попадал в офсайд за шесть матчей – один раз с Австралией и ещё раз, когда забивал Саудовской Аравии. Французский вингер семь раз оказывался вне игры.



7. Пенальти

Месси с отрывом лидирует по исполненным (5) и реализованным (4) пенальти – учитывая послематчевую серию с Нидерландами. Мбаппе, как и вся сборная Франции, пенальти не зарабатывал и не исполнял.



8. Потери мячей

Мбаппе – худший футболист чемпионата мира по количеству потерь. На нём 71 раз заканчивалось владение. Правда, лишь восемь раз это случалось на половине поля Франции. Месси терял мяч 53 раза за турнир.

Килиан Мбаппе и Лионель Месси Фото: FIFA/Getty Images

9. Единоборства

Месси 142 раза вступал в единоборства и 64 раза их выигрывал. В том числе 11 воздушных единоборств и 4 выигранных. У Мбаппе эти показатели скромнее: 120 единоборств (48 выигранных) и 9 воздушных единоборств (1 выигранное).



10. Ключевые передачи

Месси – лидирует вместе с Зиешем и Фернандешем по ключевым передачам на турнире (14). При этом у аргентинца семь удачных ключевых передач – больше только у Гризманна (8). У Мбаппе восемь ключевых передач, из которых пять прошли.

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Таким образом, даже если Аргентина проиграет в финале, есть основания для признания Месси лучшим футболистом турнира. Хотя нужно оговориться, что Мбаппе провёл меньше времени на поле – 553 минуты, а не 654, как аргентинец. А ещё на стороне француза статистика, касающаяся дисциплины. Он не получил ни одной жёлтой, в отличие от Месси. А ещё меньше фолил – пять раз, а не восемь.