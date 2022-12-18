Золотые руки Аргентины! Главный герой чемпионов мира после Месси

Кажется, во всём мире, кроме двух европейских стран — Франции и Португалии — в воскресенье массово желали победы Аргентине. Точнее, даже не так — Месси и Аргентине. Кубок мира должен был стать последним недостающим пазлом в картине величия гения из Росарио. Сейчас или уже никогда: Лео сразу предупредил, что этот ЧМ — финишный для него. На 40-м году такой поход уже выглядел бы авантюрой. Оттого и болели за него на всех населённых людьми континентах. И дождались-таки хэппи-энда. Месси — чемпион мира! Теперь можно спокойно уходить на покой — круче уже точно ничего не будет. В лучшем случае — повторение, да и то не факт.

Но всего этого всемирного умиления сейчас могло не быть, если бы не другой человек. Когда Коло Муани на третьей (!) компенсированной минуте дополнительного времени с убойной позиции расстреливал ворота, должно быть, вся Аргентина побывала в предынфарктном состоянии. И вывел её из него Эмилиано Мартинес. Своим фантастическим сейвом он оставил Месси и всей команде шанс на вожделенный трофей. А после — убил французов в серии пенальти.



Три (!!!) подряд пропущенных от Мбаппе 11-метровых — по одному в основное время, экстра-тайме и послематчевой перестрелке — не деморализовали аргентинского вратаря. Наоборот, только разозлили. Эмилиано отыгрался на менее стрессоустойчивых партнёрах Мбаппе. Ну да, провоцировал, но в такой момент, уж извините, не до любезностей и расшаркиваний. Задачей кипера было морально подавить противника, вынудить ошибиться, и он с нею справился блистательно! Предупреждение? Плевать! Главное, что Коман пробил туда, куда Мартинесу и нужно было. Да и Тчуамени, в общем-то, тоже. Тот просто не попал в створ. Возможно, нервы. Ровно этого и добивался аргентинский кипер.

Эмилиано Мартинес Фото: Chris Brunskill/Getty Images

Флеш-интервью прямо на поле Мартинес давал охрипшим от двухчасового ора голосом, едва сдерживая слёзы. Кто знает, о чём думал в эти минуты сильный физически и ментально 30-летний мужик. Возможно, прокручивал в голове карьеру, которая имела все шансы так и остаться посредственной, но неправдоподобно круто изменилась за какие-то год-полтора. История Эмилиано не менее, а в чём-то даже более вдохновляющая, чем у Месси. Ведь Лео с юности был победителем, а Дибу — так его называют друзья — лузером, «баночником» в глазах окружающих. И вдруг стал героем целой страны. Круто же?!



Он очень долго шёл к успеху, и всё больше обходными путями. За восемь лет в английском «Арсенале» у Эмилиано 15 матчей и целых шесть аренд! Человека, на которого всерьёз рассчитывают, не отправляют с глаз долой при первом удобном случае.



Со сборной всё ещё печальнее было. Мартинес ещё в 2011 году, при тренере Батисте, присел на скамейку «альбиселесте». Но лишь через 10 лет (!) впервые сыграл за неё. И началось!

Эмилиано можно назвать человеком Скалони. В лучшем смысле этого слова, без какой-либо отрицательной коннотации. Лионель взял Мартинеса в сборную — и тот не подвёл. Сообща они — Скалони, Месси, Мартинес и вся остальная банда в лазурно-белом — доставили в Аргентину первый «взрослый» трофей за 28 лет! Олимпиада — это всё же немного другое.

Эмилиано Мартинес Фото: Julian Finney/Getty Images

Копа Америка – 2021 тоже началась для Дибу с пенальти. Удар Видаля с «точки» он потащил, но Варгас дослал мяч в сетку. После этого Мартинес сделал три подряд «сухаря», а в полуфинальной серии с Колумбией потащил столько же пенальти! Нолик «дома» в решающем матче с Бразилией на «Маракане» — это тоже в значительной степени его заслуга. Месси просто сформулировал причину успеха: «У нас есть Дибу, и он феноменален».



Победа Аргентины над Нидерландами на ЧМ-2022 — тоже его золотых рук дело. Двумя подряд сейвами в серии Мартинес проложил команде дорогу в полуфинал. И вот теперь это.



Судьба щедро возвращает Эмилиано долги. Значит, заслужил.