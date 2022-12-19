Как Месси выигрывал трофеи. Фото великой карьеры чемпиона мира

Долгожданный титул со сборной стал для Лео уже 42-м. И, кажется, далеко не последним.

Наверное, нам с вами в любом случае понадобится некоторое время, чтобы осознать этот факт: Аргентина — чемпион мира. А главное — Лео Месси выиграл последний недостающий и самый главный трофей. Особое внимание к капитану было неизбежно. Месси — лидер этой команды, и не только на бумаге и благодаря суперзвёздному статусу, но и на деле. В Катаре Лео тащил, причём на всех стадиях — в группе, в плей-офф и в финале.

А теперь ещё один факт, который придётся переваривать. У Месси 42 трофея. Сумасшедший показатель, который, учитывая форму Лео, наверняка ещё улучшится. Но раз теперь у гения в коллекции появился главный титул, самое время вспомнить все его достижения на командном уровне.

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Месси взял трофей со сборной ещё в начале карьеры. Правда, не с главной

Играть на взрослом уровне Лео начал в сезоне-2004/2005. В «Барселоне» он бегал под чутким присмотром Роналдиньо, который был для него кем-то вроде ментора. Так Месси стал чемпионом Испании с первой же попытки.

Роналдиньо и Месси Фото: Denis Doyle/Getty Images

Однако это не всё. В июне 2005-го Месси стал победителем молодёжного чемпионата мира! У того турнира было множество сюжетных пересечений с ЧМ-2022, но в заговоры мы не верим, так что это лишь совпадения.

Кстати, второй трофей со сборной пришёл к Месси уже в 2008-м, но и это была не главная команда, а олимпийская. К тому моменту у Лео уже была коллекция из значимых титулов, в том числе кубка Лиги чемпионов, однако всё самое интересное было ещё впереди.

«Золотая» эпоха Месси. Трофейный график был безумным

Догадались, когда этот период начался? Правильно, с приходом Пепа Гвардиолы на тренерский пост в «Барселоне». Начиная с сезона-2008/2009 и в последующие шесть лет Месси брал пачками и командные, и индивидуальные трофеи. 21 титул с «Барсой» плюс пять «Золотых мячей» (четыре из них — подряд). Солидно? Да не то слово.

Месси против Роналду и «Реала» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Кстати, на те времена пришёлся пик соперничества Месси с Криштиану Роналду. Тот играл за «Реал», поэтому две суперзвезды постоянно встречались. В 2016-м португалец выиграл для своей страны Евро, а аргентинец проиграл финал Кубка Америки. Тогда в глазах многих Роналду вырвался вперёд. Вряд ли сейчас имеет смысл рассуждать в том же духе.

Новый Месси = успехи сборной

На конец 2010-х и начало нового десятилетия пришлись самые непростые времена Месси в «Барселоне». Трофеи по-прежнему были, но лишь локальные, а сам клуб потихоньку скатывался в финансовую яму, швыряясь деньгами на трансферном рынке во всё, что плохо лежало.

Переломным для Лео стал 2021 год. Летом он наконец выиграл полноценный трофей со сборной — Кубок Америки. Тогда же случилось и карьерное потрясение — переход в «ПСЖ». Но Месси преобразился: навыки творить магию никуда не делись, а необходимости быть лучшим во всём и тащить команду в одиночку больше не было.

Лео взял два трофея во Франции и добавил к ним ещё один титул со сборной — Финалиссиму (своего рода Суперкубок, за который бьются чемпионы Южной Америки и Европы). И подошёл к чемпионату мира в лучшем состоянии — не измотанный, психологически крепкий и ментально зрелый. Так что в какой-то степени победа Аргентины даже закономерна.

Все командные трофеи Месси:



10-кратный чемпион Испании;

7-кратный обладатель Кубка Испании;

8-кратный обладатель Суперкубка Испании;

4-кратный победитель Лиги чемпионов;

3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА;

3-кратный победитель клубного чемпионата мира;

чемпион Франции;

обладатель Суперкубка Франции;

победитель молодёжного чемпионата мира;

олимпийский чемпион;

обладатель Кубка Америки;

победитель Финалиссимы;

чемпион мира.

А теперь давайте вспомним каждый успех Месси отдельно. Ниже — галерея с трофеями Лео в течение карьеры. Юного парня из середины нулевых можно не узнать, зато мужчину с Кубком мира вы точно видели 18 декабря.

Что выиграл Лионель Месси за свою карьеру. Фото

Сейчас Месси 35 лет. Сколько он ещё выиграет? Пишите свои прогнозы в комментариях!