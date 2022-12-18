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Аргентина – Франция – 3:3 по пенальти 4:2, обзор и статистика матча, 18 декабря 2022 года, чемпионат мира по футболу

После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира!
Анатолий Романов
Аргентина – Франция – 3:3 по пенальти 4:2
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Франция отдала титул, несмотря на хет-трик Мбаппе.

Сборная Аргентины – новый чемпион мира! В финале аргентинцы победили французов. Лионель Месси получил то, к чему стремился на протяжении всей карьеры.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23' (пен)   2:0 Ди Мария – 36'   2:1 Мбаппе – 80' (пен)   2:2 Мбаппе – 81'   3:2 Месси – 109'   3:3 Мбаппе – 118' (пен)

Вряд ли кто-то прогнозировал, что финальный матч ЧМ-2022 пойдёт по такому сценарию. Действующие чемпионы мира просто не вышли на первый тайм, проиграв его по ударам 0:6. Как будто тот самый грипп, из-за которого выбыли в полуфинале Деотшанкюль Юпамекано и Адриен Рабьо, сразил перед финалом всю команду Дидье Дешама. Словно это не Аргентина потеряла в последний момент игрока основы – Маркоса Акунью (изначально в протоколе был он, потом появился Николас Тальяфико), а Франция всю десятку полевых. «Трёхцветные» двигались, как в замедленной съёмке, даже обороняясь на своей половине поля, раз за разом попадали в подготовленные аргентинцами ловушки и допускали массу брака при развитии атак.

Команда Лионеля Скалони доминировала во всём: больше владела мячом, быстрее двигала его, эффективнее прессинговала в среднем блоке и даже на чужой трети. Схема аргентинцев при обороне напоминала то привычные 4-4-2, то 4-3-3 с Месси и Анхелем Ди Марией на флангах/в полуфлангах, но, как бы то ни было, главное, что игровая идея самого молодого тренера ЧМ-2022 блестяще работала. «Альбиселесте» проводила свои лучшие 45 минут на этом чемпионате мира, а «трёхцветные» – худшие. Никакого сравнения со сборной Франции, игравшей в финале ЧМ-2018 в России. Счёт 2:0 к перерыву абсолютно справедливо отражал происходившее на поле. Сначала Усман Дембеле наивно сыграл в защите один в один против Ди Марии и, не дождавшись подстраховки, сфолил на оппоненте. Не сказать чтобы Месси идеально исполнил пенальти, но Уго Льорис просто прыгнул не в тот угол.

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Второй гол – во многом заслуга Месси. Лео сыграл гениально, разогнав свой передачей контратаку и развалив прессинг французов, а Хулиас Альварес, Алексис Мак Аллистер и Ди Мария сделали всё остальное. Опорники и защитники «трёхцветных» давали Месси много свободы, он совершил 34 касания мяча за тайм. А вот Килиан Мбаппе фактически выпал из игры (всего 11 касаний).

Дешам ещё перед перерывом отправил Мбаппе с левого фланга в нападение, поменяв сразу двух игроков. Можно представить, что творилось в душе у Оливье Жиру и Дембеле, которые наверняка восприняли раннюю замену в финале ЧМ как личное оскорбление. Но что оставалось делать главному тренеру сборной Франции, если никакие другие средства не действовали? После выхода Рандаля Коло Муани и Маркуса Тюрама появилась хоть какая-то связь между группами обороны и атаки. Впрочем, впервые пробить по воротам аргентинцев «трёхцветные» смогли только в середине второго тайма.

Тем не менее игру контролировала сборная Аргентины. Казалось, «альбиселесте» спокойно доведёт дело до победы. Но это же финал чемпионата мира! В таких матчах должны случаться чудеса, и чудо случилось благодаря волшебнику по имени Килиан. Сейчас он может не меньше, чем другой чудотворец по имени Лео. На 80-й минуте Мбаппе реализовал 11-метровый после того, как подуставший «старичок» Николас Отаменди проиграл на рывке молодому Коло Муани. Пенальти был – защищавшийся игрок попал по ноге, как и в случае с фолом Дембеле. Вообще, стоит отметить судейство поляка Шимона Марциняка, который потрясающе разбирался в эпизодах, видел и фолы, и симуляции в штрафной (момент с падением Тюрама).

А на 81-й минуте Мбаппе оформил дубль и обошёл на один гол Месси в гонке лучших бомбардиров ЧМ-2022. Пожалуй, Скалони упустил момент, когда надо было выпустить третьего центрального защитника, зато неожиданно вышел на замену записанный в травмированные Акунья. По иронии судьбы, второй гол сборной Франции пришёл с потери Месси, которого обокрал Кингсли Коман. А потом гениальное соло выдал Мбаппе. Выиграл позицию у Науэля Молины и убежал от него же, сыграв в стенку с Тюрамом. Исполнение французом удара – на феноменальном уровне. Во втором тайме Мбаппе совершил 25 касаний мяча (у Лео было фактически столько же, сколько до перерыва – 33), и двух из них хватило, чтобы превратить заурядный финал в один из лучших на все времена.

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В дополнительное время Аргентина была лучше. И если бы в Лаутаро Мартинеса снова не вселился Ромелу Лукаку (какой же кошмарный ЧМ-2022 для нападающих «Интера»!), то «альбиселесте» забила бы раньше. Но после третьего неудачного удара Мартинеса из убойной позиции в нужное время в нужном месте оказался Месси.

Дослал мяч в сетку «тёщиной» правой ногой. Это всё-таки его чемпионат мира – великой аргентинской «десятки». И, возможно, сегодня Лео окончательно утвердил себя в статусе лучшего игрока в истории футбола.

Однако и это был не финал невероятного финала в Лусаиле! Когда-то Аргентину вытаскивала на чемпионате мира Рука Бога Марадоны, а в Катаре победу едва не отняла рука Гонсало Монтьеля. Мбаппе, реализовав 11-метровый, оформил хет-трик — второй в истории финалов ЧМ после англичанина Джеффри Хëрста в 1966-м. Итоговая статистика Килиана: 46 касаний мяча, шесть ударов (три в створ) и 0 передач под удар. У Месси 85 касаний, пять ударов (четыре в створ) и три паса под удар.

До серии пенальти могло бы и не дойти, если бы не суперсейв Эмилиано Мартинеса после выхода Рандаля Коло Муани один на один. А в самой серии, которую открыли точными ударами Мбаппе с Месси, именно голкипер «альбиселесте» стал главным героем. Его провокационное, но умное поведение принесло трофей Аргентине – Кингсли Коман и Орельен Тчуамени проиграли дуэли Мартинесу.

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