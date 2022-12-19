«Бог существует». Обложки мировых СМИ после триумфа Аргентины на ЧМ-2022

Вау, на наших глазах свершилась главная футбольная история XXI века! Лионель Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира, забрав последний титул для безоговорочного статуса божества. Эта тема – главная на обложках всех мировых СМИ. Мы собрали для вас некоторые из них.
Каталонское издание Mundo Deportivo, что неудивительно, определилось с величайшим игроком всех времён: «Месси – лучший в истории».
Обложка Mundo Deportivo
Аргентинская Ole радуется победе национальной команды на ЧМ-2022, помещая на обложку Месси с Кубком мира.
Обложка Ole
Французская L’Equipe предлагает грустному Мбаппе не падать духом: «Выше голову».
Испанская Marca обыгрывает фамилию Лео и прозвище сборной Аргентины, называя Месси небожителем.
AS: «Он на небесах».
Sport.es не стесняется в восхвалении: «Бог существует».
Supedeporte радуется победе аргентинцев: «Ребяяяята», добавляя внутрь испанского слова «Muchachos» 10-й номер (естественно, в честь одного футболиста).
Каталонская L'Esportiu отмечает успех Месси, который подарил «Барселоне» лучшие годы своей карьеры: «Теперь у тебя есть всё».
Итальянская La Gazzetta dello Sport проводит аналогию с Диего Марадоной: «Месси: нога бога».
La Vanguardia: «У Месси теперь есть свой Кубок мира». На обложке, разумеется, Лео с трофеем.
El Pais сообщает, что в мире появился новый король футбола: «Месси коронован после памятной победы Аргентины на чемпионате мира».
El Periodico: «Вечный Месси».
«Легендарные». Французская Libération помещает на обложку двух главных действующих лиц прошедшего финала – Месси и Мбаппе.
Аргентинская Clarin благодарит капитана национальной команды: «Спасибо, Месси».
La Nacion отмечает важность момента для истории: «Вечная слава».
Аргентинская Diario Popular также сообщает, что игроки сборной войдут в историю футбола: «Ребята, вы попали в вечность».
Английская The Sun радуется, что трофей достался самому достойному: «В руках бога».
«Чудесный. Магический. Месси». The Daily Telegraph не скупится на комплименты в адрес лучшего игрока ЧМ-2022.
Весь мир понимает важность и исторический контекст прошедшего события. Мурашки по коже бегут от одной мысли, какой великий матч мы все с вами вчера посмотрели. Месси навсегда вошёл в историю, которая не ограничивается только футболом. И заголовки газет всего мира это подтверждают.
► Спасибо, Аргентина! Ты сделала счастливыми миллионы. Признание в любви главной сборной этого ЧМ
- 19 декабря 2022
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