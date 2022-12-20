Месси «прибил» легендарное яйцо. Теперь его пост – самый популярный в истории

В начале 2019 года британский пиарщик Крис Годфри создал аккаунт в «Инстаграме»*, назвав его world_record_egg и пульнул туда фотографию яйца (*признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации). Да, самого обычного куриного яйца. И сопроводил фото подписью: «Давайте установим рекорд и получим самый понравившийся пост в истории. Побьём текущий мировой рекорд Кайли Дженнер (18 млн лайков)». После этого мужчина, вероятно, прислал линк нескольким знакомым селебрити и отложил телефон. Вот это фото.

Яйцо Фото: Соцсети world_record_egg

Через 10 дней пост с яйцом собрал 18,4 млн лайков. Рекорд Дженнер был побит. Ещё несколько суток — и лайков стало в два раза больше – более 41 млн человек поставило «мне нравится». И это уже был не просто рекорд «Инстаграма»*, но и любой социально- и медиаплатформы в истории. На второе место откатилась даже песня Despacito.

К началу февраля 2019-го количество лайков было около 52 млн. И после рост остановился. Но владелец аккаунта уже монетизировал свалившуюся аудиторию (ведь в подписчиках у него на данный момент 4,8 млн человек). Сначала он выпустил собственный мерч, потом кидал разную рекламу в «сториз», а некоторую – в постах. Например, Супербоула. Хотя позже Годфри заявил, что реклама не являлась целью кампании.

Фото с яйцом выше поста шахматной партии у Роналду. Но его уже превзошёл Месси

За эти годы ни один селебрити не смог даже приблизиться к рекорду яйца. Помните великую публикацию шахматной партии Роналду и Месси в соцсетях Криштиану перед ЧМ-2022? К слову, самого популярного человека с точки зрения числа подписчиков. Даже она на данный момент собрала всего 42 млн лайков. Очень далеко до рекорда. Что уж говорить об остальных публикациях футболиста.

Но тут Кубок мира выиграл Лео Месси. И понеслось. Сразу после победы в его аккаунте появилась серия фото с трофеем.

Лионель Месси с Кубком мира Фото: Из личного архива Лионеля Месси

Было понятно, что наконец-то появился претендент на обновления достижения яйца. И у него получилось – на данный момент пост собрал больше 59 млн лайков. И продолжает их получать. Кстати, яйцо тоже «активизировалось». Его, видимо, зафорсили поклонники Криштиану Роналду. Там уже почти 56,5 млн. Но, похоже, фото Месси всё-таки окажутся недосягаемы.