Кто выиграл — Месси или Роналду? Разбор их шахматной партии

Перед стартом чемпионата мира в Катаре две главные звезды современного футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду приняли участие в уникальной акции. Аргентинец с португальцем впервые выложили совместный снимок, который журналисты уже называют «фото века». Оба футболиста опубликовали эту фотографию в своих соцсетях, и только за первый час она собрала более 20 млн просмотров.

Две суперзвезды футбола приняли участие в рекламной акции Louis Vuitton. Месси с Роналду играют в шахматы на чемодане этого бренда, а само фото красиво подписано: «Победа – это состояние ума». Автором снимка стала известный фотограф Энни Лейбовиц.

Само по себе совместное фото Лео с Криштиану – совершенно потрясающая история. Но и подана она очень креативно. Вряд ли вы представляли аргентинца и португальца за шахматной доской. Кто же побеждает в этой партии, судя по расстановке фигур? Вот разбор эксперта «Чемпионата» Григория Телингатера.

Прежде всего, видно, что у Месси шесть фигур, а у Роналду – семь. У португальца больше на белопольного слона. Вроде ощутимое преимущество, но намного важнее расстановка фигур.

Во-первых, надо понимать чей ход. Если белых (Роналду), то всё достаточно просто – у них выигранная позиция. Можно даже особо не думать: больше фигур (на одного слона, помните?), пешка (хотя бы одна) скоро пройдёт в ферзи, а короля можно спрятать от вечного шаха.

А вот если ход чёрных (Месси), то ситуация сложнее.

Чёрные дают шах с поля g4, и тогда у белых остаётся лишь одна возможность – вечно бегать от ферзя h1-g1-h1-g1… После троекратного повторения ходов фиксируется ничья. Для белых, за которых играет Роналду, это лучший вариант. Если прикрывать короля слоном на g2, то Роналду получает мат в один ход. Если уводить ферзя на h2 и прикрывать его слоном на h3, то дальше подключается чёрная ладья, и белые тоже проигрывают.

Такая расстановка фигур уже встречалась в партии между норвежцем Магнусом Карлсеном и японцем Хикару Накамурой. На тот момент их противостояние было весьма однозначным. Карлсен регулярно громил Накамуру. В этой партии норвежец играл белыми и снова прижал японца, однако тот пожертвовал фигуру и чудесным образом спас ничью. После этого у Накамуры дела пошли лучше в их личном противостоянии.

Карлсен (действующий чемпион мира, если что) уже отреагировал на эту партию между Роналду и Месси. Он репостнул расстановку и написал у себя в социальной сети: «Второе величайшее противостояние нашего времени подражает величайшему». Кстати, Карлсен — поклонник «Реала», но считает, что Месси лучше Роналду. Да-да, и такое мнение может быть у поклонников «Реала».

Для Месси и Роналду чемпионат мира в Катаре, скорее всего, окажется последним в карьере. Пока ни тот, ни другой не выигрывали главный трофей со сборной. И каждый из них наверняка думает, что благодаря победе на ЧМ-2022 будет без всяких но называться лучшим в истории.